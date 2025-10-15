昆凌「地表最強爺爺」長壽秘笈！90高齡跑世壯運摘金，5招養生法讓你長命120歲

90歲的昆凌爺爺Laurence Quinlivan，簡直是「地表最強阿爺」的代表！昆凌爺爺今年報名參加台灣2025年雙北世界壯年運動會（世壯運，這位澳洲銀髮英雄飛到台北，報名參加100米、200米短跑、標槍、鐵餅與鉛球5項賽事，首日就摘標槍金牌、百米銀牌，總獎牌數直逼雙金！貴為周杰倫岳祖父的他，年輕時是澳洲高中鉛球冠軍，去年更在全國常青田徑賽以20.53秒奪85歲組百米冠軍。世壯運賽場上，90歲以上選手平均奔馳如飛，昆凌爺爺的表現更成焦點，證明「活到老、動到老」不是夢！

昆凌爺爺Laurence Quinlivan參加世壯運標槍比賽。（網上圖片）

昆凌爺爺Laurence Quinlivan以90歲高齡成功摘金。（網上圖片）

昆凌爺爺的長壽秘笈，源自積極生活與正面心態。他在賽後訪談笑言：「保持快樂最重要！」平日愛與家人相處，培養運動習慣，注入能量與好心情。有研究顯示，規律運動可延長壽命10至15年，並降低心血管風險30%。 想學爺爺般老而不衰？試試這5招銀髮養生法，適合50歲以上起步，從入門級慢慢上手！

1. 短跑衝刺，強化心肺

像昆凌爺爺百米21秒，平日練間歇跑，每週3次，每次20秒衝刺+走路恢復。提升耐力，預防老人癡呆。

短跑衝刺，強化心肺。（Getty Images）

2. 拋球訓練，增肌骨密度

標槍、鐵餅是他的強項，家裡用較輕的球練習，維持上肢力量，減少骨折風險20%。

拋球訓練，增肌骨密度。（Getty Images）

3. 健走日常，穩血糖

每天散步30分鐘，澳洲式慢跑，助代謝，穩定血糖如爺爺般壯實。

每日健走散步30分鐘有助穩定血糖。（Getty Images）

4. 游泳放鬆，護關節

溫和水中有氧，每週2次，減壓又養心，世壯運人瑞推崇的低衝擊運動。

游泳放鬆身心，保護關節。（Getty Images）

5. 快樂心態，家族陪伴

爺爺強調開心第一，多與親友互動，釋放內啡肽，延壽神器！研究證實，樂觀者壽命多5年。

時刻保持快樂心態，與家人共度溫馨時光。（Getty Images）

昆凌爺爺用行動激勵全球，2025世壯運不止比賽，更是終身運動宣言，令場上的人熱血沸騰！銀髮朋友，從今天動起來，學爺爺秘笈，奔向健康120歲！

