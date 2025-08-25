明愛白英奇獲批成方大學院 舊有課程續辦 增設學士學位課程

盧鐵榮

明愛白英奇專業學校已獲香港學術及職業資歷評審局批准，正式成為聖方濟各大學的學院。白英奇現有的12個副學位、高級文憑、文憑及專業文憑課程將繼續開辦，畢業生所獲的資歷認證不變，今年9月入學的白英奇學生，畢業證書將會由聖方濟各大學發出。

方大署理校長盧鐵榮表示，白英奇成為方大學院後，預計於2026/2027學年開辦宗教及倫理課程，供有意於該領域發展者深造學術。另外設計學系亦計劃開辦學士學位課程，為修讀設計學高級文憑以及電影與媒體製作高級文憑的同學提供完善的升學階梯。

