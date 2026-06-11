明愛醫院實習醫生疑用他人帳號登入醫療系統 陸志聰：醫生須謹記重視病人私隱

小朋友可能唔係「曳」？小朋友如經常上課分心、坐不定、插嘴或行為衝動，容易被家長視為「曳」、「懶」或「唔肯努力」。不過亦可能是患上專注力不足／過度活躍症（ADHD）的警號！精神科專科羅倩慧醫生分享，家長應避免單純以責罵或更嚴厲管教處理，但究竟何時應尋求專業評估？留意以下4大警號，了解是否需要進一步支援！ 小朋友不一定是「曳」，如果子女有過度活躍等核心症狀，家長應如何處理？（圖片來源：Shutterstock） 學業壓力大 病徵更易被放大及誤判 精神科專科羅倩慧醫生指出，香港家庭常見的功課、默書、測驗、補習及升學壓力，可能令ADHD相關困難更容易「被看見」，但同時亦可能令家長將問題單純歸因於態度或管教。部分孩子即使已盡力，仍可能因難以持續集中、容易漏帶物品、忘記指示、做事衝動或無法安坐而經常被責備。若家長未有正確認知問題，子女易形成挫敗感、自信下降等，亦可能加劇親子衝突和家庭壓力。 何時應尋求專業評估？留意4大警號 若家長持續收到老師反映子女在課堂上難以專注、坐不定、衝動插嘴或行為表現受影響，又或發現孩子在功課、測驗、日常生活安排及情緒狀態方面持續出現明顯困難，應避免只以責罵、更嚴厲管教或

親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前