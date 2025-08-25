港大 AI 模型辨識精子受精能力
明愛白英奇獲批成方大學院 舊有課程續辦 增設學士學位課程
明愛白英奇專業學校已獲香港學術及職業資歷評審局批准，正式成為聖方濟各大學的學院。白英奇現有的12個副學位、高級文憑、文憑及專業文憑課程將繼續開辦，畢業生所獲的資歷認證不變，今年9月入學的白英奇學生，畢業證書將會由聖方濟各大學發出。
方大署理校長盧鐵榮表示，白英奇成為方大學院後，預計於2026/2027學年開辦宗教及倫理課程，供有意於該領域發展者深造學術。另外設計學系亦計劃開辦學士學位課程，為修讀設計學高級文憑以及電影與媒體製作高級文憑的同學提供完善的升學階梯。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/明愛白英奇獲批成方大學院-舊有課程續辦-增設學士學位課程/592839?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
導盲犬守護主人遇海難 幸運獲救卻因一原因被判安樂死
瑞士一隻名為「Achi」的註冊導盲犬，在南非外海與主人一家遭遇海難後幸運獲救，詎料在踏上陸地後，牠面臨的竟然是比暴風雨更殘酷的安樂死，原因只是因為少了一張入境文件。 綜合報道，這隻啡色的拉布拉多犬Achi，早前與家人乘坐遊艇出海，詎料遭遇20英尺巨浪，和颶風般的強風讓遊艇受損，發動機也不幸失去動力。在與死神搏鬥後am730 ・ 1 天前
蔡依林引爆大陸網友晚上9:30睡覺！看她學生妹穿搭＋Hello Kitty立體黑包，感嘆根本青春無極限
近日蔡依林又在IG限時動態連發多張私下工作照，不只「工作造型」甜出新境界，手上的黑Kitty貓造型後背包更成為全場焦點。網友大嘆：除了愛睡覺，蔡依林還很有童心喜歡小孩的東西！看著44歲的她，一身制服風穿搭、搭配雙髮夾與自然笑容，完全就是新生代女團成員即視感，根本看...styletc ・ 14 小時前
Melania Trump 宣佈為美國學生設立 $10,000 人工智能挑戰賽
美國第一夫人梅拉尼亞·特朗普於星期二揭曉了「總統人工智能挑戰賽」，這是一項政府支持的比賽，旨在邀請從幼稚園到 […]TechRitual ・ 48 分鐘前
「美國恐阿根廷化」前財長痛批特朗普攻擊 製造寒蟬效應
美國前財政部長薩默斯表示，針對聯儲局理事Lisa Cook的政治壓力與人身攻擊前所未見——任何關心美國制度獨立性的人都應感到不安。Yahoo財經 ・ 16 小時前
香港Cafe｜香港10大高質咖啡店推介 資深咖啡比賽評審主理/本地自家烘焙/精品朱古力
香港除了Cafe多，Cafe更是非常高質！而且間Cafe賣點都有所不同，好像有些有資深咖啡師坐陣、有些甜點出色、有些則引入香港少見的豆子等等，要數香港cafe實在多如繁星，今次先推介10間，想知還有哪些Cafe出色，記得不要錯過Yahoo Food的報導！Yahoo Food ・ 22 小時前
李在明讀過《交易的藝術》避過「澤連斯基時刻」
【彭博】— 就在韓國總統李在明準備前往白宮前幾個小時，美國總統特朗普在社交媒體上的發帖，發出一種峰會要泡湯的氣勢。Bloomberg ・ 13 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
激吻帥男照曝！那蘭Nodoka私密照外流遭退團
[NOWnews今日新聞]19歲日本偶像團體iLiFE!成員那蘭Nodoka，近日遭爆與一名男性出遊，兩人親密接吻照還在網路上瘋傳，火速爆出爭議。而她的經紀公司imaginate也在昨（25）日發聲明...今日新聞 娛樂 ・ 7 小時前
兩拳手月初死亡 日本拳壇隨時解體
