明愛醫院實習醫生疑用他人帳號登入醫療系統 陸志聰：醫生須謹記重視病人私隱
【Now新聞台】明愛醫院一名實習醫生懷疑擅用他人帳號登入臨床醫療系統，醫管局已報警處理，並暫停其臨床工作。醫管局港島東醫院前聯網總監陸志聰在本台節目《時事全方位》表示，醫生必須謹記重視病人私隱，行為過界就會被懲處。
醫管局港島東醫院前聯網總監陸志聰：「將自己的私生活和專業最好分割開，規範一定要有，但不能只靠規範，法律這麼密也有空隙，凡事靠規範，我自己覺得不持久。醫生也好、其他職員也好，是否心服、是否明白，我想這樣才重要。」
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近日有小學生疑誤服包裝近似糖果的入浴劑送院事件，醫管局香港中毒控制中心數據顯示，過去3年因誤服非食品而到醫院求診的個案共623宗，其中涉及12歲或以下兒童佔約33.9%、約211宗。商務及經濟發展局長丘應樺回覆議員提問時指，當局會透過法規、執法及公眾教育多管齊下，減低兒童誤食非食用產品的風險。他補充稱，跟據《消費品安全條例》及《消費品安全規例》規定，所有在港供應的消費品須達合理安全水平，並須附有清晰中英文警告標示。海關於2023至2025年期間共進行5,546次巡查，並就151宗個案展開調查；期間就13宗違規案件提出檢控，涉及1名人士及10間公司，全部被定罪，罰款介乎4,000至32,000元。相關產品包括洗衣珠、清潔用品及個人護理產品等。
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反修例七年 重審罪成被告專訪：想努力記住細節，因為之前嘅人生都係我嘅人生
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特首李家超接受《港台》及《大公文匯傳媒集團》聯合採訪時稱，有空間提早至第三季末，推出香港首份五年規劃。他同意愈早推出愈好，因為可以明確日後的發展藍圖，每年的《施政報告》亦可更聚焦回應或者對接規劃的要求和方向。 政府將於下周一(15日)，展開為期兩個月的公眾諮詢。港府原先預計，今年第四季推出香港五年規劃。李家超稱，原本最大的挑戰是前期工作，內地城市編制規劃有多年經驗，仍需18個月至兩年才完成，而本港並沒有相關經驗，但目前編制的進度比想像中好，時間追得很快，因為整個政府很努力，社會很配合，立法會議員亦在協同機制下做好準備工作，議員在各自領域給予報告或意見，減少前期工作的時間。 李家超又指出，當局有充分調研內地不同城市的經驗，包括深圳及上海等。澳門亦已經做了兩次五年規劃，當然亦有參考。他又提到，編寫規劃考功夫，有關工作會利用人工智能科技，最重要是分析資料、審核內容。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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金監總局局長丁向群晤銀公訪京團 交流深化兩地銀行業合作等
<匯港通訊> 國家金融監督管理總局黨委書記、局長丁向群昨日(9日)，會見由香港金管局總裁余偉文率領的香港銀行公會代表團，雙方就內地與香港經濟金融發展、深化兩地銀行業合作、鞏固提升香港國際金融中心地位等議題進行交流。銀公訪京團昨日亦先後拜訪人民銀行、中證監及外管局等部門，並獲中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍，以及中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方會見。對於內地正大力整頓非法跨境投資和開戶，余偉文早前強調，香港銀行業支持內地整治工作，業界亦已因應當局要求，為處理開戶流程實施額外措施，至今整體開戶過程暢順。他提到，中證監的行動目標主要是打擊非法活動，合規投資者不會受到影響，現有客戶的戶口亦不會被強行關閉。 (ST)