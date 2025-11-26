明愛之友慈善跑2026 明年2.1科學園開跑｜Yahoo活動街

明愛之友慈善跑2026 明年2.1於科學園開跑｜Yahoo活動街

創立於1996年的慈善機構明愛之友，由一眾支持香港明愛的熱心志願人士組成，透過舉辦籌款活動，推廣香港明愛「以愛服務，締造希望」的理念。為籌募善款支持香港明愛的社會服務，並提升公眾對其使命、價值觀及社福工作的認識，由明愛之友主辦、張振興伉儷書院田徑會協辦的「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」將於2026年2月1日取址香港科學園舉行，歡迎全港市民共襄盛舉，既可享受運動樂趣，亦可為支持香港社會服務出一分力！

廣告 廣告

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」活動提供10公里、5公里、3公里及1公里的個人及團體賽事選項，其中10公里及5公里賽事將申請成為中國香港田徑總會認可賽事，無論是計劃鞏固個人紀錄的專業跑手，或是希望體驗跑步樂趣的人士皆適合參與。團體賽事歡迎跑會、學校或企業等機構組隊參加，培養團隊精神，同時亦歡迎親子、家庭或好友組隊參與，共享美好時光。活動由即日起至2026年1月11日期間接受報名。

賽事路線以香港科學園作為起點，參加者將沿着白石角海濱長廊來回跑步完成賽事，沿途飽覽吐露港的怡人風景，享受清風送爽的運動體驗。

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」1KM賽事路線

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」3KM賽事路線

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」5KM賽事路線

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」10KM賽事路線

專屬紀念品

所有參加者可獲得一系列專為活動而設的精美紀念品及豐富的贊助商禮品，而10公里及5公里賽事中優勝的個人及隊伍將獲得獎盃。

選手包：

1.⁠ ⁠「與愛同行」T恤一件

2.⁠ ⁠「與愛同行」索繩袋一個

3.⁠ ⁠「與愛同行」毛巾一條

4.⁠ ⁠贊助商禮品（隨機派發）

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」專屬紀念品：T恤

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」專屬紀念品：索繩袋

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」專屬紀念品：毛巾

完賽專屬紀念品：

1.⁠ ⁠紀念獎牌一個

2.⁠ ⁠電子證書一張

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」專屬紀念品：獎牌

=================

「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」

日期：2026年2月1日（星期日）

地點：香港科學園

開跑儀式：上午8:00

賽事：上午8:30至下午1:00

網上報名： http://runwithlove.org.hk/

組別：

個人賽事：10公里／5公里／3公里／1公里

團體賽事：

•⁠ ⁠10公里——企業組／隊際組／跑會組／學校組（跑手需年滿16歲或以上）

•⁠ ⁠5公里——企業組／隊際組／跑會組／學校組（跑手需年滿16歲或以上）

•⁠ ⁠3公里學生組

•⁠ ⁠1公里親子組

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）