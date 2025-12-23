宏福苑五級火｜情緒支援熱線
「天王嫂」昆凌少女纖瘦身形完全不像生了三胎！最強「產後速瘦食譜」大公開，「原型三餐」很重要助極速瘦身
天王嫂昆凌生了三胎，仍能維持少女級腰圍！到底她是怎麼辦到的？日前昆凌在Melody直播中，親揭「產後速瘦食譜」，完全不用餓肚子、不戒美食，靠原型三餐+168斷食+彩虹蔬果+皮拉提斯，輕鬆甩肉、重拾曲線。而且老公周杰倫都陪她一起練！想零負擔瘦身？立即公開食譜給大家參詳！
昆凌減肥食譜：午餐任性吃，不怕胖！
昆凌三餐超佛系：少油少鹽、原型為主，午餐還能放肆地打開胃口大吃特吃！
昆凌的減肥食譜簡單又人性化：早餐以蛋白質搭配香蕉和黑咖啡，快速喚醒代謝並穩定血糖。
午餐則隨心所欲點漢堡或披薩，吃到滿足就好，留給下午充足時間慢慢消化。
晚餐聚焦蔬菜加蛋白質，澱粉先謝謝再見，避免夜間熱量囤積。
168斷食+彩虹蔬果：吃對時機零負擔
採用生酮成效不大時，昆凌改用168斷食：8小時內吃完，16小時空腹燃脂，再每餐至少攝取3色「彩虹蔬果」，例如：火龍果、藍莓、香蕉，纖維爆棚、腸道暢通，營養滿滿。
皮拉提斯雕塑核心腹肌：產後腰圍救星
生完小女兒，昆凌靠機械式皮拉提斯找回腹肌。她由2023年練到現在，跟Jennie一樣專攻核心、拉長線條，重拾少女級腰線，絕對是產後媽媽必練的神技之一！
昆凌證明減肥可以很享受！午餐放縱、晚餐控管，搭配斷食+彩虹+皮拉提斯，熱量自降、身形自現，即使生了三胎也能擁有蛇一般的少女腰！
