昂山素姬死訊傳言被指假新聞 緬甸軍政府稱「身體狀況良好」 幼子促提供證據｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）被軍方拘留近 5 年，其幼子 Kim Aris 近日在《路透社》訪問中指，母親健康狀況每況愈下，有機會已在獄中離世。緬甸軍政府周二（16 日）發聲明反駁指，昂山素姬「身體狀況良好」，指Aris 是企圖破壞即將舉行的選舉。

軍政府：有人蓄意破壞選舉

緬甸軍政府聲明指，昂山素姬因煽動、操縱選舉等罪名正在服刑，被反政府媒體利用，誇大其詞以散佈假新聞和錯誤訊息。聲明中稱，有關昂山素姬去世的消息不實，昂山素姬「身體狀況良好」，認為「有人蓄意破壞即將在緬甸舉行的自由公正的多黨民主大選」。

Kim Aris促軍方提供證據

Kim Aris 就此再向《路透社》回應指，軍方聲稱昂山素姬身體健康，但未有提供任何獨立證據，包括近照、醫療證明等，不允許家人、醫生或國際觀察員探視，「如果她真的健康，他們就應該拿出證據來。」

現年 80 歲的昂山素姬是1991 年諾貝爾和平獎得主，當時以長期非暴力抗爭爭取民主與人權知名，她在 2015 年大選後出任國務資政，是緬甸的實際領導人，惟後來被指控對該國穆斯林、羅興亞少數族裔犯下種族滅絕罪行，國際形象受損。

多個反軍方政黨杯葛選舉

在 2021 年軍方發動政變後，昂山素姬被指煽動叛亂、腐敗和選舉舞弊等罪名被判處 33 年監禁，後來獲減刑至 27 年。Kim Aris 日前受訪時指，已多年沒有收到母親的消息，擔心她已在自己不知情的情況下死去。

緬甸即將於12月28日起，舉行軍事政變以來首次分階段選舉，多國政府認為是次選舉旨在為軍方統治披上合法外衣，並不認可相關安排，昂山素姬曾領導的緬甸最大黨全國民主聯盟目前已被解散，其他多個反軍方政黨亦宣布杯葛選舉。

Kim Aris 早前指，雖然他不認同軍方即將舉行的選舉，但過往軍方有在假日或重要事件發生時釋放囚犯的傳統，認為或是緩解昂山素姬目前困境的契機。

