小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
明日女菁基金會舉行首届「明日女菁領袖大獎」頒獎禮
「明日女菁基金會」於2025年11月22日舉行頒獎禮 慶祝首批年輕女性成功「探索自我、引領未來」
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月25日 - 明日女菁基金會（下稱「基金會」）在上周六舉行首屆「明日女菁領袖大獎」（下稱「領袖大獎」）頒獎典禮，表揚年輕女性從年青邁向職涯。典禮於維港文化匯K11 ATELIER內The GalaMuse舉行，榮獲多位來自政府、教育界及商界的領袖出席支持。
基金會於2024年5月推出領袖大獎，旨在啓廸年齡介乎12至19歲的年輕女性以探索自我、引領未來為目標，單在過去一年已有逾600名女生參加。首屆頒獎典禮表揚共35位完成技能培訓工作坊、職涯體驗及社區項目，並達至銅獎里程碑的女學生。
慶祝探索豐碩之年
頒獎典禮雲集近150位嘉賓，當中包括學生、教育工作者、委員會成員、業界顧問及支持機構代表，共同見證重要里程碑。主禮嘉賓民政及青年事務局婦女事務專員陳樂雅女士恭賀參加者，並讚揚基金會致力為青年拓展職涯探索機遇。陳專員表示：「你們是女菁領袖為未來就緒的真實寫照。」「香港作為國際金融、貿易與創新科技中心，為年輕女性提供了獨特的舞台，現在更是年輕人投身科技、創業、專業服務等領域的黃金機會。我鼓勵在座各位女菁領袖把握機遇，在這些領域中發揮所長，在未來成為打破性別與領域界限、推動婦女參與經濟高質量發展的先鋒和『引領者』，以服務香港和貢獻國家的發展。」陳專員續指。
基金會創辦人鄭余雅頴女士表示：「大獎聚焦為有志在STEM領域發展的年輕女性創造平等機會，並引領她們探索因AI轉型而湧現的多元職業。我們的目標是為AI世代孕育未來職場女性人才及領袖，為未來作好準備。」
基金會創始董事張競詩女士補充：「基金會能夠成功幫助眾多女孩探索自我，實在有賴各合作夥伴的鼎力支持，一同推動領袖大獎發展，攜手將靈感化為行動。」
由慶祝邁向昇華
銅獎得主不單備受領袖大獎認可，更有機會參與由基金會龐大網絡所提供的獨有機遇，包括與媒體和金融界高管及專業人士學習交流、沉浸體驗製作和娛樂行業的世界，以及與頂尖化妝品牌合作打造個人形象的機會。
頒獎禮上，各得獎者受熱烈掌聲祝賀，隨後更緊接參與「專家分享：青年職場新角度」專題座談會。座談會由香港人力資源管理學會前任會長兼理事會成員孔于人先生主持，並邀得港大經管學院就業發展及培訓總監（碩士課程）鄧芷君女士及Jobsdb by SEEK香港區市場主管黃丕欣女士進行分享，探討職場的演變，以及及早掌握實戰經驗能如何幫助學生了解及探索科技、金融、法律、設計及公共服務等不同範疇的未來。
基金會里程碑滿載之年
自領袖大獎推出以來，計劃迅速拓展，成功吸引超過600名來自全港18區近90所學校的學生參與。領袖大獎推出首年共設近百個認可項目，成功與近90間支持企業及機構協作，並舉辦共10場校園講座，啟發年輕女性探索未來。
頒獎典禮令基金會里程碑滿載的一年更為圓滿。基金會正繼續擴展其網絡及加強協作，包括增加委員會成員及業界顧問，以及啟動第二季「DreamTeller」分享系列，啟發和鼓勵年輕女性，引領多元領域的發展。
Hashtag: #明日女菁基金會
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於「明日女菁基金會」
明日女菁基金會(基金會)是一間註冊非牟利慈善機構，以支持一眾年輕女性邁向職場。基金會透過與學界、行業夥伴及社區組織携手合作，為香港特別行政區創造支援技能培養、職業探索及青年領袖發展的路徑。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 6 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
太興集團｜太興集團創辦人陳永安辭世 兒子陳家強接任公司主席 西灣河燒味店起家成上市公司
著名連鎖餐飲企業上市公司太興集團（6811）宣佈，其創辦人及控股股東兼董事會主席陳永安周一（24日）辭世，享年...BossMind ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 27 分鐘前
啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】啟德體育園主場館18日（本周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 9 小時前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 搬沙田玩半同居
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
劍擊｜蔡俊彥榮膺年終世一 港隊歷來第三人
應屆世界冠軍兼「世一」的香港花劍運動員蔡俊彥，獲國際劍擊總會FIE頒發「年終世一」大獎，是繼兩度獲獎的退役劍后江旻憓，以及去年得獎的張家朗之後，港隊歷來第3位劍手贏得年終世一殊榮。am730 ・ 23 小時前
汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇 大S仔女何去何從
【on.cc東網專訊】已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月再婚娶網紅Mandy（馬筱梅），再次成為台灣女婿，Mandy近來多次自爆體重增加、嗜睡，明顯有懷孕迹象，但未鬆口懷孕，怕被網友攻擊，汪小菲最近帶貨直播時被問到太太去向，佢竟直言「孕婦不在，孕婦出東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳康堤唱live被批評唔夠氣聽到好辛苦 叱咤頒獎禮有機問鼎女新人王
陳奕迅愛女陳康堤今年出道，爸爸唱功了得難免令Constance備受注目。近期康堤同所屬嘅華納一班歌手不時參與校園show，有網民分享咗康堤現場演繹新歌《一律建議分手》嘅片段，但就被批評「唔夠氣」、「聽得好辛苦」。當日康堤將露腰裝示人，同樣躺著也中槍，網民笑指著到好似有肚腩仔咁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
立法會選舉 2025 ⎮ 大愛沙田區議員 新界東南候選人個個都「邦」
2025 立法會換屆選舉下月舉行，雖然地方選區議席僅佔整體九十席中的二十席，不到 23%。不過地方選區氣氛並不冷淡，起碼大街小巷最近都密集式放置着各候選人的競選海報和直幡。以新界東南為例，五名候選人競逐兩個席位，宣傳物品遍佈區內地鐵站和屋邨、屋苑。Yahoo新聞 ・ 1 天前