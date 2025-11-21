BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
昆明旅行團攻略：石林、玉龍雪山、滇池深度遊！香港直飛交通、酒店優惠懶人包
一踏上「春城」昆明呢塊地，你就會俾佢多元嘅魅力深深吸引住！呢度唔止有世界級嘅石林奇觀同埋波光粼粼嘅滇池靚景，仲藏住勁多豐富多彩嘅少數民族文化同埋令人流晒口水嘅地道美食！揀一個精心策劃嘅昆明旅行團，就可以勁輕鬆咁玩勻呢片「彩雲之南」嘅寶藏地方，盡情探索佢獨有嘅風情，深度體驗雲南嘅魅力。
Trip.com 幫你精選咗一系列高品質嘅昆明旅行團，詳細介紹每個行程嘅亮點同獨家賣點。無論你係嚮往玉龍雪山嘅雄偉壯麗、冰川公園嘅奇幻景緻，定係藍月谷嘅碧波蕩漾，我哋都可以幫你輕鬆揀到最啱你 budget 嘅昆明旅行團，等你可以展開一場難忘嘅雲南之旅！
昆明旅行團 | 香港飛往昆明
從香港出發前往昆明，交通真係方便到你估唔到！
香港國際機場每日都有多班直飛昆明嘅航班，飛行時間只係約 2 小時 25 分鐘，勁快就到目的地。
建議： 記得提早喺 Trip.com 訂機票同昆明旅行團，可以享受更平嘅價錢同更多選擇！
航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港飛昆明
中國東方航空
低至HK$885(30% Off)
單程
香港飛昆明
廈門航空
低至HK$1,515(34% Off)
來回
*(2025年11月更新)
昆明旅行團推薦：深度探索彩雲之南！10日9晚 · 昆明+大理+麗江+瀘沽湖+香格里拉經典之旅
呢個為期十日九晚嘅昆明旅行團，會帶你深入雲南腹地，一次過睇勻昆明歷史文化、大理風花雪月、麗江古城韻味、瀘沽湖摩梭風情，同埋香格里拉嘅聖潔高原！
基本資料：
出發地點： 昆明
活動時長： 10 日 9 夜
住宿安排： 昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖多地酒店
價格： 低至 HK$5,221 起
產品特色： 包晒雲南經典景點（石林、洱海、雪山等），仲有民族體驗、篝火晚會同文化演出，內容超級豐富！
詳細行程：
第 1 日： 抵達昆明，入住酒店。
第 2 日： 石林風景區、大石林景區劍峰池、滇池、海埂大壩，去楚雄（含火鍋晚餐）。
第 3 日： 楚雄 → 大理，白族紮染體驗、洱海遊船、理想邦，仲有 24K 海景下午茶（含小方巾紀念品）。
第 4 日： 大理古城（洋人街、五華樓）、麗江古城（四方街、大水車），仲有古城旅拍體驗。
第 5 日： 束河古鎮、玉龍雪山（冰川公園大索道）、藍月谷、《印象麗江》演出（含雪山衣氧、電瓶車）。
第 6 日： 虎跳峽、普達措國家公園、碧塔海，仲有藏族土司盛宴與歌舞。
第 7 日： 獨克宗古城、唐卡體驗、松贊林寺，之後返回麗江。
第 8 日： 瀘沽湖觀景台、豬槽船遊湖（裏務比島、裏務比寺）、情人灘、裏格灣、摩梭篝火晚會（入住湖景房）。
第 9 日： 瀘沽湖觀日出、摩梭文化體驗，返回麗江。
第 10 日： 麗江散團，行程結束。
昆明旅行團推薦：玉龍雪山奢華包車遊 | 觀光火車+冰川公園+雲杉坪+藍月谷
想更自在地探索玉龍雪山嘅絕美風光？呢個玉龍雪山一天私人導覽團，等你輕鬆暢遊玉龍雪山風景區！
賣點：
私人團體定制，專屬行程設計。
觀光火車全景欣賞玉龍雪山壯麗風光。
冰川公園、藍月谷等地標景點深度遊覽。
多語言專業導遊，溝通無障礙！
