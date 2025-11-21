搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
明年將成立人工智能研發院 當局：擴展AI使用場景
【on.cc東網專訊】政府推動發展人工智能(AI)產業，創新科技及工業局局長孫東今日(21日)在一個AI論壇上致詞，指AI是創科發展的催化劑，加速推動生命科學以至材料科學的進程，形容AI不只是工具，更是重塑科學研究、技術革命及產業轉型的改革力量。他又指明年將成立人工智能研發院，推動上游AI研發以及中下游成果轉化，並擴展AI使用場景。
孫東表示，香港站在AI變革的前沿，政府已將AI列為未來增長的關鍵產業，並制訂了明確的發展目標，聚焦強化基礎建設與應用，推出多元化的AI政策。香港在2025年世界數碼競爭力排名上升至第4位，見證了科技和未來收益的提升，再次印證推動香港成為國際數碼樞紐的成果。
他續稱，InnoHK是政府重點促進國際研究合作的平台，現已成功與超過30所世界頂尖大學和研究機構建立合作關係；在AI和機械人領域，匯聚了16所研發中心和實驗室，約1,700個本地和國際人才，為產業帶來突破。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
英偉達狂飆變跳水 「應收帳款」嚇壞市場
人工智慧 (AI) 巨頭英偉達 (NVDA) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管英偉達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。鉅亨網 ・ 8 小時前
「拋售日本」才正開始？高市政策恐引爆三殺 日元指向160、股債警鈴大作
日本首相高市早苗正面臨上任以來的首次重大市場考驗，當局即將在周五 (21 日) 宣布的刺激計劃引發市場不安情緒，有可能破壞她當選後點燃的股市上漲行情。 市場擔憂高市早苗的支出計畫會加劇日本的財政困境，導致政府公債價格暴跌，日元疲軟的局面也進一步惡化，日元匯率已進一步跌入潛在干預鉅亨網 ・ 1 天前
巴菲特都忍不住買！Alphabet股價狂飆後最大疑問：太貴了？
根據《彭博》周四 (20 日) 報導，Alphabet(GOOGL-US) 今年股價飆升 55%，在「美股七雄」中表現最佳。外界半年前仍憂心 Google 可能成為人工智慧 (AI) 競賽下的受害者，如今疑慮已反轉成「估值是否過高」的新焦鉅亨網 ・ 15 小時前
【基金人語】中美AI競賽 投資邏輯迥異
現時美國與中國在人工智能（AI）領域展開新形態競賽，從基礎模型突破、晶片設計、實體場景落地等，競爭範圍橫跨科研、產業、軍事、經濟及民生等，究竟雙方優劣何在？各位必須先行了解中美在AI和科技發展情況，目前美國優勢包括4項： ‧科研實力領先全球：美國高校吸引全球人才，並與企業持續推動AI算法重大突破； ‧科技巨頭佔據核心地位：如OpenAI、輝達（Nvidia）、Google等均為全球最關鍵參與者； ‧創新文化與資本市場互相推動：風險投資活動非常活躍； ‧人才滙聚：全球AI頂尖人才大量流向美國，但總統特朗普政策導致國際新生大減17%！ 美國先科研後應用 當然美國劣勢亦不少，包括： ‧AI成本與供應鏈壓力上升：高端工程師成本極高，晶片代工仍依賴海外，據悉現時美國缺電問題嚴重； ‧監管碎片化：美國議會最新報告指出在AI與晶片出口控制方面缺乏統一架構； ‧缺乏超大型使用場景：根本難以複製像中國及亞洲數十億人口般快速迭代優勢。 中國方面，目前優勢有三：①超大型市場與數據基礎，逾10億以上互聯網人口，場景豐富及壯麗；②落地速度快，AI在物流、交通、醫療影像、製造等領域加速實踐，尤其於落地後產生海量般信報財經新聞 ・ 1 天前
散戶看淡創新高 分析師：是反彈訊號
根據《商業內幕》周三 (19 日) 報導，美股近期跌勢加劇，但 Jefferies 分析師 Michael Toomey 卻喊進場，他指出多項技術指標顯示投資人過度悲觀，反彈行情即將展開。鉅亨網 ・ 1 天前
為何台股又恐慌重挫逾800點？內資這樣解釋
為何台股又恐慌重挫逾 800 點？內資這樣解釋鉅亨網 ・ 2 小時前
比特幣再摔5%！逾22萬人爆倉 8.14億美元一夜蒸發 專家：8.5萬大關成生死線
