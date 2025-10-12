明年起的士裝行車記錄系統 運輸署：第四季起授權合要求供應商

的士

運輸署表示，政府正採取一系列措施提升的士服務質素，包括今年第四季開始，授權符合要求的供應商，讓業界明年開始在的士車廂內，安裝行車記錄系統，保障乘客和司機權益。

署方強調，當所有的士完成安裝後，系統可運作，並傳輸到運輸署的中央資訊系統，所收集的影像和數據會以編碼處理，保障司機和乘客私隱。

明年4月起，所有的士司機須提供至少兩種電子支付方式，方便乘客繳費。運輸署指，目前獲發正式的士車隊牌照的5支車隊，都提供多項電子支付方式，及配有安全設備和司機監察系統等。

