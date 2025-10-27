葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
誰敢相信是3個孩子的媽！昆凌公開「神級減肥餐吃法」連Melody都驚呆了！
完全看不出已經是三寶媽！昆凌產後一次比一次瘦更快，最近上Melody直播宣傳自創品牌時，意外聊到自己的「瘦身秘訣」。從飲食到運動，她全程無藏私分享，連Melody都笑說：「我們真的要汗顏！」想知道她怎麼吃、怎麼瘦？這份「不挨餓也能瘦」的昆凌瘦身法真的太實用了。
昆凌減肥餐公開！三餐不挨餓也能瘦回少女體脂
昆凌說她的飲食重點就是「清淡＋原型食物」，不搞極端節食。早餐吃蛋白、香蕉配黑咖啡；午餐可以吃想吃的，像是漢堡或披薩，但不吃到飽，因為「吃開心一點，晚上才不會爆吃」。晚餐則主攻蔬菜與蛋白質、完全戒澱粉。她笑說：「白天吃開心，晚上就能乖一點。」難怪身材線條一直維持在線！
皮拉提斯＋網球＝維持線條不復胖關鍵
除了吃得聰明，昆凌也靠「皮拉提斯＋網球」維持線條。她會跟周杰倫一起練皮拉提斯強化核心、練柔軟度；平時也陪孩子打網球當有氧。這種「力量＋有氧」的組合，讓她即使歷經三次剖腹產，體態還是緊實又輕盈。想要她的腰線，就要懂得讓運動變成日常，而不是偶爾才動一次。
營養師提醒：戒澱粉瘦法不是人人都適合！
雖然「晚餐戒澱粉」對昆凌有效，但營養師提醒，這並非萬用公式。若你工作壓力大、活動量高，太低碳反而可能造成頭暈或代謝變慢。建議可改成「少量慢碳」，例如晚餐吃半碗糙米飯＋蛋白質與蔬菜，效果更穩定。再搭配每天1.8～2.5公升水、飯後散步、戒宵夜零食，就能健康瘦、少反彈。
封面&內文圖片來源：IG@hannah_quinlivan
更多女人我最大報導
誰說她整形了？《許我耀眼》趙露思狠狠瘦了半個自己！晚餐多吃1物免挨餓又瘦得快
吃澱粉居然不會胖！醫師揭密「3招正確吃澱粉」實測瘦了20公斤、體脂肪還減13%！
一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！
第1招：戒糖飲料，氣色亮、體重掉更快唐綺陽坦言，過去最難戒的不是炸雞，而是含糖飲料。她在醫師建議下全面改喝無糖綠茶與氣泡水，連續一週就感覺精神變好、皮膚更透亮。她笑說：「戒糖後體重才真的穩定下來！」第2招：減少精緻澱粉，吃飽也能瘦「減肥最重要的就是管好嘴！...styletc ・ 17 小時前
58歲王祖賢加拿大開養生艾灸館！女神轉型養生達人，艾灸5個好處助宣通氣血
昔日90年代最強仙氣女神王祖賢，憑《倩女幽魂》聶小倩一角迷倒眾生，如今移居加拿大潛心修佛，過著低調生活。近日，她開設養生艾灸館，並親自上陣為客人服務，生意非常火爆！網民分享體驗，王祖賢雖然戴口罩，仍然仙氣十足，還親筆簽名，連手機殼都掛滿佛珠，虔誠度滿分。這位女神轉型養生達人，完美詮釋健康生活新態度。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
阿嬌決心戒酒1年 瘦成竹竿超美近況曝光
[NOWnews今日新聞]香港女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）出道以來一直以「胖胖瘦瘦」的體態成為眾人焦點，44歲的她去年就醫檢查時，被告知肝臟因為長期飲酒負擔太大，若是再不注意身體會出事，因此她決心...今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
方媛產後首次露面 升格3寶媽絕美狀態曝光
[NOWnews今日新聞]天王郭富城於2017年和中國網紅方媛結婚，兩人陸續生下兩位女兒，日前更是再添一女，讓郭富城開心地說：「我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛着。」昨日正逢郭富城60歲大壽...今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
營養師揭「4大血型瘦身黃金法則」按血型調整減肥策略！事半功倍輕鬆減磅
在減重這條路上，你是否試過各種飲食法卻總是效果有限？其實，人體的血型與消化系統、代謝方式息息相關，選擇適合自己的飲食與運動方式，才能真正達到健康又有效的減重目標！根據美國自然療法醫師 Peter J. D'Adamo 的研究，可你針對體質調整策略，讓大家甩肉更輕鬆！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！
