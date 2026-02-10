昂坪360去年接待147萬人次 下月推88元開幕價車票 暑期研夜間纜車

昂坪360部分車廂在晚上營運時將加入霓虹燈效果。

昂坪360公布去年營運情況，全年共接待147萬人次賓客，較前年少9萬。主因受惡劣天氣影響總營運日數較前年少19日，若以營運日計平均每日賓客人數為4,850人次較前年的4,843人多；人均消費亦升約4.5%，當中票務以外人均消費升20.6%。昂坪360指，去年公司業績錄得盈利，適逢今年開業20周年，將出以「見證你我大日子」為主題的一系列慶祝活動，包括下月起推出88元「回到開幕價」、暑假特定周末延長營運至晚上等。

昂坪360公布去年營運情況，指2025全年共接待147萬名賓客，平均每個營運日錄得4,850人次到訪，比2024年4,843人次多；人均消費整體增長約4.5%，其中纜車消費人均增加約1.5%，銷售紀念品等票務以外人均消費更大升20.6%。賓客主要來自短途地區市場(39%)，其次為中國內地(25%)、本地(20%)和長途地區市場(16%)。增長最顯著的市場為台灣地區、美國及菲律賓，分別錄得38%、37%及20%的升幅。

昂坪360董事總經理董沛銓

董沛銓：纜車外收入亮麗

昂坪360董事總經理董沛銓表示，去年纜車外收入表現亮麗，源於公司推出一系列紀念品、與不同知名IP合作、整理昂坪市集商戶組合、攝影服務產品亦更為多元，包括推出水晶球特色相片產品等，均帶來可觀收入。

惡劣天氣影響營運日數

董沛銓又指，去年纜車營運受惡劣天氣影響，2025年總營運日數僅304日，較2024年少19日；因天氣因素暫停服務的時間達9,589分鐘，按年增3,280分鐘，但昂坪纜車可靠度維持歷史最高水平，達99.98%。他形容戶外景點難免受天氣影響，營運表現亦隨天氣波動；坦言纜車服務在颱風或惡劣天氣期間須暫停服務，加大營運壓力，但公司會聚焦營運表現，在天氣良好時加強宣傳、推出優惠及舉辦活動，以吸引更多訪客。

「回到開幕價」吸引本地客

昂坪360今年踏入20周年，將舉行一系列慶祝活動，包括3至12月，每月選定一日推出88元「回到開幕價」來回標準車廂優惠，但只限港人優惠；暑假特定周末擬延長營運至晚上，部分車廂將加入霓虹燈效果，昂坪市集亦會有港式霓虹燈布置及邀請歌手現場表演。

董沛銓強調，20周年活動旨在重新定位昂坪360為「百分百香港景點」，透過霓虹燈等非物質文化元素，為賓客帶來獨特體驗。

