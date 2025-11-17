明日台灣開騷 中島美嘉潮著《NANA》聯乘系列

【on.cc東網專訊】日本漫畫家矢澤愛筆下名作《NANA》，最近與英國服裝品牌合作推出聯乘系列，引來全城瘋搶。曾演真人版電影《NANA 世上的另一個我》的日本女歌手中島美嘉，亦爭住著上身示範。

美嘉在社交網公開穿上紅色格仔套裝的相片，風采依舊，型格十足，獲大班網民留言讚好。此外，她昨日又飛抵台灣，準備明日(18日)起一連兩日在當地舉行的演唱會。

