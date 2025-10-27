誰敢相信是3個孩子的媽！昆凌公開「神級減肥餐吃法」連Melody都驚呆了！

完全看不出已經是三寶媽！昆凌產後一次比一次瘦更快，最近上Melody直播宣傳自創品牌時，意外聊到自己的「瘦身秘訣」。從飲食到運動，她全程無藏私分享，連Melody都笑說：「我們真的要汗顏！」想知道她怎麼吃、怎麼瘦？這份「不挨餓也能瘦」的昆凌瘦身法真的太實用了。

昆凌減肥餐公開！三餐不挨餓也能瘦回少女體脂

昆凌說她的飲食重點就是「清淡＋原型食物」，不搞極端節食。早餐吃蛋白、香蕉配黑咖啡；午餐可以吃想吃的，像是漢堡或披薩，但不吃到飽，因為「吃開心一點，晚上才不會爆吃」。晚餐則主攻蔬菜與蛋白質、完全戒澱粉。她笑說：「白天吃開心，晚上就能乖一點。」難怪身材線條一直維持在線！

皮拉提斯＋網球＝維持線條不復胖關鍵

廣告 廣告

除了吃得聰明，昆凌也靠「皮拉提斯＋網球」維持線條。她會跟周杰倫一起練皮拉提斯強化核心、練柔軟度；平時也陪孩子打網球當有氧。這種「力量＋有氧」的組合，讓她即使歷經三次剖腹產，體態還是緊實又輕盈。想要她的腰線，就要懂得讓運動變成日常，而不是偶爾才動一次。





營養師提醒：戒澱粉瘦法不是人人都適合！

圖片來源：Shutterstock

雖然「晚餐戒澱粉」對昆凌有效，但營養師提醒，這並非萬用公式。若你工作壓力大、活動量高，太低碳反而可能造成頭暈或代謝變慢。建議可改成「少量慢碳」，例如晚餐吃半碗糙米飯＋蛋白質與蔬菜，效果更穩定。再搭配每天1.8～2.5公升水、飯後散步、戒宵夜零食，就能健康瘦、少反彈。

封面&內文圖片來源：IG@hannah_quinlivan

更多女人我最大報導

誰說她整形了？《許我耀眼》趙露思狠狠瘦了半個自己！晚餐多吃1物免挨餓又瘦得快

吃澱粉居然不會胖！醫師揭密「3招正確吃澱粉」實測瘦了20公斤、體脂肪還減13%！

一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章