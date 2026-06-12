明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕

【Now新聞台】明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。

醫管局表示，針對近日社交媒體討論一名實習醫生連串不當行為的帖文，成立調查委員會調查，先後會見該名實習醫生及相關醫護人員，詳細檢視不同證據，包括臨床及電腦系統紀錄等，確定該名實習醫生涉及一連串不當行為，包括違反醫生應有專業操守及誠信、損害病人私隱及專業保密等，決定即時解僱她。

據了解，她曾擅自使用他人帳號瀏覽屯門醫院病人紀錄，涉嫌不誠實使用電腦被捕。

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