最新數據顯示，加密貨幣市場周四 (20 日) 延續逾一個月以來的跌勢，比特幣(BTC) 自 4 月以來首度跌破 8.7 萬美元，跌幅逾 5%，且加密貨幣全網 24 小時超過 2鉅亨網 ・ 3 小時前
VIX衝破26！美股震盪幅度創4月來之最 高盛點名最大禍首是「它」
美股周四 (20 日) 經歷劇烈震盪，開盤大幅上漲，標普 500 指數一度飆漲 1.9%，但好景不長，市場情緒迅速轉向，股指掉頭向下，到當地時間下午 1 點前轉為下跌 1.1%，創今年 4 月以來單日最大震幅紀錄。 數據也顯示，標普周四不僅回吐全部漲幅，還較當日高點蒸發逾 2鉅亨網 ・ 4 小時前
中國券商業迎來重大重組 中金擬吸收合併東興證券、信達證券
【彭博】-- 中國頂級投資銀行中金公司計畫與兩家規模較小的券商合併，這一重組旨在重塑中國證券業格局、提升對全球投銀巨頭的競爭力。中金公司在周三發布的公告中表示，公司將與東興證券和信達證券進行換股吸收合併。根據公告，三家機構合併後註冊資本將達113億元人民幣（約合16億美元）。北京方面正努力培育能夠與高盛、摩根士丹利等國際投銀抗衡的一流本土投資銀行。中金公司表示，本次重組有助於加快建設一流投資銀行，支持金融市場改革與證券行業高質量發展，提高公司服務國家戰略和實體經濟的質效。早在數年前，中國就曾考慮整合大型國有投銀，但進展緩慢，直到2023年習近平敦促金融監管部門培育幾家頂尖券商後，相關工作才重新啟動。證監會表示支持證券業整合，目標是在2035年前打造兩到三家具備全球競爭力的投銀。中金表示，通過重組各方能力資源的有機結合、優勢互補，力爭在合併後實現規模經濟和協同效應。彭博數據顯示，中金公司是香港新股發行市場的領先投銀，今年在港IPO承銷榜中排名第一。但中國內地市場競爭激烈，該公司自2018年以來未曾登上A股IPO承銷榜首。中金公司成立於1995年，註冊資本48.3億元人民幣，業務涵蓋證券、Bloomberg ・ 1 天前
藍思科技(06613.HK)料今年人形機械人出貨逾3,000台 四足機械狗1萬台
藍思科技(06613.HK)表示，目前公司已切入北美及國內多家龍頭機械人企業的供應鏈，關節模組、靈巧手、結構件已批量交付，人形機械人、四足機械人整機組裝規模位居行業前列。預計今年人形機械人出貨3,000台以上，四足機械狗10,000台，初步成為最大的具身智能硬件製造平台之一。 公司預期，明年將實現人形機械人核心部件和整機組裝規模翻番，2027年人形機械人與四足機械狗出貨量穩居全球前列。當前機械人規模處在倍數級上升期，公司目標成為全球最大的具身智能機器人製造平台，對具身智能未來發展和業績增長充滿信心。 公司又稱，其主要客戶均為國內外龍頭品牌，其與上游核心供應商通常都會簽署長期協議，鎖定價格與庫存，保證供應鏈的平穩和成本可控，因此不存在客戶壓價的情況，存儲漲價對公司沒有負面影響。 藍思科技今日(21日)低開0.42%，最低見22.62元。現報22.84元，跌3.22%，成交149.06萬股，涉資3,408.89萬元。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
輝達財報引爆AI股狂歡 喘息式反彈還是估值重置？專家：三朵烏雲仍壟罩市場
全球 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 周三 (19 日) 發布一份表現強勁的財報成績單，在全球資本市場激起千層浪，暫時驅散市場對 AI 泡沫的擔憂，點燃一場 AI鉅亨網 ・ 19 小時前
荷蘭政府暫停禁令 聞泰尚未完全重新掌控安世
聞泰科技控股子公司安世半導體資產被凍結、控制權受限一事有了新進展，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯週三（19 日）發表聲明，宣布暫停針對安世半導體的行政令。鉅亨網 ・ 1 天前
輝達再演「一人救全村」 法人：半導體仍處上升週期 看好這類主題型ETF
輝達再演「一人救全村」 法人：半導體仍處上升週期 看好這類主題型 ETF鉅亨網 ・ 21 小時前
植耀輝：地表最強Nvidia(NVDA.US) 季績理想繼續持有
