昆明南站攻略：了解昆明南站高鐵路線、車站設施、公共交通

昆明南站

昆明，呢個迷人嘅城市，唔單止係雲南省嘅省會，更係全省嘅政治、經濟、文化、科技核心，以及重要嘅交通樞紐，肩負住連接西南同全國嘅重任！

昆明憑藉佢「夏無酷暑、冬無嚴寒」嘅獨特魅力，被譽為永恆嘅「春城」。呢度氣候宜人、四季如春，仲坐擁令人驚嘆嘅世界自然遺產雲南石林，以及滇池、轎子山、西山國家森林公園等無數自然同人文寶藏，絕對係旅客嚮往嘅度假勝地，亦成為旅遊首選目的地！

隨著高鐵技術嘅普及，而家坐高鐵去昆明變得相當方便快捷！為咗等大家嘅「春城之旅」更加順暢，Trip.com特別為你精心準備咗呢份詳盡嘅昆明南站攻略！

呢篇攻略將會深入解析昆明南站高鐵路線、完善嘅車站設施、以及超便捷嘅昆明南站公共交通接駁等關鍵資訊。此外，我哋仲會簡要介紹昆明市內其他主要火車站，幫你全面掌握昆明交通網絡，輕鬆規劃昆明自由行行程！請繼續睇落去，探索更多精彩內容！

香港飛昆明機票優惠

除了乘坐高鐵外，亦可搭飛機前往昆明，由香港飛往昆明長水國際機場（KMG），航程約為 2 小時 30 分鐘。

航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛昆明 中國東方航空 低至HK$885(19% Off) 單程 香港飛昆明 海南航空 低至HK$1,401(31% Off) 來回

*(2025年10月更新)

Trip.com 高鐵優惠

🔥🔥新用戶專屬福利！首次透過 Trip.com 訂購火車票或高鐵票，立即享有 3% 的折扣優惠，把握機會，省錢暢遊！

🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥

用 Trip.com不僅如此，Trip.com 更推出獨家優惠券組合，助您解鎖更多旅行驚喜！例如，只需港幣 29.9 元即可購買價值港幣 65 元的「高鐵快閃券包」，讓您的旅程省上加省！訂票即慳！🚄💸

高鐵優惠券包

昆明南站簡介

昆明南站

圖片來源：國家鐵路局

昆明南站作為昆明市嘅核心鐵路樞紐，重要性簡直唔使多講！佢唔單止係西南地區規模最大、功能最完善嘅鐵路客運站之一，更係連接全國高鐵網絡嘅關鍵節點。

昆明南站主要承接滬昆、南昆高鐵等多條國家級高鐵幹線嘅營運任務，將昆明同廣闊嘅中國大地緊密相連。由呢度出發，你可以直達包括香港、深圳、廣州在內嘅多個一線大都市，去北京、上海、成都、南京都無問題，仲可以輕鬆前往雲南省內嘅大理、西雙版納等熱門旅遊目的地！每日有數以百計嘅高鐵列車由呢度奔赴全國各地，為你嘅出行提供無限可能！

設施方面，昆明南站嘅宏大規模令人印象深刻，總面積超過33.47萬平方公尺，內設16座現代化月台同30股鐵軌，足以應付龐大嘅客流量。更值得一提嘅係，昆明南站係一個真正嘅綜合交通樞紐！除咗高效嘅高鐵服務，佢仲無縫整合咗地鐵、巴士、的士等多種公共交通方式，極大方便咗旅客嘅換乘。車站內部指示清晰，配備寬敞舒適嘅候車室、多元化嘅商業區同各式餐飲食肆，全方位滿足你嘅各項需求，確保你有個舒適便捷嘅出行體驗！

點樣買昆明南站高鐵飛？

想去昆明南站搭高鐵？購買昆明南站車票有多種超便捷嘅方式任你選擇！無論你鍾意傳統嘅線下買飛，定係偏愛現代化嘅線上預訂，都一定搵到啱你嘅途徑。

主要購票方式：

車站售票窗口： 你可以親自去昆明南站指定嘅售票窗口。只要向售票員提供你嘅目的地、出發日期同時間，就可以搞掂買飛，最傳統又直接！ 自動售票機： 昆明南站設有多部智能自動售票機。旅客可以跟住螢幕指示，自助選擇班次、座位，然後完成支付，快捷又方便！ 網上預訂（強烈推薦）： 我哋強烈推薦你用線上系統！例如中國鐵路官方嘅12306網站或App，可以做到快速便捷購票。此外，透過 Trip.com 購買昆明南站車票更係明智之選，介面友好，仲有機會享用專屬優惠同優質服務！ 代售點： 如果你喺昆明市區，可以選擇去遍布市內嘅指定鐵路客票代售點買飛，方便唔同區域嘅旅客。

