明晚氣溫顯著下降 周三至五市區最低11°C 1.22打鼓嶺僅5°C

【on.cc東網專訊】明日(20日)是廿四節氣的「大寒」。一股強烈冬季季候風會在明日逐漸影響華南。天文台今日(19日)預料本港明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降。周三至周五(21日至23日)大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在攝氏11、12度左右，新界再低兩三度。

根據分區天氣預報，周三打鼓嶺氣溫跌至攝氏6度，上水及石崗亦只得攝氏8度。多區最低攝氏9度，包括大埔、沙田、將軍澳及黃竹坑。周四(24日)進一步降溫，打鼓嶺降至僅攝氏5度，另有多區料最低只有個位數，石崗攝氏7度，上水攝氏8度，大埔、流浮山、沙田及將軍澳攝氏9度。市民記得着多件衫，小心凍親！

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】