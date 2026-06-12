明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕
【Now新聞台】明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。
醫管局表示，針對近日社交媒體討論一名實習醫生連串不當行為的帖文，成立調查委員會調查，先後會見該名實習醫生及相關醫護人員，詳細檢視不同證據，包括臨床及電腦系統紀錄等，確定該名實習醫生涉及一連串不當行為，包括違反醫生應有專業操守及誠信、損害病人私隱及專業保密等，決定即時解僱她。
據了解，她曾擅自使用他人帳號瀏覽屯門醫院病人紀錄，涉嫌不誠實使用電腦被捕。
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59歲婦被博愛醫院誤診患癌 遭切除子宮、卵巢等 入稟向醫管局索償
59 歲女病人 2024 年在博愛醫院抽取子宮活組織化驗後，其樣本混雜了另一癌症病人的活組織細胞，終被錯誤診斷患有子宮內膜癌，遭切除子宮、輸卵管、卵巢等。惟院方事後化驗事主的子宮組織，發現沒癌細胞。
近七成出現身心耗竭 教師壓力高企 非教學行政文書工作首要來源
教育工作人員總工會昨發表在職教師工作壓力與身心健康研究報告，結果顯示本港教師整體工作壓力偏高，其中以非教學相關的行政及文書工作為主要壓力來源，壓力評分高達6.31分；教師亦要面對工時長問題，77.9%每周工作51小時以上，32.7%更達61小時以上。長時間工作有損健康，68%表示「工作讓我感覺身心俱疲(耗竭感)」。總工會呼籲當局及校方正視問題，並提出多項改善建議，包括加強教師心理支援服務。調查於5月透過網上問卷進行，收集136份有效回覆，受訪者為幼稚園、小學、中學及特殊學校的在職教師。調查採用7分制評分(即7分最高，分數愈高代表壓力愈大)，結果顯示，「非教學的行政文書工作繁重」以6.31分居首，其次為「工作時間過長，影響休息及家庭」(6.29分)、「需同時處理多項工作，時間不足」(6.23分)。
國安附例小組完成審議 鄧炳強斥有人企圖恫嚇
政府建議為《維護國家安全條例》訂立附屬法例，立法會相關小組委員會昨花約兩小時完成逐條審議。會上有成員關注涉及多宗案件的被告，會否全數被定性涉及國家安全，當局強調不會把本身無關的罪行，無端變成危害國安案。立法會內務委員會昨早召開特別會議，處理國安條例新附屬法例，會上已通過成立小組委員會及選出選委界簡慧敏為主席，小組下午隨即開會審議。新附屬法例列明，行政長官可發出證明書，將一般刑事案件的犯罪行為認定為涉及國家安全。保安局長鄧炳強開場發言時提到，留意到有人企圖恫嚇指附屬法例會擴闊危害國安罪行的範圍，強調「呢個係假㗎，係誤導㗎，係呃你㗎，係嚇你㗎」，指出新機制正正要處理極少數的其他罪行。
金活醫藥(01110)訂立諒解備忘錄
<匯港通訊> 金活醫藥集團(01110.HK)宣佈,該集團關連人士金辰醫藥有限公司(「金辰」)與廣州中醫藥大學東莞醫院(「東莞市中醫院」)就產品「紫珠葉洗劑」及「加味天麻健腦方」的研發訂立合作諒解備忘錄。雙方緊密合作共同開展產品研發,包括產品臨床研究、監管註冊及商業化。同時,金辰亦與該集團訂立獨立分銷諒解備忘錄,擬委任本集團為該等產品的唯一及獨家分銷商,覆蓋香港、中國內地及跨境電子商務管道。「紫珠葉洗劑」為已於東莞市中醫院內部使用並隨時間積累了臨床觀察數據及應用經驗的嶺南品種,主要應用於涉及皮膚燒傷、糖尿病足潰瘍及褥瘡的病例;而「加味天麻健腦方」乃參考天麻健腦顆粒開發而成,天麻健腦顆粒目前已於東莞市中醫院內部用於治療與風痰上擾相關的症狀,包括眩暈、頭痛、記憶力減退及失眠。金辰作為該集團的關連方及重要客戶,其與東莞市中醫院雙方已初步擬定商業合作條款,初步階段各項產品將由金辰的一間附屬公司在香港註冊為 HKC 類別中成藥,獲批後由金辰組織生產,並與東莞市中醫院共同開始商業化。而金辰與本集團同步訂立的分銷諒解備忘錄顯示,金辰擬委任本集團為兩款產品的唯一及獨家分銷商,涵蓋零售、醫院及網上平臺等