注意事項 (👀 貼心提示)：

便捷支付： 昆明南站嘅部分窗口同自動售票機已經全面支援主流 手機支付 方式，包括 微信支付（WeChat Pay）同支付寶（AliPay 內地版） ，買飛輕鬆無負擔！

實名制： 記住，喺中國買高鐵飛係實行 實名制 ！所以購買 昆明南站車票 時，一定要準備好你嘅 有效身份證明文件 ，例如 回鄉證 、中國內地居住證或合規格嘅有效證件，確保順利買飛同乘車。

提早計劃： 為咗確保旅程萬無一失，我哋強烈建議你提早規劃同盡早購票，尤其係旅遊旺季或國家法定假期，昆明南站嘅車票好容易供不應求。如果選擇線下買飛，建議避開人潮高峰期，以免長時間排隊。





昆明南站

Trip.com 係官方指定代理，幫你做到免排隊、免煩瑣認證！透過 Trip.com 預訂高鐵車票，你將享受到多重獨家優勢：

極速預訂： 用手機 App 就可以 實時查詢高鐵車票 供應情況， 最快 3 分鐘 就搞掂訂票，快捷到你唔信！

搶票無憂： 我哋提供長達 60 天嘅預約搶票服務，如果搶唔到飛，絕不收取任何費用！保證你訂票無憂！

遇到突發狀況唔使驚！

Trip.com 隨時準備好應對突發狀況！我哋擁有專業嘅客戶支援團隊，全天 24 小時待命，隨時為你提供最佳支援同解決方案！

多語言服務： 我哋嘅服務涵蓋 粵語、英語、韓語 等多種語言，確保你 溝通完全無障礙 ！

一站式服務： 無論係高鐵訂票，定係其他旅行服務，我哋都會竭誠為你服務。Trip.com 客服團隊致力於解決你所有嘅旅行問題！💪💪💪

揀 Trip.com 購票，讓你更輕鬆、更簡單咁享受高鐵遊！

昆明南站高鐵路線

昆明南站作為高鐵網絡嘅重要交通樞紐，佢嘅昆明南站高鐵路線覆蓋非常廣泛！

車站主要營運嘅幹線包括滬昆高鐵、南昆高鐵同埋昆玉城際鐵路等等，呢啲線路共同編織成一張四通八達嘅高鐵網絡，極大提升咗旅客出門嘅效率同便捷性，將昆明同全國各地緊密連繫！

✨ 核心通達城市：

呢啲高鐵路線將昆明南站同香港、深圳、廣州呢啲大灣區城市，以及北京、上海、成都、南京等一線重要城市串聯起來。同時，去雲南省內嘅大理、西雙版納等熱門旅遊區都極之方便！每日，無數高鐵列車由呢度出發，將旅客送到全國多個省、市、自治區，服務範圍之廣，真係令人驚嘆！

🌏 國際聯運新里程：

除咗國內網絡，昆明南站仲營運中國鐵路國際聯運旅客列車，可以直達老撾嘅首都萬象！為你嘅雲南自由行提供探索東南亞嘅嶄新選擇！

目的地 火車種類 車程 每日火車班次 香港 高鐵（G 字頭） 約 7 小時 44 分鐘 每日 1 趟列車 深圳 高鐵（G 字頭）、快速列車（K 字頭） 約 7 小時 21 分鐘 每日 5 趟列車 廣州 高鐵（G 字頭）、動車（D 字頭） 約 6 小時 41 分鐘 多趟，每日有發車 大理 動車（D 字頭） 約 2 小時 30 分鐘 多趟，幾乎每 30 分鐘發車 西雙版納 動車（D 字頭）、城際動車（C 字頭） 約 3 小時 40 分鐘 多趟，幾乎每 30 分鐘發車 北京 高鐵（G 字頭） 約 10 小時 22 分鐘 每日 2 趟列車 上海 高鐵（ G 字頭） 約 12 小時 10 分鐘 每日 4 趟列車 成都 高鐵（ G 字頭）、動車（D 字頭） 約 6 小時 30 分鐘 多趟，每日有發車

