昆明地鐵 | 當地人從來唔講嘅昆明地鐵隱藏玩法曝光！
「春城」昆明，個名就知佢四季好似春天咁舒服，唔單止係中國西南部嘅重要門戶，直頭係一個令人好想去嘅旅行勝地！由勁大浪嘅滇池靚景，到好豐富嘅民族文化，再到嗰啲令人流晒口水嘅雲南特色小食，每個地方都散發住獨特魅力，吸引緊全球無數遊客嚟深入探索。想喺昆明呢個咁靚嘅城市入面玩到暢通無阻，又快又方便咁體驗佢嘅精髓？咁昆明地鐵肯定係你最聰明、最方便又最抵玩嘅交通選擇！佢就好似城市嘅血脈咁，準確咁穿過昆明市區各大交通樞紐同埋熱門旅遊景點，包你個旅程又省心又省力！
Trip.com 幫你整理咗最齊全嘅昆明地鐵攻略，等你玩昆明可以順利啲。呢份攻略包晒：詳細嘅昆明地鐵路線圖、準確嘅昆明地鐵營運時間、清楚嘅昆明地鐵票價資訊、方便嘅昆明地鐵買飛方法，同埋千祈唔好錯過嘅昆明地鐵沿線景點推介！有咗呢份攻略，你就可以輕鬆玩轉昆明！包你喺昆明暢通無阻！
昆明地鐵 | 香港飛往昆明
從香港出發飛往昆明，交通其實好方便！每日都有好多班直飛航班到昆明，全程平均大約2個鐘25分鐘。一到咗昆明長水國際機場，你都唔使轉搭其他交通工具，可以直接搭昆明地鐵 6 號線（空港線）輕鬆入市區！咁樣唔單止又快又方便，仲可以幫你慳番好多寶貴時間同精神！建議你早啲喺 Trip.com 預訂機票同住宿，等個旅途更加順暢。喺 Trip.com 訂飛，仲可以享受到更抵嘅價錢同埋多樣化嘅航班選擇添！
航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港飛昆明
中國東方航空
低至HK$922(12% Off)
單程
香港飛昆明
海南航空
低至HK$1,396(25% Off)
來回
*(2025年10月更新)
昆明地鐵 | 昆明地鐵路線圖
自從2012年昆明地鐵第一條線路開通營運以嚟，佢個地鐵網絡就不停咁快速發展，越來越完善！而家，昆明地鐵已經形成一張好有效率嘅地下交通網，好巧妙咁穿過市區各大交通樞紐同埋好多旅遊熱點，畀遊客前所未有嘅便利！
昆明地鐵 | 昆明地鐵營運時間
PLAN你個昆明地鐵之旅嗰陣，一定要留意營運時間！昆明地鐵大部分線路嘅頭班車時間大約係每日06:20，而尾班車時間就會根據唔同路線同站點有唔同，通常喺22:30到23:00之間。
為咗確保你個行程順利，我哋強烈建議你出門前，透過昆明地鐵官方APP或者官網睇下最新嘅時間表資訊，費事錯過尾班車，影響你嘅行程安排！
昆明地鐵 | 昆明地鐵價錢
昆明地鐵嘅票價系統係用「里程計費制」，起步價係好親民嘅2蚊人民幣，之後就會跟住你搭嘅距離逐級加錢。總體嚟講，昆明地鐵嘅票價定得好抵，對於想控制旅行預算嘅自由行旅客嚟講，肯定係最經濟實惠又方便嘅出行方式，等你輕鬆玩轉昆明各大景點！
昆明地鐵 | 昆明地鐵購票方法
昆明地鐵提供好多種方便嘅買飛方法，包括：
自動售票機：支援現金同手機支付，例如支付寶、微信支付。
交通卡：用全國交通卡，就可以搭昆明地鐵。
喺昆明搭地鐵，買飛方法又多又方便！除咗傳統嘅售票機，你仲可以試下現代化嘅電子支付方式：淨係要打開支付寶、微信支付、雲閃付或者下載「雲南通」APP，就可以輕鬆掃碼搭車，直接嘟個碼就入站，省卻咗排隊買飛嘅麻煩，令你個旅程更加順暢又有效率！
車站售票窗口：可以問路線同埋買單程飛或者儲值卡。
昆明地鐵 | 昆明地鐵重要路線
截至而家，昆明地鐵有以下主要營運線路，包括：
昆明地鐵1號線（標誌色：熱情紅）：呢條線係連接昆明市中心同南部地區嘅重要大動脈，由環城南路一直伸延到大學城南。沿途經過昆明火車站、新亞洲體育城、斗南呢啲重要站點，覆蓋範圍好廣。搭1號線，你可以輕鬆去到亞洲最大嘅鮮花交易市場——斗南花市，感受花海嘅香味；又可以去新亞洲體育城、充滿活力嘅大學城區，同埋了解雲南歷史文化嘅雲南省博物館。
昆明地鐵2號線（標誌色：海洋藍）：作為城市南北向嘅主幹線，2號線北邊由北部汽車站開始，南邊到環城南路，有效咁串連起北辰、昆明北站、東風廣場呢啲核心區域。呢條線沿線集合咗好多購物同交通熱區，例如現代化嘅北辰購物中心、重要嘅交通樞紐昆明北站，同埋市中心繁華地標東風廣場，係探索昆明商業同交通脈絡嘅理想選擇。
