明尼蘇達州示威浪潮︱白宮涉改圖偽造被捕女子痛哭表情 法官拒控CNN前主播︱Yahoo

國土安全部長諾姆發佈的相片，被捕的阿姆斯特朗（Nekima Levy Armstrong），身穿全黑衣物，雙手疑似被扣上手銬，神情看來冷靜。

【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州因美國移民及海關執法局（ICE）被指粗暴執法，連日爆發示威浪潮。日前教堂示威事件持續發酵，除涉事示威者被捕及相關檢控程序惹起爭議外，白宮亦被指在社交平台發布一張經數碼處理的拘捕相片，將被捕女子修改成「痛哭」模樣，並令膚色看來較原圖更深，引起外界關注。

綜合外媒報道，事件發生於上周末，明尼蘇達州聖保羅（St Paul）一間名為 Cities Church 的教堂外有示威，示威者闖入禮拜現場並打斷宗教儀式，相關片段其後在網上廣泛流傳。示威人士表示，行動原因是該教堂一名牧師同時擔任當地 ICE 辦公室的代理署長。

白宮發出的版本，阿姆斯特朗被疑改成痛哭模樣。

白宮未直接否認指控：迷因將會繼續

示威中共有 3 人被捕，包括阿姆斯特朗（Nekima Levy Armstrong）。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於 22 日上午 10 時 21 分發布一張阿姆斯特朗被押送的相片，相中執法人員面部被模糊處理，阿姆斯特朗身穿全黑衣物，雙手疑似被扣上手銬，神情看來冷靜。

約 30 分鐘後，白宮官方帳戶再發布另一張同一場拘捕的相片，畫面中的阿姆斯特朗被改成痛哭模樣，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）亦轉載該相片。

外媒發現，白宮版本相片屬經數碼處理，並指相中人物膚色亦看來較原圖更深。將白宮相片與諾姆早前發布的相片重疊比對後，兩張相片中執法人員位置完全一致，背景亦出現同一名不明身份人士，而執法人員手臂放在阿姆斯特朗背後的位置亦相同，確認兩張相片源自同一畫面。

白宮被問及相片是否經數碼處理時，未有直接回應，只轉發白宮副傳訊總監 Kaelan Dorr 在社交平台的帖文稱「執法將會繼續。迷因將會繼續，感謝外界關注。」

前 CNN 主播萊蒙（Don Lemon）(Photo by Arturo Holmes/Getty Images)

聯邦治安法官拒絕簽署控罪文件

另外，CNN 前主播萊蒙（Don Lemon）早前亦在示威現場現身及直播，美國總統特朗普及多名盟友其後公開要求拘捕萊蒙。司法部亦嘗試就事件提出相關指控，但一名聯邦治安法官拒絕簽署控罪文件；相關決定據報令司法部長邦迪（Pam Bondi）感到非常震怒。邦迪於 22 日亦在社交平台表示，已有 2 名示威者被捕，並稱「我們不容許任何針對宗教場所的襲擊」。

律師：受憲法保障的新聞採訪

代表萊蒙的律師表示，萊蒙當日屬受憲法保障的新聞採訪工作，治安法官拒絕簽署控罪文件，進一步確認萊蒙以記者身分工作，性質與過去逾 30 年新聞工作無異，屬第一修正案保障的行為。律師又稱，若司法部繼續推動相關行動，等同試圖噤聲及懲罰一名履行職責的記者，萊蒙將在法庭上全面抗辯。

有前聯邦檢察官 Andrew Tessman 指出，按美國司法程序，聯邦檢察官可向治安法官申請裁定是否具備合理理由提出刑事指控，案件其後須於 30 日內交由大陪審團決定是否正式起訴。泰斯曼形容，治安法官拒絕簽署控罪文件的情況極為罕見，並認為即使司法部仍可循其他方式嘗試起訴，拒簽決定反映案件基礎薄弱，日後交由大陪審團處理亦可能面對同樣質疑。