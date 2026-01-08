明尼蘇達州女子遭ICE官員槍殺 川普：看似自我防衛

（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普今天表示，一名移民官員昨天在明尼阿波利斯槍殺一名女性的事件，看來似乎是自我防衛；他並指控受害者「惡意」開車衝撞該名探員。

一段未經法新社驗證的事件影片顯示，在一條積雪的街道上，一輛本田休旅車似乎擋住了正試圖行駛的無標記執法車輛。

當官員走近並試圖打開車門時，被當地媒體指認為37歲女子古德（Renee Nicole Good）的駕駛試圖駕車駛離，其中一名探員在車輛開走時用手槍開了3槍。

川普在他自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）上說：「駕駛車輛的女子非常不守秩序、妨礙公務且拒捕，接著暴力、蓄意且惡意地開車衝撞那名移民暨海關執法局（ICE）官員，而該名官員似乎是出於自我防衛才開槍射她。」