明年底全面實施富戶政策 房協向2.5萬戶分批發新租約

房協轄下有逾3萬個出租公屋單位，自2018年推行富戶政策以來，至今仍有2.5萬個租戶的租約未受政策規管。房協昨宣布，相關租戶將由下周起分批更換新租約，並按「換新租約、毋須簽署、如常交租」三部曲實施，即租戶收到相關通知後，如常交租便視作接受新租約，預計明年底前全面實施富戶政策。

房協於2018年推出富戶政策，至2024年擴大富戶政策的涵蓋範圍至所有新簽租約、住戶要更頻密申報是否擁有物業及持續居於單位，以及授權房協向政府部門及公/私營機構查核租戶資料等。

目前房協轄下出租屋邨約2.5萬個租戶的租約仍未受富戶政策規管。房協昨公布分批向相關租戶發信，透過換新租約、毋須簽署、如常交租的三部曲，全面實施富戶政策。將分階段安排更換租約，首批是1964年9月1日至1986年2月16日租約生效的租戶(全長者戶除外)，將收到房協發出的一套文件，包括終止舊租約通知信、一份加入「富戶政策」條款的新租約，以及拒絕新租約的回條。若租戶如常交租便視作接受新租約，毋須簽署任何文件或辦理手續，租戶之後會收到確認信。全長者戶(所有家庭成員均60歲或以上)將會安排於最後一批，約明年中才開始更換新租約。

房協總監(物業管理)潘源舫稱，全面實施富戶政策是確保有效善用公共房屋資源的重要一步。新租約規定，若租戶擁有香港住宅物業、家庭總入息超逾入息限額5倍，或家庭總資產淨值超逾100倍，須將單位交回房協。

房協2018年推行富戶政策，在已受政策規管租約中，只有約5,100戶的租約已納入富戶條款，只有9個富戶須繳交1.5倍或2倍租。至今年7月底，成功收回約170個單位，包括富戶及濫用公屋個案；另其中31宗屬於富戶政策申報周期內租戶主動交還的單位。

