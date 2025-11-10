iHerb雙11優惠全網限時74折
昂坪市集雪糕體驗館門票買1送1！人均$49起任試逾100種口味雪糕｜雙11優惠2025
昂坪市集最新的Dolce Wonderland提供全港最豐富的雪糕選擇，只要一張入場門票，即可任試超過100款雪糕，由經典到創新口味都有，定能滿足一眾雪糕控的胃口。Yahoo購物專員發現Trip.com將於11月14日中午12點推出套票買一送一優惠，$98起供二人入場試食兼自選一球Gelato慢慢歎，除開每位只需$49，為食人士必入手！
全港首間百味雪糕體驗館
Dolce Wonderland以「雪糕夢工場」為概念，提供逾100款口味雪糕，有經典口味，亦有意想不到的創意口味如咖喱、豉油、薑汁撞奶、紅豆等，客人只需憑入場門票，即可任試全部雪糕，打造出全港首間集創意Gelato與沉浸式互動於一體的 「百味雪糕體驗館」。小店除可見到天壇大佛，亦設4大打卡位，門口設有由香港本地創意壁畫OmniArt繪製的Gelato壁畫，甚至能與空中纜車合照，環境不錯！
人均$49起 試食逾100種口味雪糕
Trip.com將於11月14日中午12點推出兩款套票買一送一優惠，包括$98的單球套票，以及$168的帆布袋+套票通行證，兩者均有全口味試食通行証、單球雪糕券，以及購物折扣券，分別在於後者額外可獲得帆布袋；折後二人同行只需$98起，人均只需$49起，即可放題般任試雪糕，重點是身高110cm以下的兒童可免票免費入場試吃，一家大細坐完昂坪360或睇完天壇大佛，記得去叉叉電！
【買一送一】單球套票｜期間限定版 Dolce Wonderland 百味雪糕體驗館體驗券
優惠價：$98/2人，人均$49
【買一送一】帆布袋+套票通行證｜期間限定版 Dolce Wonderland 百味雪糕體驗館體驗券
優惠價：$168/2人，人均$84
Dolce Wonderland
地址：大嶼山昂坪市集8號舖（地圖按此）
營業時間：星期一至五10am-6pm，星期六、日及公眾假期9am-6:30pm