昆明南站火車路線

喺中國鐵路系統入面，列車會根據速度、停站頻率同服務等級，有唔同嘅代號。了解呢啲代號，可以幫你更精準咁選擇啱自己嘅列車類型！

列車代號 廣東話名稱 特點及速度 適合用途 G 高鐵（高速動車） 中國速度最快，最高時速可達 300-350公里。只停主要樞紐站。 追求極速、長途跨省旅行。 D 動車 最高時速為 250公里。速度快，停站適中。 中長途、現代化舒適出行。 C 城際動車組 最高時速介乎 160-250公里。主要服務省內短途交通，高效便捷。 地區或省內短途快速通勤。 Z 直達特快 普速列車中最高等級。停站少，速度相對快，設空調臥鋪。 適合長途夜間或追求舒適嘅旅客。 T 特快 普速列車。停站比 Z 字頭稍多，但仍保持較快速度。設空調。 性價比高嘅中長途選擇。 K 快速 普速列車。停站相對多，速度較慢，但覆蓋面廣，設空調。 經濟實惠，時間充裕嘅旅客。

✨ 昆明南站列車特點：

作為昆明最主要、規模最大嘅高速鐵路站，昆明南站主要營運嘅係 G 字頭高速列車同 D 字頭動車組列車。呢個就意味著，你喺昆明南站可以享受到最快速、最現代化嘅鐵路出行服務！

昆明南站車站設施

昆明南站唔單止係一個交通樞紐，更係一座現代化嘅服務中心。佢嘅昆明南站設施齊全而且人性化，目標係為每一位旅客提供最舒適、最便利、最高效嘅出行體驗。由設計理念到具體功能，都充分考慮咗旅客嘅需求，等你一踏入車站就感受到溫馨同便捷。

昆明南站嘅建築設計獨具匠心，完美融合咗昆明獨特嘅地域文化。佢以「雀舞春城，美麗綻放」為主題，車站外部造型巧妙咁借鑒咗孔雀嘅優雅姿態，將現代鋼結構同傳統建築風格巧妙結合。大面積嘅玻璃幕牆取代咗傳統外牆，唔單止引入咗充足嘅自然光，令內部空間顯得更明亮寬闊，仲可以等旅客欣賞到窗外景色。

此外，設計中融入咗雲南少數民族特色嘅坡頂仿木構雨棚，增添咗豐富嘅層次感，令建築輪廓分明，風格統一得嚟又唔失個性。呢種創新嘅結構設計，同時都為車站內高效運行嘅交通轉乘系統提供咗堅實基礎，極大提升咗旅客嘅出行效率同便利性！

昆明南站

圖片來源：維基百科

昆明南站唔單止係交通樞紐，更係一個現代化嘅服務中心。佢嘅昆明南站設施齊全又人性化，旨在為每一位旅客提供最舒適、最便利、最高效嘅出行體驗。由你踏入車站嗰一刻開始，就會感受到溫馨同便捷。

