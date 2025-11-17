明日台灣開騷 中島美嘉潮著《NANA》聯乘系列

全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 2 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 1 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強
《穿Prada的惡魔2》預告播出，電影會在2026年上映。這部相隔20年的電影，大家當然會留意戲中人物的變化：小安（Anne Hathaway）多了自信「大女主」魅力，至於「梅姨」Meryl Streep，即使是一頭白金髮，風采依然，跟20年前對比真的沒有特別的變，還是那位氣場很高的Diva Miranda！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北川景子找渋谷龍太救場！ 一天四雜誌封面轟炸後首爆！
11月7號這天，北川景子直接霸佔LEE、InRed、日經WOMAN、kodomoe！Japhub日本集合 ・ 3 小時前
陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊
2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近日接受商業電台雷霆881《星光背後》訪問，與主持梁泰來自爆成長歷程Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分
藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 22 分鐘前
Labubu上大銀幕 泡泡瑪特據報夥Sony Pictures拍電影
據外媒報道,索尼影業(Sony Pictures)獲得泡泡瑪特(09992.HK)人氣 IP「拉布布」(Labubu)的影視改編權,電影項目現處於早期階段,尚未確定製片人、導演、以及電影採用動畫電影或是真人電影等資料。infocast ・ 21 小時前
特朗普稱計畫下周起訴BBC 索賠至多50億美元
【彭博】— 美國總統特朗普周五表示，他計畫下周起訴英國廣播公司(BBC) ，就BBC對他的演講內容進行剪輯尋求高達50億美元的賠償，儘管該電視台此前已經為此道歉。Bloomberg ・ 2 天前
網易(09999.HK)《燕雲十六聲》上線40分鐘海外版玩家突破50萬
網易(09999.HK)旗下武俠開放世界遊戲《燕雲十六聲》(Where Winds Meet)上周六(15日)全球發行，登陸Steam、PlayStation、Epic平台。上線40分鐘海外版玩家突破50萬，並登上Steam全球最熱玩遊戲榜第五位，Steam全球最高同時在線人數超過14萬，Twitch同時觀看人數遊戲榜第二位。 據悉，《燕雲十六聲》國內玩家數已突破4,000萬，遊戲以五代十國時期「燕雲十六州」為背景，構建出一座可交互的中國文化博物館。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
傳Labubu登大銀幕 Sony Pictures已取電影版權
外媒報道，Sony Pictures於上周簽署協議，將開發Labubu為主角的電影，目前該項目尚處於早期開發階段，真人電影抑或是動畫電影則尚未確定。 據悉，Sony Pictures已取Labubu的電影版權，目標是製作一部電影，若取得成功，有望能打造一個電影系列。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
網易(09999.HK)《燕雲十六聲》上線首日海外玩家數量增至逾200萬
內媒報道，網易(09999.HK)(NTES.US)旗下武俠開放世界旗艦遊戲《燕雲十六聲》上周六(15日)於全球市場發行，登陸Steam、PlayStation、Epic等平台，上線首24小時海外玩家數量增至超過200萬人，其中Steam平台全球同時在線人數逾19萬人。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
BBC現正面臨與世界上最有權勢之人的艱難法律戰：接下來會發生什麼事？
REUTERS/Annabelle Gordon 任何認為BBC向特朗普（Donald Trump，川普）道歉就能阻止他提出訴訟威脅的人，坦白說，都是妄想。 BBC主席薩米爾·沙阿（Samir Shah）大概在我採訪他時總結得最貼切——那是在總裁與新聞部主管辭職的隔天。他稱這位總統是「一個好訴訟的人」。 這只是輕描淡寫——從特朗普對多家美國媒體公司提起的訴訟數量便可見一斑。 根據他在GB News上的訪談，這位總統顯然因為他認為的「極其惡劣」剪接而感到受傷，而他現在似乎已提高了他聲稱將向BBC索賠的金額。 ...BBC News 中文 ・ 23 小時前
好萊塢「真實版神奇女俠」：挑戰死亡、逃過火劫、打破紀錄
UPI/Bettmann Archive/Getty Images基蒂·奧尼爾曾以時速超過988公里（600英里）刷新女子速度紀錄。 在美國一片荒涼的沙漠中發生的連串事件，向世界清楚展示了失聰特技演員基蒂·奧尼爾（Kitty O’Neil）的真正實力。 這個身穿黃色連身衣的小小身影，想要挑戰女子陸地速度紀錄並將其打破——同時粉碎任何認為奧尼爾因聽力障礙而受限的誤解。 但這只是她的故事中的另一章。勇氣與韌性，帶領她踏上非凡冒險旅程。 ...BBC News 中文 ・ 23 小時前