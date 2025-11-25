小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
昇世集團加強管理層陣容 任命四位新高層
集團首席財務官、昇世御享及昇世匯盈管理層履新 推動區域業務發展及提升營運效率
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月25日 - 亞洲發展最快的財富管理公司之一昇世集團今日宣布任命四位資深管理人員擔任關鍵領導職位，以進一步强化領導團隊及擴展區域版圖。黃偉傑先生（Darren Ng）加入擔任集團首席財務官；同時，林子淳先生（Jude Lin）出任昇世御享（新加坡）副行政總裁，Pushkin Kapoor先生出任昇世御享（中東）副行政總裁，以及王慶堅先生（Ken Wong）先生獲委任為昇世匯盈（香港）副行政總裁。
此系列策略性的任命彰顯昇世集團對卓越營運及加速業務發展的堅定承諾，旨在把握亞洲超高淨值及高淨值客戶市場的增長機遇。預計到2030年，區內該客戶群將呈現強勁增長，超高淨值人口將增長達四成。
昇世集團執行主席陳學彬先生表示：「四位高級管理層的任命，標誌著我們在強化領導團隊方面邁出重要一步。他們在財務管理及私募市場策略方面的綜合專業知識，將為集團在區內的發展注入强大的動力。這次管理層陣容的全面提升，將確保我們具備足夠的戰略視野與營運能力，推動360度全方位財富生態系統的發展，並為亞洲客戶提供差異化的財富解決方案。」
黃偉傑先生擁有超過20年的金融及管理經驗，將加入昇世集團擔任集團首席財務官，負責領導集團的財務策略，確保財務穩健，並推動全球業務的營運效率。黃先生將帶領團隊鞏固財務基礎，以支持集團區域增長及財富生態系統的持續創新。在加入昇世集團之前，黃先生曾在滙豐、渣打及華僑銀行等國際機構，以及風險投資/私募股權支持的集團擔任領導職務，亦曾擔任一家全球Web3區塊鏈企業的創始高層，以及一家納斯達克上市科技公司的集團首席財務官。
在新加坡，林子淳先生除繼續擔任馬來西亞市場主管外，將同時兼任昇世御享（新加坡）副行政總裁。林先生將與昇世御享（新加坡）行政總裁丁克鳴先生緊密合作，共同推動市場整體增長策略，並深化集團在亞洲的業務滲透，持續專注於服務馬來西亞的超高淨值客戶群。林先生在超高淨值財富管理領域擁有超過16年經驗，曾任職於新加坡銀行、瑞銀及花旗集團。
在杜拜，Pushkin Kapoor先生除擔任資深客戶合夥人外，同時出任昇世御享（中東）副行政總裁，將與昇世（中東）行政總裁DJ Sengupta緊密合作，共同推動中東業務發展。Kapoor先生在投資銀行及財富管理領域擁有超過23年經驗，曾服務於歐洲、中東及非洲的主權財富基金、超高淨值家族辦公室及金融機構，卓越的職業生涯包括在過去20年於瑞信、法國興業銀行及美銀美林等頂尖金融機構擔任重要職務。
在香港，王慶堅先生獲任命為昇世匯盈（香港）副行政總裁。王先生將與昇世匯盈（香港）行政總裁冼健岷先生緊密合作，進一步拓展香港高淨值市場，專注於度身訂造的客戶方案，並擴大集團在香港這個重要金融樞紐的服務範疇。王先生擁有超過十年的財富管理經驗，曾於順安財富管理及摩石財富管理擔任高層職位，並於2024年加入昇世集團，現亦兼任昇世匯盈（香港）首席策略官。
昇世集團持續為亞洲高端客戶提供具獨特優勢的財富解決方案及世界級的企業管治服務。隨著集團進一步擴大區域佈局，昇世集團將繼續專注於創新、卓越營運及策略推進，助力超高淨值及高淨值人士及其家族實現跨代傳承與增長。
昇世集團
昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購具深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。集團於新加坡、杜拜、香港、上海、深圳和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。
昇世集團在全球擁有超過400名員工，並與超過200間金融中介機構組成生態圈，憑藉遍佈全球八大開戶中心的資源與網絡，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。
昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受DFSA杜拜金融服務管理局監管）、昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世理財服務（香港）、昇世資本（香港）以及附屬公司WeWrise服務。
