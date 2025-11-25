明日女菁基金會舉行首届「明日女菁領袖大獎」頒獎禮

「明日女菁基金會」於2025年11月22日舉行頒獎禮 慶祝首批年輕女性成功「探索自我、引領未來」

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月25日 - 明日女菁基金會（下稱「基金會」）在上周六舉行首屆「明日女菁領袖大獎」（下稱「領袖大獎」）頒獎典禮，表揚年輕女性從年青邁向職涯。典禮於維港文化匯K11 ATELIER內The GalaMuse舉行，榮獲多位來自政府、教育界及商界的領袖出席支持。





「明日女菁領袖大獎」頒獎典禮



基金會於2024年5月推出領袖大獎，旨在啓廸年齡介乎12至19歲的年輕女性以探索自我、引領未來為目標，單在過去一年已有逾600名女生參加。首屆頒獎典禮表揚共35位完成技能培訓工作坊、職涯體驗及社區項目，並達至銅獎里程碑的女學生。



慶祝探索豐碩之年



頒獎典禮雲集近150位嘉賓，當中包括學生、教育工作者、委員會成員、業界顧問及支持機構代表，共同見證重要里程碑。主禮嘉賓民政及青年事務局婦女事務專員陳樂雅女士恭賀參加者，並讚揚基金會致力為青年拓展職涯探索機遇。陳專員表示：「你們是女菁領袖為未來就緒的真實寫照。」「香港作為國際金融、貿易與創新科技中心，為年輕女性提供了獨特的舞台，現在更是年輕人投身科技、創業、專業服務等領域的黃金機會。我鼓勵在座各位女菁領袖把握機遇，在這些領域中發揮所長，在未來成為打破性別與領域界限、推動婦女參與經濟高質量發展的先鋒和『引領者』，以服務香港和貢獻國家的發展。」陳專員續指。



基金會創辦人鄭余雅頴女士表示：「大獎聚焦為有志在STEM領域發展的年輕女性創造平等機會，並引領她們探索因AI轉型而湧現的多元職業。我們的目標是為AI世代孕育未來職場女性人才及領袖，為未來作好準備。」



基金會創始董事張競詩女士補充：「基金會能夠成功幫助眾多女孩探索自我，實在有賴各合作夥伴的鼎力支持，一同推動領袖大獎發展，攜手將靈感化為行動。」



由慶祝邁向昇華



銅獎得主不單備受領袖大獎認可，更有機會參與由基金會龐大網絡所提供的獨有機遇，包括與媒體和金融界高管及專業人士學習交流、沉浸體驗製作和娛樂行業的世界，以及與頂尖化妝品牌合作打造個人形象的機會。



頒獎禮上，各得獎者受熱烈掌聲祝賀，隨後更緊接參與「專家分享：青年職場新角度」專題座談會。座談會由香港人力資源管理學會前任會長兼理事會成員孔于人先生主持，並邀得港大經管學院就業發展及培訓總監（碩士課程）鄧芷君女士及Jobsdb by SEEK香港區市場主管黃丕欣女士進行分享，探討職場的演變，以及及早掌握實戰經驗能如何幫助學生了解及探索科技、金融、法律、設計及公共服務等不同範疇的未來。



基金會里程碑滿載之年



自領袖大獎推出以來，計劃迅速拓展，成功吸引超過600名來自全港18區近90所學校的學生參與。領袖大獎推出首年共設近百個認可項目，成功與近90間支持企業及機構協作，並舉辦共10場校園講座，啟發年輕女性探索未來。



頒獎典禮令基金會里程碑滿載的一年更為圓滿。基金會正繼續擴展其網絡及加強協作，包括增加委員會成員及業界顧問，以及啟動第二季「DreamTeller」分享系列，啟發和鼓勵年輕女性，引領多元領域的發展。



關於「明日女菁基金會」

明日女菁基金會(基金會)是一間註冊非牟利慈善機構，以支持一眾年輕女性邁向職場。基金會透過與學界、行業夥伴及社區組織携手合作，為香港特別行政區創造支援技能培養、職業探索及青年領袖發展的路徑。



