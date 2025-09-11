明日大嶼煞停｜政府確認無時間表 議員贊同優先發展北都 接壤深圳具地理優勢｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】發展局局長甯漢豪昨日（10 日）書面回應工程界立法會議員盧偉國的質詢，表示政府目前無為交椅洲人工島填海工程項目制定推展時間表，實際上填海工程亦未有條件於本屆政府任期內開展。盧偉國今日（11 日）電台節目表示，發展局現時的答覆相當清晰，他並且支持當局決定，現時不論工程界或社會都應該優先發展北部都會區。香港測量師學會土地政策小組主席劉振江亦在同一節目表示，過往進行了的人工島項目研究不會浪費，日後一旦要再開展項目，亦可以承襲前述的研究結果並進一步深化。

工程界贊同北都行先：當地並非白紙一張

盧偉國在港台節目《千禧年代》表示，人工島項目固然能提供大量房屋供應，並且建立新的商業中心，可以促進經濟；但現時北都大計發展得如火如荼，在政府目前經濟情況不太理想，還要努力提振經濟，工程界都關心政府是否有能力同時進行兩個項目，因此提出今次質詢。

廣告 廣告

盧偉國說，如果從北都和人工島二擇其一優先發展，他和工程界都認同「北都應該行先」。他首先指，人工島「真係咩都冇」，但北都有土地，亦有現存的經濟活動，「並非白紙一張」，現時的發展主要是希望將整個地區提升，並且將未發展的土地做好規劃；第二，盧指北都連接深圳，不論對於港深合作，抑或放諸大灣區的發展，都是「好重要的地塊」，接壤深圳亦令北都有條件做到「共同多贏」，這些都是北都才擁有的「特別條件」。盧偉國並且說，香港發展需要有好的發展步驟，能夠有序鋪排開展工程才對業界有利，「我哋都係務實，唔係貪多；一係『做死』，一係『餓死』，咁樣係唔健康。」

測量師：對土地供應影響輕微 基建選址十年廿年不過時

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江在同一節目就指，目前市場有足夠的土地供應，尤其是北都的土地貢獻相當多，他相信即使暫時不開展人工島項目，中期而言對本港的土地供應影響僅屬輕微，他評價局方昨日的回應跟過往兩年政府的取態大致一致。

政府表示人工島項目的相關已開展研究會持續直至完成，包括土地勘探、填海及主要交通基建的初步設計、土地發展相關的技術評估等的工作。劉振江說，人工島項目涉及大量樓宇供應，又包括興建道路，鐵路等，「詳細研究係非常重要」，他相信這些研究不會因暫時不開展項目而「嘥咗」。被問到如果項目要到 10 年後才再開展，會否不合時宜，劉振江就回應指，社會環境可以有變化，但項目原本屬意的地理位置和交通基建選址則較難改變，而且屬於「全港策略性安排」，「我相信這些工作是很長線的，有關建造對香港是一輩子的，不會在未來短短十年、二十年變化」。

對於人工島項目暫緩會令第三個中心商業區（CBD 3）無法實現，劉振江就指，現時甲級寫字樓的空置率高達 17%，還未計及未來數年還有多 500 萬呎樓面將會推出市場，CBD 3 放緩發展並無問題；他並指隨着北都發展，洪水橋一帶會陸續推出不少商業用地，社會各界現時應該先到北都尋找機會。