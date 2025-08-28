明尼蘇達天主教學校槍擊釀2死17傷 23歲槍手為校友吞槍自盡

23歲槍手Robin Westman吞槍自盡。(X)

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一間天主教學校周三(27日)槍擊案，造成兩名分別8歲及10歲學童死亡，17人受傷，23歲槍手Robin Westman吞槍自盡，他是涉事學校的校友。總統特朗普下令所有政府建築物下半旗致哀，直至星期日(31日)日落。

事發學校位於明尼阿波利斯東南部，剛於星期一(25日)開學，事件中的傷者包括14名6至15歲的學童及3名80多歲的教友。學校聲明指，教職員於槍聲響起「數秒內」將學生藏於長椅下，並在安全後數分鐘內疏散。警方指，槍手是23歲男子Robin Westman，是涉事學校的校友，他持3支槍早上約8時半從學校教堂的窗戶，向正參與彌撒的學童開了數十槍，之後在停車場開槍自殺，他並無犯案前科，相信他是單獨犯案。

FBI ：正循恐怖主義行為及針對天主教徒仇恨方向調查

警方又發現，槍手犯案前已預錄2段影片，展示教堂平面圖、槍支、彈匣、遺書等，其中一個彈匣寫上「殺死特朗普」、「安息及水淚」，並設定發布時間，內容涉及鼓吹大規模槍擊。警方譴責槍手的行為，形容他的殘忍和懦弱程度令人無法理解。聯邦調查局(FBI)表示，正循國內恐怖主義行為及針對天主教徒的仇恨犯罪方向調查。明尼蘇達州州長沃爾茲形容案件可怕。國土安全部長諾姆表示，正與當地政府密切聯繫，留意事態發展。總統特朗普在社交平台發文表示，已聽取官員簡報，聯邦調查局人員已到場調查，呼籲大家為受影響人士祈禱，並下令全國下半旗致哀。