候車廳：車站內設有多個寬敞明亮嘅候車大廳，配備大量符合人體工學設計嘅舒適座椅。環境整潔，空間通透，休息區充足，確保大家喺出發前享受到寧靜舒適嘅候車時光。

售票服務：為咗滿足唔同旅客需求，昆明南站設有充足嘅人手售票窗口，仲有好多部智能自動售票機，無論你想諮詢定係想快速自助買飛、攞飛，都搵到方便嘅解決方案。

自助服務區：特設一站式自助查詢、自助售票、自助取票等功能，有效縮短旅客排隊等候時間，出行更高效從容。

商店區：車站內商店琳瑯滿目，有齊便利店、精品書店、電子產品店，以及富有雲南特色嘅紀念品店，滿足你嘅旅途補給同購物需求。

多元化食肆：唔使擔心食飯問題！車站內有多間餐廳、快餐店同咖啡廳，提供當地特色小食、國際快餐、咖啡飲品等豐富選擇，滿足晒你唔同口味嘅餐飲需求。

行李寄存：貼心提供安全可靠嘅行李寄存服務，方便你想輕裝上陣探索周邊，或者喺轉乘間隙暫存物品。

無障礙設施：設施考慮周全，有完善嘅輪椅通道、無障礙洗手間、專用𨋢等，確保行動不便嘅旅客都能順暢通行。車站仲有愛心接送站服務，彰顯人性關懷。

資訊提示系統：先進嘅電子大螢幕同廣播系統，會實時提供昆明南站嘅列車時間表、檢票口等重要資訊，等你及時掌握最新動態，唔會錯過班次。

交通接駁：車站嘅另一大優勢係高效便捷嘅交通接駁系統。同地鐵、巴士、的士等主要公共交通工具實現無縫對接，輕鬆快速轉乘，極大提升出行便利性。

VIP休息室：特設舒適私密嘅VIP休息室，環境優雅，設施齊全，專為高端商務旅客提供安靜、高效嘅休憩空間。

免費 Wi-Fi：提供全覆蓋嘅免費 Wi-Fi 服務，方便你處理公務、查詢資訊或同親友保持聯繫。

旅遊服務中心：喺候車大廳中央，提供詳盡嘅旅遊諮詢、路線推薦、票務預訂等服務，仲有應急電話，隨時為旅客提供必要嘅幫助同指引。

醫療服務：站內設有專業醫療服務點，提供基礎緊急醫療，配備「愛心百寶箱」，應對突發健康狀況。

昆明南站公共交通攻略

昆明南站作為昆明市嘅關鍵交通樞紐，佢嘅昆明南站公共交通網絡極之發達，為旅客提供咗多種超便捷嘅轉乘選擇。無論你想極速去到市區，定係前往其他景點，都一定搵到啱你嘅交通工具。以下為你詳細介紹搭地鐵、的士同巴士嘅實用資訊。



昆明南站公共交通攻略 | #1 地鐵

昆明南站係昆明地鐵 1 號線、 4 號線嘅轉乘大站！

昆明地鐵 1 號線：呢條係貫穿昆明新舊市區南北方向嘅骨幹線，由昆明南站出發，可以直達昆明火車站、巫家壩站等重要地方，係連接城市核心區嘅方便之選。

昆明地鐵 4 號線：呢條線主要連接主城區同呈貢新區，透過地鐵 4 號線，你可以輕鬆去到火車北站、斗南站等，進一步擴展你嘅出行範圍。





昆明南站公共交通攻略 | #2 巴士

昆明南站外設有多個巴士站，提供多條巴士路線服務：

巴士路線：有多條巴士路線連接昆明南站同昆明市內其他區域，以下係幾條昆明南站主要巴士路線資訊：

巴士路線 始發站 終點站 營運時間 K32 昆明南站 斗南花市東 06:00-22:00 K33 昆明南站 呈貢廣場 06:00-22:00 K35 昆明南站 大漁公園 06:00-22:00 K38 昆明南站 七彩雲南古滇名城 07:00-18:00 K39 昆明南站 東部公車樞紐站 06:00-20:30 K40 昆明南站 螺螄灣公車樞紐站 06:30-20:30 919K 昆明南站 長水機場 07:00-20:00 920 昆明南站 昆明站 05:30-23:30





昆明南站公共交通攻略 | #3 的士

昆明南站設有的士候車區，旅客可以喺呢度排隊等候的士：

服務時間：昆明嘅的士係 24 小時營運嘅，不過繁忙時間可能需要等候。

貼士：建議使用正規的士公司嘅服務，並確保司機「打表」（按咪錶）收費。





昆明其他火車站

除咗現代化嘅昆明南站，昆明作為中國西南地區嘅重要交通樞紐，仲有其他幾個各具特色、策略地位獨特嘅火車站。了解晒呢啲車站，可以幫你更靈活咁規劃行程！

昆明站：呢個站俗稱「昆明火車站」，位於昆明市官渡區，係滬昆鐵路、成昆鐵路、南昆鐵路以及南昆客運專線嘅終點站。

營運特色：昆明站主要營運 普速列車 ，佢連接咗全國各地，係好多旅客進出 雲南 嘅傳統門戶。

核心路線：呢度設有往返北京、大理、廣州、麗江、上海、深圳、西雙版納、成都等眾多路線，服務範圍非常廣泛，方便你由雲南出發去全國各個角落！









昆明酒店推介

昆明酒店推介

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

限時優惠！即日起至優惠券售完為止，只要您透過 Trip.com 網站或手機應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的獨家折扣。立即點擊註冊，開啟您的省錢之旅！此處查看更多！