昆明地鐵3號線（標誌色：浪漫紫）：呢條線橫跨昆明東西兩邊，由東部汽車站一直伸延到風景好靚嘅西山公園。3號線經過東風廣場、拓東體育館、市體育館呢啲市區核心區域，交通非常方便。搭3號線，你可以輕鬆去到出名嘅西山公園，睇晒滇池嘅壯麗景色，或者參加拓東體育館嘅各種活動，感受城市嘅活力。
昆明地鐵4號線（標誌色：活力黃）：呢條線係連接昆明南北城市重要區域嘅關鍵線路，西邊由金川路開始，東邊到昆明南火車站，有效咁連接咗高鐵站同市區。沿線經過好多個熱門站點，包括再次等你沉浸喺花海嘅斗南花市、充滿生活氣息嘅菊花村，同埋重要交通樞紐昆明北站，係高鐵旅客入市區或者轉搭城際交通嘅理想選擇。
昆明地鐵5號線（標誌色：生態綠）：呢條線穿過昆明東北到西南區域，由世博園直達寶豐，為連接市區同滇池地區提供咗極大便利。5號線沿線景點非常豐富，包括世界級嘅昆明世博園、小朋友好鍾意嘅圓通山動物園、現代化嘅滇池國際會展中心，同埋風景迷人嘅滇池。無論係家庭出遊定係休閒觀光，呢條線都可以滿足你嘅需求，等你盡情享受昆明嘅自然同人文之美。
昆明地鐵6號線（標誌色：天空藍，又叫空港線）：作為連接昆明長水國際機場同市中心塘子巷嘅專屬地鐵路線，6號線對所有來回機場嘅旅客嚟講，肯定係最方便、最有效率嘅交通首選！佢令你來回機場嘅旅程變得輕鬆冇煩惱，大大咁提升咗旅行體驗！
昆明地鐵 | 沿線景點
透過昆明地鐵，你可以輕鬆去到好多個熱門景點，包括：
昆明地鐵沿線景點 #1 翠湖公園
翠湖公園：呢片畀人叫做「城市綠洲」嘅翠湖公園，喺昆明市區北邊，黐住學術氣息好濃嘅雲南大學。公園以碧波蕩漾嘅翠湖做核心，巧妙咁將湖水分成五個獨特嘅區域。其中，湖心島景區仲保留咗湖心亭、觀魚樓呢啲充滿清代古雅味道嘅建築，營造出好靜又古色古香嘅氣氛。無論係春暖花開、夏天荷花盛放、秋天靜美嘅樹葉，定係冬天暖笠笠嘅陽光，翠湖公園都係昆明市民休閒散步嘅最佳地方，亦都好受各地遊客歡迎，成為昆明市區內唔可以錯過嘅短途遊覽熱門景點！
地鐵路線：地鐵 2 號線螺螄灣站
地址：昆明市五華區翠湖北路 66 號
昆明地鐵沿線景點 #2 金馬碧雞坊
金馬碧雞坊：作為昆明最出名嘅歷史地標之一，金馬碧雞坊由雄偉嘅金馬坊同典雅嘅碧雞坊兩座古老牌坊組成，企喺三市街同金碧路交匯處，佢嘅歷史可以追溯到明朝宣德年間。呢度唔單止係昆明市中心嘅象徵，更加係吸引無數遊客嚟影相打卡嘅熱門地點。牌坊周邊商業氣氛好濃厚，各式各樣嘅購物中心林立，夜晚仲有熱鬧到不得了嘅夜市，係你試食地道美食、感受昆明城市風情嘅最佳去處，完美咁將古樸同現代嘅魅力撈埋一齊！
地鐵路線：地鐵 3 號線東風廣場站
地址：昆明市西山區金馬巷 10 號
昆明地鐵沿線景點 #3 圓通山
圓通山動物園：呢個喺昆明市中心嘅動物園，個形狀好似一片又長又幼嘅柳葉咁，東西狹長，佔地大約26公頃。園入面最吸引人嘅就係佢好豐富多樣嘅動物展覽，而家養緊超過140種、總數多過1,000隻嘅動物。喺呢度，你唔單止可以見到雲南特有嘅西勐臘虎、雙版納野牛、孔雀呢啲珍稀物種，仲有得意到暈嘅大熊貓、威猛嘅東北虎、好有仙氣嘅丹頂鶴呢啲中國珍稀動物，同埋嚟自世界各地嘅奇異珍禽異獸，深受廣大遊客，特別係一家大細嘅喜愛！
地鐵路線：地鐵 5 號線圓通山站
地址：昆明市五華區青年路 92 號
昆明地鐵沿線景點 #4 昆明老街
昆明老街：一踏入昆明老街，就好似穿越時空咁！呢度有啲建築有差唔多900年咁耐嘅歷史，唔單止承載住昆明深厚嘅歷史回憶同感人故事，亦都靜靜咁見證緊當代昆明人嘅日常生活。其中，光華街全長435米，係昆明少數仲保留住古樸風貌嘅街道，你喺呢度可以試下地道嘅昆明小鍋米線，搵下古玩珍寶，或者去百年老字號藥鋪睇下，感受下古老同現代交織嘅獨特文化魅力！而隔離嘅甬道街，以前就係昆明最早嘅花鳥市場，隨住時間過去，呢啲充滿市井氣息嘅小店鋪不斷發展壯大，最終形成咗而家規模好大嘅花鳥市場，成為昆明一道獨特嘅商業風景線，充滿生機同活力！
地鐵路線：地鐵 3 號線五一路站
地址：昆明市五華區文廟直街錢王街 3 號
