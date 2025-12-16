昂山素姬幼子接受路透社專訪：母親失聯兩年多 或已死在獄中｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】現年 80 歲的緬甸前國務資政昂山素姬，自 2021 年軍方政變以來被拘留至今已經接近 5 年。其幼子 Kim Aris 接受《路透社》專訪，表示母親健康狀況在過去幾年每況愈下，加上外界難以得知消息，他認為母親有機會已經在獄中逝世。

Kim Aris 在日本東京接受採訪，他指自從軍事政變以來，他只能斷斷續續地從二手渠道了解到母親的心臟、骨骼和牙齦問題。他指母親已經有兩年多未跟外界接觸，「她甚至無法與她的律師團隊聯繫，更不用說與家人聯繫了」，「就我所知，她可能已經去世了。」

大選月底舉行 昂山素姬曾於 2010 年選舉後獲釋

緬甸軍政府將於今個月稍後舉行選舉，而過往軍方都有在假日或重要事件發生時釋放囚犯的傳統，其中昂山素姬就曾經在 2010 年大選幾日後獲釋，結束了長達 21 年的拘留和軟禁生涯。Kim Aris 說，雖然他不認同軍方即將舉行的選舉，但選舉理應是緩解母親困境的契機：「我猜想（緬甸軍政府領導人）敏昂萊對我母親另有圖謀。如果他真的想利用她來安撫民眾，無論是在選舉前後釋放她還是將她軟禁，那至少也算是個辦法。」

廣告 廣告

昂山素姬在 2015 年大選後出任國務資政，是緬甸的實際領導人，然而她後來因被指控對該國穆斯林、羅興亞少數族裔犯下種族滅絕罪行而國際形象受損。至於在 2021 年軍事政變後，她因被指煽動叛亂、腐敗和選舉舞弊等罪名被判處 33 年監禁，後來獲減刑至 27 年，預計要到 105 歲才能出獄。

否認母親曾參與滅絕羅興亞人

Kim Aris 說，母親並未參與緬甸軍方對羅興亞人實施的種族滅絕行動，但行動在母親出任國務資政期間發生，損害了母親在國際的聲譽：「過去，當我的母親在國際社會享有更高聲望時，人們很難忽視緬甸正在發生的事情。但自從若開邦危機削弱了她的地位後，情況就不同了。」2020 年，昂山素姬在海牙國際法庭承認可能犯下戰爭罪，但否認犯下種族滅絕罪。

憂慮國際社會遺忘緬甸

Kim 表示，隨著世界各地衝突不斷爆發，他擔心人們正在遺忘緬甸；隨著緬甸即將舉行選舉，他認為這個是一個「短暫的機會」，讓他可以促請國際社會對緬甸軍政府施壓。他在訪問日本期間，會見了當地多位政界人士和政府官員，敦促他們對軍政府採取更強硬的立場，並拒絕承認選舉結果，同時呼籲軍政府要釋放母親。

當被問及母親會如何看待其努力時，Kim 表示：「我想她會非常難過，因為我不得不這樣做。她一直希望我不要捲入其中。但我現在真的別無選擇。畢竟我是她的兒子。如果我不做，就不能指望別人做。」