昆明盤龍温德姆花園酒店係一間高端嘅全服務型酒店，由世界財富500強嘅美國温德姆酒店集團授權經營。酒店品牌定位高層次嘅商務休閒，我哋深信旅行應當係一場無憂無慮嘅體驗！

酒店坐落喺昆明市中軸線北京路 1110 號嘅永和府商業中心，地處霖雨路同北京路嘅交叉路口，位置優越。最方便嘅係，由地鐵 1 號線霖雨橋站 B 口行路就可以直達！

酒店周邊商圈林立，處於昆明同德廣場、北辰財富中心、和諧世紀廣場三大商圈嘅核心位置。酒店門口仲有足足 28 條巴士線路經過，交通優勢極之便利，可以好快咁將你送達市區各大知名景點同省內各大交通樞紐！

昆明北京路盤龍溫德姆花園酒店(Wyndham Garden KunMing PanLong)

昆明北京路盤龍溫德姆花園酒店(Wyndham Garden KunMing PanLong)





呢間酒店坐擁高鐵與地鐵嘅雙重優勢，地理位置極之方便！佢正正坐落喺高鐵南站隔籬，毗鄰昆明市政府，緊挨住地鐵 1 號線昆明南火車站地鐵站，為你嘅昆明自由行提供超便捷嘅出行選擇！酒店提供快速辦理入住同退房手續，仲有貼心嘅「100服務」，特別啱帶小朋友嘅家庭旅客。每日早上，你可以享用不容錯過嘅豐富熱早餐，多達 7 大類、近 107 種單品，讓你嘅美好一天由元氣早餐開始！夜晚當你疲憊咗一整日之後，仲可以到舒適嘅休閒區免費飲用一杯歡迎飲品，即刻回血！酒店亦非常適合商務旅客，擁有近 700 平方米會議場所，配備專業設施，提供一站式優質服務；同時設有美式健身房，等你盡情揮灑汗水，重煥身心活力！

昆明南站希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton Kunming South Station)

昆明南站希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton Kunming South Station)





昆明滇池諾富特酒店坐落喺南亞黃金地段，地理位置超正！由酒店行路只需要 5 分鐘，就可以去到南亞風情第壹城、NEW MALL、中央商業廣場，各類品牌店、潮流服飾應有盡有，掃貨超方便！酒店緊鄰地鐵 5 號線 A 口，交通出行極之便捷。佢毗鄰滇池同大觀公園，真正做到「下樓即達繁華，轉身擁抱自然」嘅完美平衡。酒店喺 20 樓仲設有高空泳池同 24 小時自助洗衣房，無論係商務出差，定係家庭出遊，都係你喺昆明自由行嘅理想住宿之選！

昆明滇池諾富特酒店(NOVOTEL KUNMING CITY CENTER)

昆明滇池諾富特酒店(NOVOTEL KUNMING CITY CENTER)





常見問題

需要提前預訂昆明南站火車票嗎？

建議你盡早預訂昆明南站火車票！一般嚟講，中國火車票網上預訂可以喺出發前 30 日開始，而車站窗口銷售則係出發前 28 日。不過要留意，有啲臥鋪列車（例如 D 型列車）可能只會提前 20 日放飛，而部份城際嘅 C 型列車甚至只提前 10 日，建議你盡早透過 Trip.com 查詢同預訂，確保行程萬無一失。

香港人可以喺網上買中國火車票嗎？

絕對可以！香港旅客可以透過 Trip.com 或者中國鐵路官方嘅 12306 網站/App 喺網上購買中國火車票。呢兩種方式都非常方便、快捷，而且票價平靚正！我哋推介你用 Trip.com，操作介面更友好，仲有機會享用獨家優惠同 24 小時粵語支援服務。

昆明設有幾多個火車站？

昆明作為西南地區嘅重要交通樞紐，擁有唔少火車站，最主要同常用嘅有以下幾個：