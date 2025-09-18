深耕內地市場 賦能企業接班人與財富精英

香港 / 長沙，中國 - Media OutReach Newswire - 2025年9月18日 - 作為亞洲增速最快的金融企業之一，昇世集團宣佈昇世研修（WRISE Academy）湖南長沙辦公室正式啟幕。此舉標誌著昇世在中國內地市場的深耕與拓展。繼今年三月深圳辦公室成功啟動並引發業界龐大需求後，長沙成為我們在內地設立的第二個辦公室，旨在為華中地區高淨值人士與財富精英提供服務與支援，引領財富管理行業突破。



昇世研修進軍華中 續寫內地發展新里程



昇世研修作為香港昇世匯盈（WRISE Prestige）旗下專注財富管理人才培養的卓越品牌，自推出以來已成功培育逾百名來自高校在校生、應屆畢業生及在職專業人士，經過嚴格的篩選，近五成的學員在完成研修後成功實現職業跨越，從獨立理財顧問（IFAs）或職場新人，蛻變成為專業素養卓越的獨立財富顧問（IWCs），實現薪酬與職級的雙重飛躍。



迄今，我們已在深圳及香港成功舉辦40余場沙龍及專題項目，累計吸引超300位行業精英積極參與。導師團隊匯聚超20位平均行業經驗至少20年的資深專家，涵蓋財富管理、證券、私募股權、信託及家族辦公室等核心領域，持續為學員提供集聚價值的行業洞察、資源對接及技能進階指引。



昇世香港副主席馮嘉諾博士（Dr. Jowin Fung） 表示：「長沙辦公室的啟動是我們持續深耕中國市場的重要一步。長沙作為中國中部地區的經濟與文化中心，擁有豐富的人才資源和優越的政策環境，為我們進一步服務內地企業家、獨立財富顧問及家族辦公室從業者提供了廣闊平臺。」



強強聯手國際權威機構 打造多個標杆項目



昇世研修始終貫徹課程專業性與國際認可度，已與特許另類投資分析師協會（CAIA Association）簽署合作備忘錄，共同推出「另類投資基礎課程」（FAI）及一系列微證書項目，內容涵蓋私募債務、數字資產、房地產及私募股權等熱門板塊，助力學員迅速掌握全球市場動向與實操技能，搶佔職業發展先機。



未來藍圖：縱深中國，放眼亞太



長沙辦公室啟動後，昇世將積極與當地商會、企業協會及金融行業組織建立戰略合作，推動聯合研究與協同創新，共同促進財富管理行業的標準化與專業化進程。



接下來，昇世研修將持續擴展內地服務網路。今年昇世研修已在珠三角和華中地區設立辦公室，接下來目標覆蓋華南地區、華西地區以及中國臺灣地區。通過各區域辦公室與香港總部聯動，構建覆蓋大中華區的資源互通平臺，服務各地的高淨值人群與財富顧問。



馮嘉諾博士補充：「未來，我們致力將昇世研修打造成為亞洲家族辦公室行業的標杆人才培養平臺，並積極參與行業標準制定，提升財富管理服務的整體水平與國際競爭力。」



長沙作為區域核心樞紐，坐擁財富集聚、產業融資、政策通道和人才供給四大優勢，但缺乏一套系統化的國際財富管理體系。昇世研修引入香港成熟標準與豐富實踐經驗，精准彌補了家辦及財富管理行業在人才培養及行業標準方面的空白。此舉不僅能快速複製深圳成功模式，推動行業高水平發展，更將為華中地區率先培養一批具備國際視野和亞洲實踐經驗的財富管理領軍人才。



關於昇世集團

昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購擁有深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。昇世集團在包括新加坡、杜拜、香港、上海、深圳和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。



昇世集團在全球擁有超過400名員工，並由超過200家金融中介機構組成的生態圈支持，在全球八個業務中心提供服務，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。



昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受杜拜金融服務管理局監管）、WeWrise服務以及附屬公司昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世資本（香港）及昇世財經服務（香港）。







