昆凌生3胎仍超苗條！公開好身材秘訣「3餐聰明分配」 專家揭關鍵在這3招
昆凌和周杰倫婚後生下3個孩子，然而身材一直保持健康窈窕，近日她受訪分享自己的瘦身祕訣，關鍵之一就是「晚餐戒澱粉」。不過營養師提醒，這背後其實是一套結合分層飲食與運動的策略，一般人若盲目模仿，反而可能傷身。
昆凌在採訪中透露，自己早、中、晚三餐都有一套進食規則。早餐她會攝取高蛋白與低GI碳水，例如水煮蛋、香蕉配黑咖啡，營養密度高又容易有飽足感；午餐則相對放鬆，沒有特別嚴格的限制；晚餐則儘量「戒掉澱粉」。此外，她也會儘量都挑選原型食物來吃。
除了飲食管理，昆凌也把運動融入日常生活。她與周杰倫經常一起練皮拉提斯，強化核心與柔軟度；有空時會陪孩子打網球，兼顧親子互動與有氧運動。這種「力量訓練＋有氧結合」的方式，不僅能提升燃脂效率，也讓體態更緊實，因此即使歷經三次剖腹產，狀態依然維持良好。
不過營養師也提醒，昆凌的「晚餐戒澱粉」方式並不適合所有人，對高強度工作者或糖尿病患者而言，可能造成低血壓或代謝減緩等問題，更何況她背後有專業營養師與教練團隊指導，體質條件也與一般人不同。若想借鏡，可將「完全戒澱粉」改為「少量慢碳」，例如晚餐吃半碗雜糧飯，搭配足量蛋白質與蔬菜；運動則可從每日15分鐘散步或瑜伽等低強度活動開始，逐步增加強度。至於戒零食宵夜、每天攝取1.8至2.5公升水、飯後散步等習慣，倒是能直接參考。