積金易公司提醒MPF計劃成員切勿偽造或使用虛假文書非法提早提取強積金
積金易平台有限公司表示，高度關注有犯罪集團涉嫌教唆強積金計劃成員，利用偽造的醫生證明書(醫生紙)，以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為理由，非法申請提早提取強積金。積金易公司會全力配合警方的執法行動，並提醒強積金計劃成員切勿以身試法。 積金易公司發言人今日(11日)表示，「積金易」團隊早前在處理提早提取強積金申請的過程中，發現有懷疑屬偽造的「醫生紙」而揭發。「積金易」團隊已經加強審查所有申請提早提取強積金的個案，特別是以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」這兩種理由的申請，包括會聯絡相關醫生以逐一核實每張遞交的「醫生紙」的真偽，以杜絕虛假申索個案。 發言人又呼籲，如果有醫生懷疑被人冒認身份偽造「醫生紙」，作提早提取強積金的申索，應盡快聯絡「積金易」團隊。強積金計劃成員亦切勿被犯罪集團唆擺，以任何不當手段申請提早提取強積金。根據《刑事罪行條例》，任何偽造或使用虛假文書的行為均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
3男1女涉盜銀行卡大額購物被捕 金額達700萬元
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艾華士遭狼隊解僱
【Now Sports】艾華士周中接獲狼隊通知已遭會方正式解僱，傳葡萄牙球會基維辛迪教練比薩奧圖將會空降接替其職務。英國天空體育報道，艾華士（Rob Edwards）及其團隊周三晚上接獲狼隊通知，已遭球會解僱，他們對於球會的決定，以及通知他們被炒的方式，據稱是感到震驚和憤怒，天空體育已聯絡狼隊了解情況，但至今仍未有任何回覆。43歲的艾華士去年11月接替皮利拉入主狼隊，合約為期3年半，但他入主後，球隊成績未見起色，在他帶領的30場比賽中，只取得5勝9和16負的紀錄，未能協助狼隊成功護級，來季需降至英冠比賽。天空體育指艾華士被炒是事出突然，收到解僱通知前，他仍埋首為來季作準備，早前才為球隊簽入查比亞和魯爾占美利斯，他今周較早前說：「希望球迷能相信我們正在努力，我們還有很多工作要做，後續還會有所行動。我們知道情況需要改進，正努力盡快達成，管理層給我的挑戰是再次升班，目前已簽入的球員只是其中一部分，還有更多工作要做，但最終結果以及己隊開季的表現，才是最重要。」
基石藥業(02616)：CS5007全球多中心I期臨床試驗啟動
<匯港通訊> 基石藥業(02616)宣布，公司管線2.0核心候選藥物CS5007（EGFR/HER3雙特異性抗體偶聯藥物(ADC)）的全球多中心I期臨床試驗，已正式獲得澳洲人類研究倫理委員會（HREC）的許可。這不僅標誌著CS5007的全球臨床開發全面啟動，更意味著公司管線2.0戰略正加速兌現，後續重磅力量已進入臨床快車道，有望為中長期增長持續注入信心。本次啟動的全球多中心I期臨床試驗是一項單藥劑量遞增與擴展研究，旨在評估CS5007在經標準治療後疾病進展、不符合標準治療條件或無有效治療方案晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性初步抗腫瘤活性及二期推薦劑量（RP2D），預計入組310例患者。該試驗在澳大利亞和中國同步開展，加速全球開發節奏。 (ST)
反修例七年 重審罪成被告專訪：想努力記住細節，因為之前嘅人生都係我嘅人生
步出監獄一刻，Lia 有種終於完結的感覺——指坐監，也是指纏擾近七年的案件。 從 2019 年被捕、獲判無罪，至律政司上訴得直，她經歷無數次報到、上庭，最後重審罪成。
漁護署共檢走520浪浪加油站11隻狗作檢查 指多隻狗異常消瘦及30隻狗沒狗牌
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