行程亮點：
搭舒適嘅觀光火車，穿越壯麗山景。
飽覽冰川公園、雲杉坪嘅原始森林、藍月谷嘅湛藍湖水。
有機會體驗亞洲最高嘅索道，俯瞰震撼人心嘅原始森林。
感受當地獨特嘅納西民族風情。
昆明旅行團推薦：麗江玉龍雪山+冰川公園+藍月谷經典路線獨立組團一日遊
如果你時間有限，想用更私密、更高效嘅方式體驗玉龍雪山，呢個麗江玉龍雪山私家一日團就最啱你！
賣點：
私人定制行程，自由靈活探索。
欣賞《印象麗江》震撼民族表演。
有三條路線選擇，任君喜好。
行程亮點：
三條精選路線任揀：搭冰川公園大索道直抵雪山腹地、或漫步藍月谷與白水河畔。
下午欣賞張藝謀導演嘅震撼大型實景演出**《印象麗江》**。
全程專業導遊，提供個性化行程設計。
昆明旅行團推薦 | 石林風景區一日遊
石林風景區一日遊呢個行程專為昆明市區深度遊設計，提供專業導遊同舒適專車接送，等你旅途無憂！
賣點：
私人專車接送，行程無縫銜接。
依喜好定制景點，靈活安排。
專業導遊隨行，深入導覽。
行程亮點：
上午沉浸喺世界自然遺產——壯麗嘅石林景區同小石林。
午餐安排品嚐地道嘅宜良烤鴨！
下午行程更具彈性：可揀返昆明市區，探索昆明老街、官渡古鎮、斗南花卉小鎮，或去滇池、翠湖公園、海埂公園等。
昆明旅行團推薦 | 昆明石林風景區+九鄉一日遊
昆明石林風景區+九鄉一日遊呢個精心設計嘅昆明旅行團，等你喺短短一日之內，就玩遍雲南地上石林同地下九鄉呢兩大「奇觀雙絕」！
賣點：
天天出發，唔轉團，服務穩定可靠。
包含午晚餐，享受地道美食加贈米線！
靈活接送，集合方便。
行程亮點：
行程包含升級版嘅九鄉套票。
深度探索石林千姿百態嘅奇石景觀。
揭開九鄉「六絕」溶洞嘅神秘面紗。
全程靈活便利嘅接送安排。
玉龍雪山金色日出及觀光列車之旅（外國遊客專享），低至HK$237(398人已購)
麗江私人團玉龍雪山+冰川公園大索道+藍月谷【包車+门票】，低至HK$505(143人已購)
昆明石林景區 + 宜良烤鴨 + 昆明市獨立包團，低至HK$237(169人已購)
昆明旅行團 | 昆明酒店推介
想搵個舒服又方便嘅地方落腳？以下呢幾間昆明酒店評分勁高，交通都好方便！
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
不容錯過的獨家優惠！即日起至優惠售罄為止，只要您透過Trip.com官方網站或手機應用程式註冊成為會員，即可立即享有高達 8% 的昆明旅行團折扣！機會難得，數量有限，立即點擊此處，把握限時優惠，為您的昆明之旅省下更多預算！此處查看更多！
昆明酒店推介 #1 昆明盤龍温德姆花園酒店
優點： 喺昆明市中心北京路，勁近霖雨橋地鐵站，交通超方便。
設施： 樓高 26 層，有星級客房、精緻餐廳同完善休閒設施。
評分： 9.5/10.0
地址： 北京路 1110 號, 盤龍區, 昆明
昆明北京路盤龍溫德姆花園酒店(Wyndham Garden KunMing PanLong)
昆明酒店推介 #2 昆明佳華廣場酒店
優點： 昆明市中心地標，勁近火車站及多個地鐵站。
設施： 有時尚大堂吧、天寶閣中餐廳、西餐廳，仲有獨特嘅天幕恆溫泳池！
評分： 9.4/10.0
地址： 北京路 157 號, 官渡區, 昆明, 650011
昆明酒店推介 #3 昆明滇池諾富特酒店
優點： 喺南亞核心商圈，行幾步就到商場，購物超方便！
交通： 勁近地鐵站，輕鬆連接滇池、大觀公園等景點。
設施： 設有獨特嘅高空泳池同 24 小時自助洗衣房。
評分： 9.5/10.0
地址： 滇池路 384 號, 西山區, 昆明
昆明滇池諾富特酒店(NOVOTEL KUNMING CITY CENTER)
