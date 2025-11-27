大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
昆明試驗列車撞施工人員 釀11死2傷
【on.cc東網專訊】檢測地震設備的55537次試驗列車周四（27日）凌晨在正常通過雲南省昆明洛羊鎮站內曲線處時，與進入線路的施工作業人員碰撞，造成11人死亡、2人受傷。
事發後，鐵路部門立即啟動應急預案，與當地政府共同組織開展人員救治和應急救援工作。該站運輸秩序目前已恢復正常，正有序展開傷者救治和相關善後工作，並調查事故詳細原因。
鐵路部門對遇難者表示沉痛哀悼，對遇難者和傷者家屬表示深切慰問。當局將依法依規對相關責任人實施問責，並深刻吸取事故教訓，全力確保鐵路運輸安全穩定。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。Bloomberg ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周四（27 日）早上 6 時造成 44 死 58 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。AASTOCKS ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 44 分鐘前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜消防派逾20隊拯救隊到不同樓層處理求助個案
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火造成44人死亡，另有279人失去聯絡。中共總書記習近平向火災事故遇難人員表示哀悼，要求將傷亡損失降至最低。行政長官李家超先後到醫院探望居民和傷者。消防就指受波及的7座樓宇，有4座火勢已經受控，其餘3座仍在處理。宏福苑五級火．不斷更新天光後，宏福苑部分大廈仍然有火光，多個單位火勢依然猛烈，冒出濃煙。消防出動多條喉，在大廈內外射水灌救。救援人員繼續拯救，有傷者救出時要帶上氧氣罩，由救護車送院治理。消防指，宏福苑受波及的7座大廈當中，有4座火勢在凌晨開始陸續受控，另外的3座都有繼續進攻，已派出超過20隊拯救隊，進入不同樓層處理求助個案。消防處副處長(行動)陳慶勇：「有3座，我們同事去到十多層的位置，我們的滅火的隊伍，以及搜救的隊伍是同步上去工作。我們預計可能都要中午，甚至黃昏的時間，才可以去到天台位置，但有些情況，我們看到後樓梯稍為沒有這麼大煙的話，搜救隊都會做一個快速搜救，上去一些。之前收到求助個案的單位去拯救被困的人士，好像在其中一座大廈，我們都在天台的位置帶到兩位生還者下來。」今次火災是在星期三近下午3時，首先在宏昌閣起火，在大風下，火勢一發不可收拾，很快蔓延至同屋苑其他座數。被問到起火初時為何不出動多些鋼梯車在外圍射水，消防解釋需要時間調配。陳慶勇：「天黑時，因為視野沒有這麼清楚，會對我們的同事構成一些額外的困難及風險，所以在大約晚上6時許，我們將火警升為五級，調動更多人手及較高級的同事在現場幫忙做指揮的工作。另外鋼梯方面，我們在較早的時間已經一直調派一些鋼梯過來，但鋼梯需要在不同的區份過來，以及現場有很多我們的車輛，我們需要騰出空間，讓鋼梯在策略性的位置，才可以進行外圍的灑水拯救。」消防又指，個別大廈的消防系統無法使用，需要完成整個拯救行動，才能夠詳細調查。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 5 小時未救熄，入夜更越燒越烈，波及共七座大廈起火。消防處晚上見記者表示，火警中有 9 人不幸在現場被界定死亡，另有 4人送院後不治，令死亡人數上升至 13 人，包括一名消防員；另有至少 15 人受傷，包括兩名消防員。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡
一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火至今 44 死｜港姐謝嘉怡透露祖母家遭火燒｜差估私宅租金指數 200.2 破頂｜11 月 27 日・Yahoo 早報
宏福苑火警焚燒 10 多小時至今仍未救熄，截至周四清晨 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員，另外有 58 人受傷，留醫傷者當中有 15 人危殆、23 人嚴重，另外有 279 人仍然失聯，死亡數字超越 1996 年的佐敦嘉利大廈 41 死五級火警。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，事故造成多人死傷，包括一名 37 歲的消防員何偉豪。為表達哀悼，消防處將其官方網站的頁面，以及社交媒體 Facebook 的頭像和封面圖片，全數轉換為黑白色調。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今（ 26 日）發生五級火，多幢大廈外牆棚架及防護網被焚毀，火勢蔓延至入夜未熄，晚上仍有高層居民被困。有居民表示，火警發生時未聽到大廈火警鐘響，「由頭到尾無響過」，亦有居民指，由街坊群組的消息得知發生火警，部分街坊自發逐戶拍門，提醒鄰居要撤離。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 1 天前
神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！
哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑， 毆打搶行李箱後逃逸！Japhub日本集合 ・ 1 天前
暴雨襲東南亞 越南3天降雨1500毫米 釀90死 泰國水深及腰 衝擊200萬人
東南亞近期連日豪雨，多國陸續傳出災情。越南媒體11月20日報導，過去三天，越南中部多地雨量突破1500毫米，越南環境部表示，至少90人喪生、12人失蹤。中部是越南主要咖啡產區，同時也是以海灘觀光著稱的熱門地帶，但也屬暴雨與洪災的高風險區。 泰國南部也遭遇破紀錄豪雨，造成嚴重山洪。11月24日，宋卡府合艾（Hat Yai）多處街道水深及腰，居民只能涉水或以船隻撤離，仍有數百名民眾受困。泰國官員指出，南部十個省上周平均雨量達300至500毫米，其中合艾的單日雨量更創下300年來新高，整體受影響人數逼近200萬。 馬來西亞方面，當局公布救援畫面，顯示救難人員在西馬北部的吉蘭丹州（Kelantan）涉水救援，將受災居民轉送至救護車。 越南統計總局指出，今年1月至10月間，極端天氣已造成279人死亡或失蹤，經濟損失逾20億美元（約新台幣653億元）。Yahoo 國際通 ・ 1 天前