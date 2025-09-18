施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
昇世研修長沙新篇章
深耕內地市場 賦能企業接班人與財富精英
香港 / 長沙，中國 - Media OutReach Newswire - 2025年9月18日 - 作為亞洲增速最快的金融企業之一，昇世集團宣佈昇世研修（WRISE Academy）湖南長沙辦公室正式啟幕。此舉標誌著昇世在中國內地市場的深耕與拓展。繼今年三月深圳辦公室成功啟動並引發業界龐大需求後，長沙成為我們在內地設立的第二個辦公室，旨在為華中地區高淨值人士與財富精英提供服務與支援，引領財富管理行業突破。
昇世研修進軍華中 續寫內地發展新里程
昇世研修作為香港昇世匯盈（WRISE Prestige）旗下專注財富管理人才培養的卓越品牌，自推出以來已成功培育逾百名來自高校在校生、應屆畢業生及在職專業人士，經過嚴格的篩選，近五成的學員在完成研修後成功實現職業跨越，從獨立理財顧問（IFAs）或職場新人，蛻變成為專業素養卓越的獨立財富顧問（IWCs），實現薪酬與職級的雙重飛躍。
迄今，我們已在深圳及香港成功舉辦40余場沙龍及專題項目，累計吸引超300位行業精英積極參與。導師團隊匯聚超20位平均行業經驗至少20年的資深專家，涵蓋財富管理、證券、私募股權、信託及家族辦公室等核心領域，持續為學員提供集聚價值的行業洞察、資源對接及技能進階指引。
昇世香港副主席馮嘉諾博士（Dr. Jowin Fung） 表示：「長沙辦公室的啟動是我們持續深耕中國市場的重要一步。長沙作為中國中部地區的經濟與文化中心，擁有豐富的人才資源和優越的政策環境，為我們進一步服務內地企業家、獨立財富顧問及家族辦公室從業者提供了廣闊平臺。」
強強聯手國際權威機構 打造多個標杆項目
昇世研修始終貫徹課程專業性與國際認可度，已與特許另類投資分析師協會（CAIA Association）簽署合作備忘錄，共同推出「另類投資基礎課程」（FAI）及一系列微證書項目，內容涵蓋私募債務、數字資產、房地產及私募股權等熱門板塊，助力學員迅速掌握全球市場動向與實操技能，搶佔職業發展先機。
未來藍圖：縱深中國，放眼亞太
長沙辦公室啟動後，昇世將積極與當地商會、企業協會及金融行業組織建立戰略合作，推動聯合研究與協同創新，共同促進財富管理行業的標準化與專業化進程。
接下來，昇世研修將持續擴展內地服務網路。今年昇世研修已在珠三角和華中地區設立辦公室，接下來目標覆蓋華南地區、華西地區以及中國臺灣地區。通過各區域辦公室與香港總部聯動，構建覆蓋大中華區的資源互通平臺，服務各地的高淨值人群與財富顧問。
馮嘉諾博士補充：「未來，我們致力將昇世研修打造成為亞洲家族辦公室行業的標杆人才培養平臺，並積極參與行業標準制定，提升財富管理服務的整體水平與國際競爭力。」
長沙作為區域核心樞紐，坐擁財富集聚、產業融資、政策通道和人才供給四大優勢，但缺乏一套系統化的國際財富管理體系。昇世研修引入香港成熟標準與豐富實踐經驗，精准彌補了家辦及財富管理行業在人才培養及行業標準方面的空白。此舉不僅能快速複製深圳成功模式，推動行業高水平發展，更將為華中地區率先培養一批具備國際視野和亞洲實踐經驗的財富管理領軍人才。
Hashtag: #WRISE #WRISEACADEMY
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於昇世集團
昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購擁有深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。昇世集團在包括新加坡、杜拜、香港、上海、深圳和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。
昇世集團在全球擁有超過400名員工，並由超過200家金融中介機構組成的生態圈支持，在全球八個業務中心提供服務，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。
昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受杜拜金融服務管理局監管）、WeWrise服務以及附屬公司昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世資本（香港）及昇世財經服務（香港）。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 1 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 6 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
匯豐將最優惠利率減0.125厘至5.125厘
匯豐銀行今天宣布,由2025年9月19日(星期五)起,下調港元最優惠利率(P)12.5點子,由年利率5.25%調低至5.125%。匯豐對上一次於2024年12月20日調整港元最優惠利率,當時減息 12.5點子。infocast ・ 4 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 19 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前