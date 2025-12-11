聖誕好去處九龍區合集
生三胎還能這麼少女？昆凌紅毯狀態瘦到發光！黑色禮服凹出天鵝頸、直角肩，連鎖骨線都美呆！
昆凌昨日出席澳門「實力派 MAT年度盛典」直接把紅毯變成她的伸展台！
這次她選了一套黑色絲絨禮服，光澤在燈光下很迷人，版型貼身卻不誇張，把她的直角肩、鎖骨線條還有超優雅的天鵝頸全部框出來；再搭上黑色薄紗手套和復古大耳環，整個氛圍像老電影裡走出來的女主角，復古卻不老氣，反而更顯精緻。最驚人的是，每一張側拍都能看到她的線條乾淨到不行，根本不像已經是三寶媽。
她的身材維持其實不是天生幸運，而是長期做出結果！昆凌之前在節目上提過自己早上吃得極簡：蛋白、香蕉、黑咖啡三樣搭配啟動代謝，份量剛好不脹胃，中午正常吃但不追求飽到撐，晚上則回到清爽，以蔬菜和優質蛋白為主，不讓碳水在夜間累積。看似普通，卻是她能長期維持清透體態的核心。
此外她運動也很持續，從皮拉提斯到網球、高爾夫都照著練，肌肉線條就是這樣慢慢養出來。加上作息規律、不碰太甜、盡量避開精緻加工，讓她皮膚和身材都保持在「隨時上鏡」狀態。
這次紅毯照片被瘋傳不是沒原因，從妝髮到體態都穩得像雕出來的，網友看到都驚呼：「這確定是三寶媽？」、「身材管理太狠了吧」。昆凌完全把「自律感的美」演繹到最滿。
