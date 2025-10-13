昇世集團舉辦首屆「新財富格局論壇」

連結資本、創新與傳承 探討當前不確定環境下之投資機遇

昇世集團首屆「新財富格局論壇」（New Wealth Landscape Forum）匯聚逾400名參與者，與來自永明金融、瑞士盈豐銀行（EFG Bank）、摩根資產管理、野村資產管理、霸菱資產管理、Amber Premium、博維研究、香港中文大學及德勤等全球領先的行業巨頭及專家

會上提供獨到見解及關鍵與及時之市場分析，拆解特朗普最新的關稅政策及其對市場和投資策略的影響，結合昇世集團獨立財富顧問的投資方案，助力客戶駕馭複雜的市場環境

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月13日 - 亞洲發展最快的財富管理公司之一昇世集團10月11日於香港麗思卡爾頓酒店舉辦首屆「新財富格局論壇」。論壇匯聚逾來自永明金融、瑞士盈豐銀行（EFG Bank）、摩根資產管理、野村資產管理、霸菱資產管理、Amber Premium、博維研究、香港中文大學及德勤等專家及知名投資機構，聚焦全球市場波動下的多元資產配置，及最新的投資趨勢及機遇。



昇世集團執行主席陳學彬先生表示：「今年市場充滿不確定性，昨天特朗普公佈對中國加徵關稅，導致美股顯著下跌，我們可以預期未來市場波動已成常態。昇世集團首屆『新財富格局論壇』正正在這關鍵時期舉行，期望為投資者提供方向，以應對當今的市場動盪。香港的活力、創造力及與中國的緊密聯繫，使其成為舉辦此獨立論壇的首選地點。」



多元資產配置：數字資產及AI投資趨勢



論壇上探討目前市況下之多元化資產配置，以及數字資產趨勢。Amber Premium副總裁孫倩宜女士指，比特幣被視為「數字黃金」，可對抗通脹，風險調整後回報超越其他資產。加密貨幣具備高流動性，且24/7全球流通，適合在市場波動時作為風險下行保護，以平衡投資組合。香港中大（深圳）高等金融研究院客座講師李兆波教授亦指，分散投資是面對市場不確定性與通脹的核心策略，資產配置需包含現金、債券、物業、股票、數字資產（另類投資）、保險等多元類別。



摩根資產管理香港零售業務主管湯志恆先生表示，人工智能（AI）將繼續成為推動未來美股增長的動力。2025年AI領域的資本支出已達8,000億，預計到2026年將再增長33%，反映市場對AI的高需求。未來AI將在生活、醫療、藥物等多方面應用，轉化為更好的盈利增長。



霸菱資產管理分銷業務副董事簡偉瑩女士探討減息環境下，債券的機遇與風險評估。她指出，減息一般利好債券，但需區分減息原因：若因經濟衰退導致減息，信用風險或上升；若因經濟具韌性背景下的適度減息（如目前之減息週期），債券需求與表現更可能改善。



聚焦亞太區增長機遇



瑞士盈豐銀行亞太區執行主席趙善銓先生預期，受惠於年輕人口、創新產業投入、資本市場成熟與跨境資金流入，亞太區將在未來5–10年成為全球財富增長核心。



德勤亞太區主席及全球副主席周志賢先生指，香港稅制優勢與新CIES政策，為高淨值人士與家族辦公室提供重大稅務規劃機遇。CIES計劃自2024年3月至2025年9月，累計約有2,200宗申請，若全數獲批，預期可為香港引入約700億港元投資資金，支撐香港成為全球首屈的私人投資中心。



此外，日本市場增長亦可期。野村資產管理香港批發業務主管袁兆豐先生指，日本東證指數自2012年至今升幅約4倍，與標普500指數相約。東京證券交易所推出指引，要求公司提升市漲率（P/B）：目前約六至七成公司P/B低於1，顯示股價未能反映公司價值，有上升空間。



昇世集團執行主席陳學彬先生表示續指：「今次論壇反應熱烈，印證了投資者在積極尋求高質素的投資機會，以增強投資組合韌性。論壇上談及的獨到見解，結合昇世集團獨立財富顧問的投資方案，將助力客戶駕馭複雜的市場環境，以達成其長期投資目標。」



關於昇世集團

昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購具深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。集團於新加坡、杜拜、香港、上海、深圳和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。



昇世集團在全球擁有超過400名員工，並與超過200間金融中介機構組成生態圈，在全球八個業務中心提供服務，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。



昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受DFSA杜拜金融服務管理局監管）、昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世財經服務（香港）、昇世資本（香港）以及附屬公司WeWrise服務。