1982年11月2日，深田恭子出生在東京北區，小小年紀就對演藝圈充滿憧憬，因為超愛華原朋美，她13歲就跑去參加Horipro的「PURE GIRL徵選」，結果直接拿下冠軍！🌟 1997年，她在NHK的《海峡》初次亮相，雖然只是小配角，但那雙靈動大眼已經開始搶鏡。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
超火紅職場厭世IP「星期一的布魯斯」，系列總銷量達50萬！2025新作《上班N年後，永遠是明天的我更努力》，引起職場打工仔共鳴｜誠品書店《閱見自己》
有留意「星期一的布魯斯」嗎？這個可愛又厭世的上班族，是近期網上超人氣的IP，也推出了漫畫集《上班N年後，永遠是明天的我更努力》，紀錄布魯斯的上班日常。其上班所遇到的小劇場，如跟同事們的午餐對話，也許會引起打工仔們的共鳴。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 19 小時前
郭富城「登六」獲老婆愛女陪伴慶生 天王嫂方媛坐月期間極速修身獲讚：就像沒生過的一樣
天王郭富城於10月26日「登六」，獲天王嫂方媛（Moka）及愛女為他慶生，過了一個幸福又溫馨的生日。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Taylor Swift推出年曆率先睇 85歲樂壇巨星仍堅持年年出
【on.cc東網專訊】2025年即將完結，一眾名人紅星又是時候推出年曆。美國流行天后Taylor Swift亦加入戰團推出2026年月曆，部分照片近日率先曝光。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
《鬼滅之刃》為何能紅成這樣？網點出「三大成功關鍵」：這奇蹟恐怕再也難複製
自從劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》 第一章猗窩座再襲上映後，全球再掀鬼滅熱潮，日本與台灣都打破多項紀錄。網友好奇，為何改編漫畫與動畫這麼多，但唯有《鬼滅之刃》能走到這樣的高度？之前有網友就討論，明明改編漫畫的動畫這麼多，為什麼只有《鬼滅之刃》能衝上這種高度？究竟它做對了什麼？多數人認為，《鬼滅之刃》的成功來自「故事、角色與動畫製作」三大關鍵要素，而這樣的完美組合，幾乎不可能再被複製。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
杏林在線｜打造良好原生家庭
【Now新聞台】人一出生像一張白紙，家庭環境，父母教養或兒時經歷，也影響著一個人的品性，情緒及價值觀。父母在管教上應該怎樣做，才有利小朋友的身心發展呢？萬一屋企出現狀況，子女又應該怎樣找人求助呢？今集《杏林在線》請來，香港心理學會註冊臨床心理學家蔡珊珊講解。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
郭富城60歲生日，方媛極速修身亮相天王生日派對！結婚8年仍甜蜜如初的天王夫妻愛情故事
郭富城於10月26日迎來60歲大壽，與妻子方媛及兩位千金一起慶祝生日！方媛上週才公布順利誕下第三胎女兒，產後首度公開亮相，穿白色貼身T恤配牛仔褲，腹部平坦美腿纖細，狀態驚人，網友直呼：「三寶媽修身太快了吧！」！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini、RABEANCO…百搭時髦又好裝
通勤包推薦：Cafuné Ori Tote托特包小眾時髦品牌Cafuné 全新 Ori Tote 系列，靈感源自日本摺紙藝術 Origami，包身線條簡約流暢，兩側褶皺呼應摺紙工藝。包款選用頂級義大利納帕皮革 (Nappa) 製作，輕盈柔軟卻能保持立體輪廓。奢華觸感與舒適實用兼具，既能提升造型...styletc ・ 18 小時前
叉燒食譜｜自家製「焗叉燒」
自家製港式燒味之「焗叉燒」 呢個餸應該間中就會出下鏡，因為真係好好送飯?? 我係用蒸焗爐焗，焗好賣相非常靚仔?? 而且做法簡單又juicy，睇見都想食?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pWV4auhvcyPoUmNLezgs59czxyc6Rn3UKLyaj9yuHbVQUK6Rr5dtMqrazgGnPGxZl&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 小時前
容祖兒為李昊個唱做嘉賓 錫手摸頸臉貼臉好大膽
【on.cc東網專訊】天后容祖兒跟內地新生代歌手李昊因內地綜藝節目《聲生不息》而結緣，李昊視祖兒為偶像，他在《聲》的初舞台上正是獻唱祖兒的歌曲《心之科學》，之後又一齊合唱了《煙霞》，可謂追星贏家。前晚（25日）李昊在成都舉行個人演唱會，祖兒擔任嘉賓驚喜登場，2人東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前