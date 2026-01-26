錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
明州槍擊案︱Alex Pretti案湧現失實帖文與 AI 改圖 特朗普：聯邦人員「某個時候」會離開︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州明尼阿波利斯有示威者連日上街，抗議聯邦移民執法人員在 1 月 24 日的衝突中開槍，擊斃 37 歲護士普雷蒂（Alex Pretti）。州長沃爾茲（Tim Walz）要求總統特朗普把聯邦人員撤離明尼蘇達州；同時，網上流傳大量失實帖文及經人工智能修改的圖片。
特朗普：執法人員「某個時候會離開」
綜合外媒報道，多段經核實的片段及目擊者說法顯示，事發時有聯邦移民人員向一名女子噴胡椒噴霧，普雷蒂其後走到女子前方並遭人員制伏。片段顯示，有人員取走普雷蒂的手槍，普雷蒂未有拔槍；其後另一名人員在普雷蒂已被壓制及解除武裝下，從背後多次開槍。
州府與聯邦官員在事件後各自交代立場。沃爾茲在記者會表示，美國正處於「轉捩點」，並再次要求特朗普把「3,000 名未受充分訓練的人員」撤出明尼蘇達州，稱不應再有人在街上喪生。
特朗普則在受訪時表示，聯邦移民人員「某個時候會離開」，但未交代時間；他亦要求沃爾茲及明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）配合聯邦行動，把州內監獄及拘留所的「刑事非法移民」移交聯邦部門作遣返處理。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在社交平台批評沃爾茲，稱對方鼓勵民眾跟蹤及拍攝聯邦人員，令執法人員被起底及面臨風險。
網上輿論戰 湧現大量失實改圖
街頭抗議持續之際，明尼阿波利斯多處出現悼念與集會，有市內商戶張貼「ICE out」等標語。另有明尼蘇達州商界發出聯署信，逾 60 間企業促請地方、州及聯邦領袖合作尋找出路，讓社區及企業回復運作。
除街頭局勢外，網上輿論戰亦成焦點。社交平台上有支持特朗普的 KOL 及用戶發佈內容，嘗試把事件引導至「普雷蒂要為自己死亡負責」，例如有網民把普雷蒂錯誤指為「無證移民」；亦有網民稱普雷蒂「衝向警察」並拔槍，相關說法其後被平台附註功能指不符事實。
與此同時，網上流傳多張與事件無關的相片，有不同男子被錯誤指認為普雷蒂，包括有人穿女裝或在街頭赤裸上身的照片，甚至有圖片被人工智能修改，其中一張把普雷蒂改成「用槍指向執法人員」，但實際畫面顯示普雷蒂手持的是電話。
