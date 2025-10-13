不斷更新｜累計 10 名議員宣布棄選立法會
昇世集團舉辦首屆「新財富格局論壇」
連結資本、創新與傳承 探討當前不確定環境下之投資機遇
昇世集團首屆「新財富格局論壇」（New Wealth Landscape Forum）匯聚逾400名參與者，與來自永明金融、瑞士盈豐銀行（EFG Bank）、摩根資產管理、野村資產管理、霸菱資產管理、Amber Premium、博維研究、香港中文大學及德勤等全球領先的行業巨頭及專家
會上提供獨到見解及關鍵與及時之市場分析，拆解特朗普最新的關稅政策及其對市場和投資策略的影響，結合昇世集團獨立財富顧問的投資方案，助力客戶駕馭複雜的市場環境
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月13日 - 亞洲發展最快的財富管理公司之一昇世集團10月11日於香港麗思卡爾頓酒店舉辦首屆「新財富格局論壇」。論壇匯聚逾來自永明金融、瑞士盈豐銀行（EFG Bank）、摩根資產管理、野村資產管理、霸菱資產管理、Amber Premium、博維研究、香港中文大學及德勤等專家及知名投資機構，聚焦全球市場波動下的多元資產配置，及最新的投資趨勢及機遇。
昇世集團執行主席陳學彬先生表示：「今年市場充滿不確定性，昨天特朗普公佈對中國加徵關稅，導致美股顯著下跌，我們可以預期未來市場波動已成常態。昇世集團首屆『新財富格局論壇』正正在這關鍵時期舉行，期望為投資者提供方向，以應對當今的市場動盪。香港的活力、創造力及與中國的緊密聯繫，使其成為舉辦此獨立論壇的首選地點。」
多元資產配置：數字資產及AI投資趨勢
論壇上探討目前市況下之多元化資產配置，以及數字資產趨勢。Amber Premium副總裁孫倩宜女士指，比特幣被視為「數字黃金」，可對抗通脹，風險調整後回報超越其他資產。加密貨幣具備高流動性，且24/7全球流通，適合在市場波動時作為風險下行保護，以平衡投資組合。香港中大（深圳）高等金融研究院客座講師李兆波教授亦指，分散投資是面對市場不確定性與通脹的核心策略，資產配置需包含現金、債券、物業、股票、數字資產（另類投資）、保險等多元類別。
摩根資產管理香港零售業務主管湯志恆先生表示，人工智能（AI）將繼續成為推動未來美股增長的動力。2025年AI領域的資本支出已達8,000億，預計到2026年將再增長33%，反映市場對AI的高需求。未來AI將在生活、醫療、藥物等多方面應用，轉化為更好的盈利增長。
霸菱資產管理分銷業務副董事簡偉瑩女士探討減息環境下，債券的機遇與風險評估。她指出，減息一般利好債券，但需區分減息原因：若因經濟衰退導致減息，信用風險或上升；若因經濟具韌性背景下的適度減息（如目前之減息週期），債券需求與表現更可能改善。
聚焦亞太區增長機遇
瑞士盈豐銀行亞太區執行主席趙善銓先生預期，受惠於年輕人口、創新產業投入、資本市場成熟與跨境資金流入，亞太區將在未來5–10年成為全球財富增長核心。
德勤亞太區主席及全球副主席周志賢先生指，香港稅制優勢與新CIES政策，為高淨值人士與家族辦公室提供重大稅務規劃機遇。CIES計劃自2024年3月至2025年9月，累計約有2,200宗申請，若全數獲批，預期可為香港引入約700億港元投資資金，支撐香港成為全球首屈的私人投資中心。
此外，日本市場增長亦可期。野村資產管理香港批發業務主管袁兆豐先生指，日本東證指數自2012年至今升幅約4倍，與標普500指數相約。東京證券交易所推出指引，要求公司提升市漲率（P/B）：目前約六至七成公司P/B低於1，顯示股價未能反映公司價值，有上升空間。
昇世集團執行主席陳學彬先生表示續指：「今次論壇反應熱烈，印證了投資者在積極尋求高質素的投資機會，以增強投資組合韌性。論壇上談及的獨到見解，結合昇世集團獨立財富顧問的投資方案，將助力客戶駕馭複雜的市場環境，以達成其長期投資目標。」
Hashtag: #WRISE
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於昇世集團
昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購具深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。集團於新加坡、杜拜、香港、上海、深圳和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。
昇世集團在全球擁有超過400名員工，並與超過200間金融中介機構組成生態圈，在全球八個業務中心提供服務，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。
昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受DFSA杜拜金融服務管理局監管）、昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世財經服務（香港）、昇世資本（香港）以及附屬公司WeWrise服務。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 1 小時前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 13 小時前
鑽石能跟金價一同重回巔峰？專家這樣說
國際金價上周二 (7 日) 歷史性突破每盎司 4000 美元大關，年內累計漲幅超 50%、飆升近 1400 美元，創下幾十年來最強勁牛市。這波黃金熱潮不僅推高成品金飾價格，更意外帶火了鑽石市場，「金鑲鑽」飾品因性價比優勢走俏，外界也因此想說鑽石能否跟著黃金重回巔峰。鉅亨網 ・ 8 小時前
恒指午市跌幅收窄 收跌400點報25889 成交4904億
美國總統特朗普要脅對中國貨品加徵100%關稅引發美股動盪，納斯達克中國金龍指數上周五（10日）跌6.1%。中國商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。特朗普其後貼文安撫市場情緒，美股期貨反彈。港股早市低開，恒生指數 (^HSI) 低開656點或2.5%報25634點，跌幅一度擴大至逾950點低見25336點，收市跌幅收窄至400點或1.5%，收報25889點。國企指數收跌135點報9222點，恒生科技指數 (HSTECH.HK) 跌114點報6145點。大市全日總成交4,904億元。Yahoo財經 ・ 5 小時前
年銷97億美元 Costco服裝成全美「隱藏零售服飾巨頭」
根據 GlobalData 最新估算數據，2024 年好市多 (Costco)(COST) 服裝銷售額已達約 97 億美元，帶動這家倉儲會員制超市進一步鞏固自身在全球服飾零售市場的重要地位。鉅亨網 ・ 1 天前
巴隆：英偉達、OpenAI與微軟的AI資本循環鏈引發投資人擔憂泡沫
自從上個月英偉達 (NVDA) 同意向 OpenAI 投資 1000 億美元以來，AI 領域的資金流動和投資模式引發投資者與分析師高度關注。《巴隆周刊》指出，這些公司應該提高財務透明度，以增強投資人信心。鉅亨網 ・ 1 天前
美元霸權裂痕顯現 全球央行黄金儲備29年來首超美債
全球央行黄金儲備 29 年來首超美債 國際儲備格局迎歷史性轉折。鉅亨網 ・ 1 天前
內房危機｜萬科董事長不足一年又換人 傳辛傑被帶走已失聯24日 公告：個人原因辭職
內房萬科（2202）宣佈，昨日（12日）收到董事長辛傑提交的書面辭職報告，稱其因個人原因申請辭任公司非執行董事及董事長職務，辭任後將不再擔任公司任何職務。辛傑今年1月底上任，一度被外界視為「救火隊長」，上月卻傳出在深圳一個會議現場被帶走，已失聯24天。BossMind ・ 6 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 4 小時前
AI泡沫唔怕！企業仍賺大錢支撐美股
雖然上周五出現回吐，但美股仍在歷史高位附近徘徊。自4月低位以來，標指累升逾30%，約1,800點，納指更暴升約50%，半年間升幅驚人。銀行股下周率先公布業績，華爾街正觀望年內由人工智能投資帶動的升勢能否延續。Yahoo財經 ・ 4 小時前
娃哈哈集團據報任命許思敏任總經理 董事長懸空
內地媒體引述3名接近娃哈哈的消息報道,昨日(10日)娃哈哈集團召開董事會,除了通過宗馥莉辭職事項外,還任命許思敏為娃哈哈集團總經理,董事長職務空缺。infocast ・ 2 天前
蘋果加速強化AI布局？收購Prompt AI技術與頂尖人才即將談成！
蘋果 (AAPL) 正在進行最後階段談判，計畫收購電腦視覺新創公司 Prompt AI 的核心技術及團隊人才，以進一步強化公司的 AI 技術與智慧產品開發能力。鉅亨網 ・ 1 天前
[MLIV調查] 巨額AI投資是否物有所值 調查顯示疑慮升溫
【彭博】— 最新的Markets Pulse調查顯示，關於企業在人工智能上的投入是否物有所值的疑慮正在升溫。這加劇了人們對那波從熊市邊緣反彈以來市值暴增16萬億美元的漲勢正逼近臨界點的擔憂。Bloomberg ・ 2 天前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 8 小時前
陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片
一連五場的林子祥x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》今晚舉行尾場，而喺尋晚嘅一場，陳奕迅帶同媽咪以及哥哥陳澤迅一齊捧場。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 9 小時前