耀才證券研究部總監植耀輝稱，被投資者視為地表最重要之企業Nvidia(NVDA.US)剛公布10月底止季績，表現依然充滿驚喜，除了收入環比增速再度加快至22%外，明年1月底止第四季營收展望亦達到650億美元，意味環比至少增加14%，在如此高基數之情況下仍能有此表現實非易事，亦反映AI發展所帶動之需求依然強勁。「黃總」在分析員會議上亦指出「外界對AI泡沫的疑慮與公司觀察到的情況並不一致」，不過美股隔晚(20日)仍先升後回。 筆者亦想分享一些對Nvidia之最新想法。其一是主權AI所帶來之潛在需求將帶來長遠利好。自黃總於2024年提出主權AI概念後，越來越多國家積極部署，上月Nvidia便宣布將與南韓政府、三星、SK、現代汽車與NAVER Cloud合作，用26萬顆GPU打造南韓主權AI基礎設施；另外Elon Musk旗下xAI與Nvidia亦宣布將與沙特政府旗下之AI公司Humain聯合開發發數據中心，並預計在未來三年內採購40萬至60萬枚AI芯片。美國特朗普政府亦正推動定位堪稱曼哈頓計劃、太空競賽同等重要之國家級戰略行動「創世紀計劃(Genesis Mission」，以行政命令方式全面AASTOCKS ・ 3 小時前
新田科技城｜政府考慮建立平台公司 與市場共同開發
【Now新聞台】政府考慮建立平台公司，與市場共同開發新田科技城。創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘指，做法是為了將210公頃土地分開發展、加快進程。 創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘：「子公司可以因應不同行業，甚至龍頭企業的需要，譬如他是需要地，還是需要空間或設施可以跟大學共用的？又或者另一種模式，其實他想靠自己建，他要政策的配套，這些情況下，我們可以成立子公司，那間就不用政府全資擁有，亦不需要主公司全資擁有，可能有不同的模式，可以合作變成一間小型合資公司。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
摩根士丹利敲定數據中心ABS交易定價 此前因阿里相關風險而推遲
【彭博】-- 由摩根士丹利牽頭的銀行已敲定ServerFarm 5.08億美元。該報告稱，ServerFarm由房地產開發公司Red Sea Group於2009年創立，宏利投資管理2023年底收購其多數股權。原文標題Morgan Stanley Sells ABS Deal After Delay Over Alibaba Risk (1)(標題、首段更新，以反映交易已定價)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 5 小時前
萬科(02202.HK)：擬剝離部分戰略關聯度不高業務和資產 深鐵將助公司有序化解風險
萬科(02202.HK)(000002.SZ)董事長黃力平於臨時股東會上表示，當前要凝心聚力，有序化解風險。深鐵集團作為大股東，將與各方一起，不懈努力，幫助萬科有序化解風險，擺脫困境，繼續按照市場化、法治化的原則，支持萬科健康發展。 他補充，在房地產新舊發展模式的轉換過程中，要消化過去「三高」階段形成的負擔，必然有一個陣痛期，萬科發展面臨嚴峻挑戰，經營業績也會持續承壓，對此，需要凝聚眾人智慧和力量，需要各方相向而行，共同應對，保持堅定的信心和足夠的耐心。 他又指，目前萬科在各方支持下，正全力以赴做好經營、改善管理，後續會進一步通過資本運作，剝離部分與公司戰略關聯度不高的業務和資產，改善現金流和資債結構。對於未來，公司將堅持戰略聚焦，堅持規範運作、堅持科技賦能。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
「中國版高盛」要出道了！中金將併東興、信達兩大券商 劍指中國版頂級投行
中國金融圈在周三 (19 日) 晚間迎來一則重磅消息，中金公司 (03908-HK)(鉅亨網 ・ 1 天前
搶AI大餅！Marvell狂招印度工程師、研發火力全開
《路透》周四 (20 日) 報導，美國晶片設計公司邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) 近期計劃在印度大幅擴大研發與人才投資，以因應全球人工智慧 (AI) 基礎建設需求的快速攀升。鉅亨網 ・ 13 小時前
〈美股盤後〉標普止跌回升 四連跌畫下句點 輝達財報揭曉
美股週三 (19 日) 止跌回升，雖受聯準會偏鷹會議紀錄影響一度承壓，但標普 500 指數仍成功結束四連跌。輝達股價在財報公布前收漲約 2.8%，盤後一如市場預期公布亮眼財報，該股聞訊攀升。鉅亨網 ・ 1 天前