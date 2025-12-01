明年 Galaxy Z Fold 可能有兩款，一款大摺，一款闊摺

文章來源：Qooah.com

消息源媒體 @smartprix 發文表示，最近在 GSMA 數據庫中曝光了 Samsung 的一部新機型，型號為 SM-F971U。根據 Samsung 以往的命名邏輯，SM-F7 系列代表「Flip」（竪摺）；SM-F9系列代表「Fold」（橫大摺），所以這次曝光的新機應該屬於 Samsung 三摺 Galaxy Z Fold 產品線。

@smartprix 表示型號 SM-F971U 的內部代號為「H8」，但 Galaxy Z Fold 8 內部代號為「Q8」，所以在 2026年 Samsung 可能會一起發佈兩個不同的高階 Fold 大摺疊機型。Samsung 希望能夠通過型號 SM-F971U 解決 Fold 系列外屏太窄的問題。

根據現有消息顯示，型號 SM-F971U 特點分為兩個，第一個是變得更短、更寬，手機摺疊時，在垂直方向上會更短，在水平方向上會更寬，這一改變可以讓手機在摺疊狀態下與普通智能手機更類似；第二點是目標為18:18內屏，這款機型最終是希望結合兩個 18:9 長寬比屏幕面板，展開狀態下讓手機呈現為正方形（18:18）的大尺寸內屏。

Samsung 的 H 系列和 Q 系列不僅有硬件上的差異，還有設計理念和規劃用途的差異。