明日女菁基金會與Microsoft香港簽署合作備忘錄 攜手賦能年輕女性 掌握人工智能與未來相關技能

兩年合作計劃將提升12至19歲年輕女性於 STEM領域的基礎能力與業界實戰經驗為香港培育更多人才

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月6日 - 明日女菁基金會（「基金會」）與Microsoft香港簽署合作備忘錄（「備忘錄」），推出為期兩年的策略性合作計劃，旨在為香港12至19歲年輕女性，提供更多接觸人工智能（AI）及STEM教育的機會。合作將聚焦發展未來就緒技能、建立導師網絡及規劃發展路徑，協助學生在急速演變的職場世界中了解及探索多元發展機遇，冀進一步擴大至所有青少年。



自2026年開始，Microsoft香港將支持基金會發展融合人工智能教育、實踐數位技能訓練及職場實戰機會的全新學習體驗。此項合作涵蓋工作坊、導師指導，認可學習計劃及外展活動，為來自不同背景的學生，從年輕女性到整個社群，為他們提供接觸參與新興領域的機會並創造平等機會。



此計劃與基金會的使命一脈相承，即致力啟發年輕女性，讓她們充滿自信、目標明確地從年青邁向職涯，並探索在多元範疇的發展路徑及機遇。合作重點包括：

人工智能技能教育： 將適合不同年齡的Microsoft人工智能學習工具及認證課程，融入基金會的各項計劃。

導師指導與榜樣示範： 為參與學生與Microsoft專業人士及學生大使建立連繫。

社區參與 ：合辦工作坊、外展活動，並參與基金會的職業博覽。

人工智能實際應用 ：展示人工智能如何運用於各行各業，協助學生理解實際應用場景，提升她們的解難能力。

包容參與：確保涵蓋來自多元與不同地區及學校的學生。



基金會創辦人鄭余雅頴女士表示：「對許多中學生來說，由於欠缺足夠機會接觸及探索各種職場可能性，未來發展路徑往往顯得遙遠而模糊。我們的目標是讓他們能接觸和參與超過20個行業的實戰體驗，輕鬆打開通往專業道路的大門。」



「我們透過增加未來就緒學習及職場實戰體驗，幫助建立更多強大、多元的人才，讓他們把握未來的機遇，作更好的準備。這正是基金會與Microsoft香港合作的基礎。」 鄭余雅頴續指。



基金會創始董事張競詩女士補充：「我們希望透過是次合作啟發學生，鼓勵她們勇於嘗試、探索不同領域，並為自己構建未來。」「年輕一代意識到自己的聲音及願景備受重視，將帶來別具意義的改變。」



Microsoft 香港及澳門總經理劉彬星表示：「Microsoft 一直致力賦能下一代，推動 AI 及未來所需的技能普及化。透過值得信賴及安全可靠的平台，以及多元化的學習體驗，我們期望能讓科技變得觸手可及，啟發年輕一代的創造力、批判性思維和終身學習精神。我們期待與明日女菁基金會深化合作，支持香港年輕人成為新時代的前沿人才，迎接未來挑戰。」



基金會與Microsoft香港將在未來致力探索更多合作機會。





關於「明日女菁基金會」

明日女菁基金會(基金會)是一間註冊非牟利慈善機構，以支持一眾年輕女性邁向職場。基金會透過與學界、行業夥伴及社區組織携手合作，為香港特別行政區創造支援技能培養、職業探索及青年領袖發展的路徑。

關於 Microsoft

Microsoft（Nasdaq "MSFT" @microsoft）透過創造由 AI 驅動的平台和工具，提供創新的解決方案，滿足用戶不斷變化的需求。Microsoft 為一間科技企業，致力以負責任的方式讓更多人能夠使用 AI，其使命是賦能每個人和企業成就更多。



