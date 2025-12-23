明年起公院病理學檢驗分級收費 醫管局料逾90%服務免費

【on.cc東網專訊】醫管局明年1月1日起調整公營醫療收費，其中病理學檢驗服務分3級收費。基礎項目維持免費，包括常見血液檢查，例如腎肝功能及血脂檢查，以及尿液、痰液及唾液測試等亦免費。非常見的血液檢驗屬進階項目，要收50港元，包括診斷類風濕性關節炎的類風濕因子檢測。複雜基因測序屬高端項目，收費200港元，包括診斷白血病的次世代基因測序。局方表示，基礎項目已涵蓋逾90%檢驗服務，滿足大多數臨床診斷和治療基本需求。

廣告 廣告

醫管局表示，收費適用於專科診所及家庭醫學診所，而病人在住院或急症室期間接受的病理學檢驗服務，費用全免，估計需要付費的病人少於10%。局方又指，每年有數百萬人接受病理檢驗，絕大部分檢查均屬基礎項目，小部分是進階項目，形容高端項目檢查「絕無僅有」，少於1%。

對於病人拒絕接受付費檢查，會否影響病情。醫管局強調，檢查及化驗對分析治療效果好重要，會向病人解釋，希望病人配合，有經濟困難病人可申請減免。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】