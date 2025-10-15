昆凌早餐只吃「3樣東西」！生3胎照樣瘦回少女體態！網讚：自律到太扯

（圖／取自昆凌IG）

三胎媽昆凌又美上熱搜！不只皮膚透亮、身材纖細，就連Melody都在節目《姐妹悄悄話》中忍不住問：「到底怎麼瘦的？」這位三寶媽的維持身材祕訣其實超樸實—早餐只吃「蛋白、香蕉、黑咖啡」三樣東西，簡單卻極有效率。

原來她的飲食方式很重視「份量與節奏」！早餐靠高蛋白開啟代謝，再搭配香蕉補足能量與鉀質，最後用黑咖啡提神、不加糖奶讓熱量更精準。中午則不刻意節食，正常吃但不追求飽到撐；晚餐回歸清淡，以蔬菜與蛋白質為主，避免夜間碳水負擔。這樣的規律讓她長期維持清爽體態，也成為許多網友模仿的對象。

從營養學角度來看，這樣的組合可幫助穩定血糖、維持飽足、避免水腫；但也要注意若是腸胃較敏感、長期只喝黑咖啡空腹，可能會造成刺激，可先吃幾口香蕉或搭配優格緩衝。想學昆凌的輕食節奏，可以先從早餐調整起，慢慢減少加工糖與過度精緻的食物，就能讓代謝更穩定。

當然除了飲食控管，她也熱愛運動，從皮拉提斯到網球、高爾夫球都持續練習，這樣的生活節奏，讓她不靠極端節食也能維持肌肉線條與自然光澤。網友看了直呼：「根本是自律女神！」

