易潔鑊清潔│煎Pan黐底清潔方法 勿用鋼絲刷！一樣家居常備物料就解決？

入得廚房煮菜，就算是再資深的入廚者，一年總有三幾次煮燶鑊弄得黐底的慘劇。很多人見易潔鑊黐底便很心急的拿出鋼絲刷洗洗刮刮，燒燶焦黑部份是乾淨了，但也刮花了，以後用起來便會更易花，形成惡性循環。其實只要放鬆心情，多花點耐性和時間，利用家居常備的梳打粉，便可以輕鬆洗乾淨個易潔鑊，易潔鑊保養就係咁簡單，即睇Yahoo Food如何洗黐底煎Pan：

黐底鑊 先撒梳打粉

如果鑊不幸的黐底了，先別急住用鋼絲球去擦，可以先在鑊底撒點梳打粉，再加水浸泡15分鐘至半小時(視乎嚴重程度)。

開小火，讓水慢慢滾起，黏住的焦會開始浮出。

當鑊中開始冒大泡泡，再煮5分鐘，熄火，再浸泡15分鐘，便可以用軟洗碗綿來洗刷乾淨，再用洗潔精如常清洗。

洗完鑊底變回平滑。