【Now Sports】日本拳擊委員會秘書長安河內剛周二告訴法新社，在兩名拳手最近死亡後，如果沒有採取相應措施改善安全狀況，這項運動在該國的未來岌岌可危。前輕量級拳王浦川大將和羽量級拳手神足茂利，月初在同一場地舉行的拳賽中腦部受創，先後離世，除了正在調查事故原因，也喚起了大眾對日本拳擊界安全守規的關注，以防止悲劇再次發生。安河內剛承認：「如果我們不改進，這項運動將無法繼續下去。如果參與這項運動的人不能改進，我們將不得不解散。我明白，我們正處於一個關鍵時刻，一項傳承百年的運動可能會消失，這裡每個人每天都帶著這種心態工作。」日本拳擊當局正考慮引入一系列新措施，包括尿液檢查測試拳手的脫水程度，以及對拳手減重進行更嚴格規定，以確保這項運動更加安全。安河內剛表示，當局希望在9月宣佈具體計劃，並承認委員會內每個人都感到強烈的緊迫感：「一個人的死亡會帶來巨大的影響，如果你沒有這種感覺，那麼你就沒有資格參與拳擊。」now.com 體育 ・ 16 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
樂悠咭周四起一連兩周消費滿100元 可享8元現金回贈
【Now新聞台】八達通公司舉辦第二屆樂悠節，周四起一連兩周向長者派發828萬元回贈。 樂悠咭現有250萬人持有，他們在樂悠節在指定商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可享有8元現金回贈，每張咭最多回贈800元，派完即止。參與商戶由去年60個倍增至今年120個，涵蓋餐飲、零售、生活百貨及電器等。八達通公司期望透過活動帶動長者外出，促進銀髮經濟。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
53歲吳美珩「古典美人」罕見露面！與Do姐鄭裕玲、顧紀筠、宣萱好姊妹們「六美聚首」，真實的美貌與智慧並重
近日，鄭裕玲分享合照，指在努力兩年半後，和好友們終於能齊腳見面，而她的好友們包括顧紀筠、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤。合照不但令人驚訝，走智慧路線的人身邊都是同頻的朋友，也驚訝這六人確是美貌與智慧並重，無論外表或腦袋，經過年月都更好看，皆因人人都有各自的保養法。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
中年好聲音4｜參賽者搭警車到電視城參加海選 被質疑真偽點知真有其事
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》系列，吸引一班唱功一流嘅隱世中年參賽者參加，節目播出後好評如潮，近日《中年好聲音4》海選如火如荼進行中，吸引來自不同階層及海外人士參加。喺前日（24日），有位來自台灣嘅參賽者，因迷路嘅關係，竟然坐警車前往將軍澳電視城。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
謝霆鋒帶18歲兒子杜拜玩車！Lucas背影、走路姿勢全複製爸爸，穿賽車服帥翻
8月24日，有網友在杜拜巧遇謝霆鋒與18歲長子Lucas（謝振軒）。父子倆一同現身街頭，身穿黑衣配墨鏡，連手插口袋走路的姿勢都如出一轍，被網友笑稱根本像「兄弟檔」。姊妹淘 ・ 14 小時前
佘詩曼「七魔女」閨密團「拋夫棄子」外遊 文頌嫻連續兩年缺席惹網民猜疑
由佘詩曼、湯盈盈、文頌嫻、梁靖琪、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」藝人閨密團，多年來姊妹情深，就算各有各忙，仍不時會開心聚會，互相祝賀慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
黎智英案｜辯方指政府推《逃犯條例》引社會反對 文章僅指出政府犯錯 官質疑說法
針對涉及重光團隊（SWHK）的勾結罪，辯方指沒證據顯示黎與李宇軒、陳梓華等人串謀，要求外國實施制裁，陳及李於《國安法》後的行為，僅出於個人意願等原因。至於黎在《國安法》生效前，曾向陳梓華發訊指「準備戰鬥到最後」，辯方指可解作「合法地戰鬥到最後」，不一定涉及違法行為。審訊周三續。法庭線 ・ 14 小時前
港珠澳大橋截查私家車 海關檢獲兩隻懷疑非法進口幼貓 市值約 3 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港海關昨日（25 日）在港珠澳大橋香港口岸破獲一宗涉嫌利用跨境私家車非法進口動物案件，檢獲兩隻懷疑非法進口的幼貓，估計市值約 3 萬元。Yahoo新聞 ・ 8 小時前