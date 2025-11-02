李家超和團隊前往慶州中央市場。

行政長官李家超在南韓慶州參加亞太經合組織(APEC)會議後，昨午返回本港。李家超在社交平台指，經過連日APEC會議後，昨早和團隊成員前往慶州中央市場，感受當地市井煙火氣息，並與慶州市長朱洛榮在市場內共進早餐，恭賀對方成功舉辦了一場出色的峰會。

李家超又指，主辦城市慶州曾是新羅王朝首都，素有「沒有屋頂的博物館」美譽。日前亦參觀了國立慶州博物館，了解當地歷史與傳統文化。他表示，今年APEC會議會徽的設計是飛舞的蝴蝶，展示向全球張開懷抱的古城魅力，恰如他在上任三周年影片中作回顧時，亦將香港過去的一年形容為「破繭成蝶」，想法不謀而合。在全球透過人工智能、創新科技實現高速發展、不斷突破的時代，由舊換新、由歷史到未來、由治及興，都需要振翅高飛的破局勇氣。

李家超指出，期待明年在深圳舉辦的APEC會議，各經濟體會以更連接、更創新、更繁榮的姿態相聚。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/明年apec深圳舉行-李家超冀各經濟體以更繁榮姿態相聚/614382?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral