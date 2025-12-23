昂坪360纜車1.20至1.22維修保養 暫停服務

odjv9zmccd6p.JPG

昂坪360將於下月20日至22日進行已編定的維修保養工程，纜車服務在該段期間將暫停開放，期間昂坪市集及室內景點，包括纜車探知館及360動感影院將如常開放。

1 月內其他日子 享用 生日優惠

持香港身份證的本地賓客如於上述日子生日，可於1月內其他日子享用免費乘坐昂坪纜車的生日優惠。昂坪360會於公司網站登載有關通告，並於港鐵東涌綫和其他轉車站等21個港鐵站內張貼告示，以及在港鐵東涌綫進行站內廣播，以通知公眾及賓客。如有查詢，可致電昂坪360熱線3666 0606或瀏覽昂坪360網站。

