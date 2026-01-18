明起售春運火車票 誤購可在30分鐘內免費退票

【on.cc東網專訊】今年春運自2月2日開始，到3月13日結束，共有40日，周一（19日）起可購買春運首日火車票。鐵路12306平台推出旅客誤購限時免費退票服務，旅客在此購買乘車日期為2月2日及以後火車票時如誤購，可在購票支付成功30分鐘內且在開車前4小時以上，自行在網上辦理退票，毋須收取退票費。

內地鐵路部門介紹，購票人通過鐵路12306平台使用電子支付或積分支付購買乘車日期為春運首日或之後的境內旅客列車、始發或終到站為香港西九龍的跨境旅客列車火車票時，如在操作中發生誤購，可在上述時限內免費辦理退票，平台會按原支付渠道退還票款或積分。同一購票人每日限辦理一個訂單誤購免費退票業務，改簽車票、預約或候補購票等則不能辦理此業務。若旅客在車站購票窗口誤購，必須當場提出，工作人員會即時換發新票。

為進一步提升旅客出行體驗，鐵路部門大力推廣「靜音車廂」服務，2月1日起「靜音車廂」服務將拓展至除動臥列車之外的「D」字頭、「G」字頭動力分散動車組列車，屆時全國鐵路提供「靜音車廂」服務的列車將增至超過8,000列。旅客可自主選擇購買新增「靜音車廂」服務的動車組列車車票，網絡購票時勾選「請優先為我分配『靜音車廂』」選項，系統將優先分配靜音車廂席位。

