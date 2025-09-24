專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
熱愛陽光卻不怕曬！昆凌公開最新保養秘招，連老公周杰倫也跟著「一起吃」
身為三個孩子的母親、眾人眼中的「天王嫂」，昆凌卻始終保有一種獨特的幸福少女感，那份活力與光采，彷彿歲月未曾在她身上留下痕跡。活動中她大方分享了自己維持絕佳狀態的秘密。令人意外的是，她的保養哲學並非繁複的瓶瓶罐罐，而是一套與陽光、運動和好心情緊密結合的「陽光系」生活美學。從戶外運動的熱愛，到「出門防曬、回家保濕」的極簡護膚，再到由內而外的精準食補，昆凌的保養之道，為所有熱愛生活、卻也擔心歲月痕跡的女性，提供了最實用也最療癒的範本。
昆凌保養方法：出門防曬、回家保濕
許多人為了美白抗老，選擇對陽光敬而遠之，但昆凌卻反其道而行。她笑稱自己是「好動媽媽」，非常享受打網球的暢快流汗，也常常帶著孩子們踏青、騎腳踏車，盡情擁抱戶外生活。而她能如此無憂無慮享受陽光的秘訣，就來自於她奉行不悖的極簡保養金律：「出門前擦防曬、回家後做好保濕。」
防曬是所有保養的基礎，更是抗老的根本。這不僅是為了防止曬黑，更重要的是抵禦紫外線UVA和UVB對肌膚造成的「光老化」，預防膠原蛋白流失、細紋與斑點的生成。
日曬後的肌膚，即使沒有曬傷，也處於相對乾燥缺水的狀態。回家後第一時間的清潔與保濕至關重要。做好保濕，能立即為肌膚補充流失的水分，舒緩鎮定因日曬引起的泛紅不適，並幫助修護皮脂膜，維持肌膚的健康與穩定。
昆凌保養方法：由內而外的修護，「食補」比你想得更重要
除了外在的塗抹，昆凌認為「吃的保養」更是維持肌膚光澤與身體機能的根本。她坦言會透過口服保健食品，來幫助身體補充日常飲食中可能攝取不足的營養。她分享近期的心頭好是「硒2皙煥白膜衣錠」，昆凌也分享了她挑選產品的3大準則，看成分、包裝、研發團隊背景。她還笑說，因為覺得產品很好，還會提醒老公周杰倫也要一起補充，夫妻倆一起由內而外地保養。
昆凌保養方法：藉由曬太陽、運動保持「好心情」
在所有保養技巧中，昆凌認為最重要、也最有效的一環，其實是「維持好心情」。她提到，曬太陽雖然需要注意防護，但陽光確實能讓人心情變好，而愉悅的心情，正是對抗壓力、維持年輕狀態的關鍵。現代科學已證實，長期壓力會導致壓力荷爾蒙「皮質醇」升高，進而引發各種肌膚問題，如暗沉、發炎、膠原蛋白流失等。昆凌透過熱愛的運動與戶外活動，不僅鍛鍊了身體，更有效地釋放了壓力，讓身心靈處於一個平衡愉悅的狀態。這種由內而外散發的鬆弛感與幸福感，是任何昂貴保養品都無法取代的，也是她永保少女感的終極秘密。
