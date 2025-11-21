明年將成立人工智能研發院 當局：擴展AI使用場景

【on.cc東網專訊】政府推動發展人工智能(AI)產業，創新科技及工業局局長孫東今日(21日)在一個AI論壇上致詞，指AI是創科發展的催化劑，加速推動生命科學以至材料科學的進程，形容AI不只是工具，更是重塑科學研究、技術革命及產業轉型的改革力量。他又指明年將成立人工智能研發院，推動上游AI研發以及中下游成果轉化，並擴展AI使用場景。

孫東表示，香港站在AI變革的前沿，政府已將AI列為未來增長的關鍵產業，並制訂了明確的發展目標，聚焦強化基礎建設與應用，推出多元化的AI政策。香港在2025年世界數碼競爭力排名上升至第4位，見證了科技和未來收益的提升，再次印證推動香港成為國際數碼樞紐的成果。

他續稱，InnoHK是政府重點促進國際研究合作的平台，現已成功與超過30所世界頂尖大學和研究機構建立合作關係；在AI和機械人領域，匯聚了16所研發中心和實驗室，約1,700個本地和國際人才，為產業帶來突破。

