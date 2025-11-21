昆明旅行團攻略：石林、玉龍雪山、滇池深度遊！香港直飛交通、酒店優惠懶人包

團結香港基金發表研究報告，建議延長港深西部鐵路，由規劃中的深圳前海終點站延伸至深圳寶安機場，把香港終點站由洪水橋延伸至香港機場，並建議延伸段需同步推進，力爭2035年投入運作，盡量縮短廣深第二高鐵通車的時間差，避免香港在區域連通性方面再「慢半拍」。 團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，與新加坡、首爾、廣州及深圳等區內航空樞紐相比，香港機場的客量優勢早在疫情前已開始收窄，並在疫情後被反超前，因此「按兵不動」並寄望單靠三跑帶來的跑道容量維持優勢並不可取。他指，在廣深第二高鐵落成後，三跑或無法充分發揮其運力潛力，削弱香港在區域格局中的地位，若香港仍然安於現狀，未積極融入大灣區空鐵聯運「朋友圈」，將面臨逐步被邊緣化的風險，令原本的國際航空樞紐逐漸淪為被區內交通及商務主流排除在外的孤島。 基金土地及房屋研究主管梁躍昊稱，機場聯絡線將從兩方面在大灣區航空市場「把餅做大」，並不是增加區內機場之間的競爭，而是吸引原本在海外航空樞紐轉機往來中國內地的旅客，到大灣區的機場轉機。 報告提到，機場聯絡線經深圳寶安機場，把香港機場連接國家高鐵網絡，把港深機場之間行程壓縮至約40分鐘，與同樣連接

