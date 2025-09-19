明年初襲港！BLACK PINK啟德演唱會宣布1.26日加場

《白日夢接夢》集齊曾獲奧斯卡影帝影后提名的哥連費路及瑪歌羅比，延續各自職業生涯的好評！瑪歌羅比早前主演兼監製掀起全球熱潮、締造票房奇蹟的現象級電影《芭比》，而哥連費路則在HBO原創劇集《企鵝》中以反派企鵝人一角及令人不寒而慄的演出，獲頒金球獎最佳男演員及艾美獎最佳男主角提名，兩人合作展現出非凡化學反應，導演名田高梧更大讚兩人在事業巔峰合體點亮大銀幕，非常值得在戲院裏觀賞！

Yahoo Movies HK ・ 1 天前