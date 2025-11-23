易烊千璽分飾5角變「六烊千璽」 舒淇唔認得佢

【on.cc東網專訊】出爐金雞影帝易烊千璽與舒淇主演的電影《狂野時代》近日在北京舉行首映，易烊千璽成全場焦點，現場有網紅從觀眾席大喊土味情話向他表白：「你站在這兒空氣都變甜了」，搞到他尷尬聳肩。而易烊千璽在片中一人分飾5角，導演即場幫他改花名為「六烊千璽」:「我和世界有距離，我用六烊千璽抵達距離。」

易烊千璽表示能參與這部電影感到幸運及榮幸，講到扮演怪物的感受，他說：「很興奮，飛到劇組前一兩天我才知道要做這個瘋狂的造型，感覺挺不一樣。」他指拍攝這幾天只要套上那個頭套，腦子已偏向Hang機狀態，人是將昏迷的，導演說甚麼就做甚麼，又指直到在康城影展上看到電影才得知道怪物的角色名是「迷魂者」，他笑言跟導演經常以抽象的話去交流，一知半懂的時候做出來的工作，反而更好玩。

而拍檔舒淇直言第一眼見到易烊千璽的怪物造型時完全認不出對方，又笑指易烊千璽跟導演都是i人，所以他們的交流都是在腦電波中完成，是一種感覺，要用五感，其後兩人又吐槽導演不停修改，易烊千璽爆料指配音時仍在改，舒淇開玩笑指相信上映前一秒都會改。

