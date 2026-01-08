明尼蘇達州女子遭ICE當街槍殺 觸發全美多地示威 聯邦政府稱屬自衛 市長怒斥：胡說八道｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國國土安全部近日在明尼蘇達州展開大規模打擊非法移民行動，周三（7 日）明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名37歲女子在遭移民局（ICE）執法人員截查時，試圖駕車駛離，期間被近距離連開多槍射殺。國土安全部形容當時事主試圖開車衝撞，故人員出於自衛開槍；明尼亞波利斯市長怒斥聯邦政府說法一派胡言，要求移民局執法人員立即離開該州。

事主當時監察移民局執法行動

特朗普政府大力打擊非法移民，近日有約 2000 名聯邦執法人員被部署到明尼蘇達州，針對當地的索馬里裔社區。槍擊事件發生於該市南部一個社區，據網上流傳影片，當時執法人員包圍一輛停在雪地街道上的七人車，要求女司機下車。

據報事主當時以「法律觀察員」身分在場，監察移民局執法行動。CNN 引述目擊者形容，當時特工與示威者爭執，事主嘗試駛離現場，一名特工隨即拍打車，並在近距離下向事主開槍，事後車輛失控撞向路邊，車頭擋風玻璃留下彈孔。

多個城市有聲援示威

槍擊事件發生後，大批示威者在現場聚集，高呼「可恥」、「ICE 離開明尼蘇達州」等口號，部分聯邦特工向人群發射化學彈藥。多個城市包括紐約及西雅圖等地同日晚上亦有聲援示威。

美國國土安全部稱，該名女子 Renee Nicole Good 是一名「暴徒」，當時試圖開車撞向移民執法局 (ICE) 人員。國土安全部發言人發文指，該名特工生命受威脅，而開出一發「防禦性子彈」，並將事件定性為「國內恐怖主義」，又稱死者試圖將車輛「武器化」襲擊人員。

特朗普歸咎「激進左派」

美國總統特朗普（Donald Trump）隨後亦在社交平台 Truth social 發文，形容死者為「煽動者」，將責任歸咎於「激進左派」。

明尼阿波利斯市長 Jacob Frey 在當地見記者時，呼籲民眾不要相信聯邦政府部門的「政治宣傳」，怒斥「這是一名執法人員魯莽、濫用職權，導致有人死亡。ICE，滾出明尼阿波利斯市！」明尼蘇達州州長 Tim Walz 亦形容事件「完全可以避免」，宣布已將該州國民警衛隊列為戒備狀態，同時呼籲示威者保持和平。

明尼蘇達州聯邦眾議員 Ilhan Omar 發文，形容事件「令人極度憤怒」，ICE 的行動「魯莽且冷血」，導致一名法律觀察員喪生。她其後再度發文，批評當局指稱死者試圖撞向執法人員是散布假信息。

據美國專注槍枝暴力議題的 The Trace新聞網，自特朗普第二任期以來，至少有 28 宗聯邦特工在執法期間開槍或展示槍械的紀錄，期間已造成 3 人死亡。

來源：BBC 、Al Jazeera