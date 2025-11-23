張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
易烊千璽分飾5角變「六烊千璽」 舒淇唔認得佢
【on.cc東網專訊】出爐金雞影帝易烊千璽與舒淇主演的電影《狂野時代》近日在北京舉行首映，易烊千璽成全場焦點，現場有網紅從觀眾席大喊土味情話向他表白：「你站在這兒空氣都變甜了」，搞到他尷尬聳肩。而易烊千璽在片中一人分飾5角，導演即場幫他改花名為「六烊千璽」:「我和世界有距離，我用六烊千璽抵達距離。」
易烊千璽表示能參與這部電影感到幸運及榮幸，講到扮演怪物的感受，他說：「很興奮，飛到劇組前一兩天我才知道要做這個瘋狂的造型，感覺挺不一樣。」他指拍攝這幾天只要套上那個頭套，腦子已偏向Hang機狀態，人是將昏迷的，導演說甚麼就做甚麼，又指直到在康城影展上看到電影才得知道怪物的角色名是「迷魂者」，他笑言跟導演經常以抽象的話去交流，一知半懂的時候做出來的工作，反而更好玩。
而拍檔舒淇直言第一眼見到易烊千璽的怪物造型時完全認不出對方，又笑指易烊千璽跟導演都是i人，所以他們的交流都是在腦電波中完成，是一種感覺，要用五感，其後兩人又吐槽導演不停修改，易烊千璽爆料指配音時仍在改，舒淇開玩笑指相信上映前一秒都會改。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，3月時誕下兒子「蕭哈哈」。新手父母都十分愛惜兒子，各司其職搵真銀，由蕭正楠飛去唔同地方工作，黃翠如落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片。黃翠如與蕭正楠更為蕭哈哈將大埔千呎獨立屋豪宅客廳改造成兒童遊樂區，客廳有2/3係屬於蕭哈哈，地板散落著各種玩具和育兒用品。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生
2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣金馬獎：中國明星范冰冰的福地還是禁地？大熱《地母》能助「范爺」回歸嗎？
Getty Images范冰冰上個月與大馬導演張吉安（右）及台灣演員白潤音（左）參與東京國際影展。 華人影壇盛事，第62屆台灣電影金馬獎周六（11月22日）舉行。 馬來西亞新銳導演張吉安的力作《地母》以八項大獎入圍，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等。 前中國一線女星范冰冰片中飾演大馬農婦女巫鳳音，素顏上陣挑戰巫術儀式與稻田勞作，並以多重語言演繹角色，演技讓她再奪影后寶座呼聲高漲。這位在中國被「封殺」的影后成為本屆金馬最大亮點，「封殺七年後華麗復出」在網上熱議。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
星光背後 ｜李成昌入行46年演盡忠奸善惡 三次被人挖過檔 最終選擇留下
現年68歲，3年前因65歲之齡對外宣布退休的綠葉王李成昌(昌哥)，近日於《金式森林》再演奸舅父獲網民大讚並封為教科級演技Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前
粿粿傳與老公「轉私下協商」 爆范姜成日打機不顧家庭
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊女神粿粿，早前被老公范姜彥豐踢爆婚內出軌男神王子（邱勝翊），掀起外界熱議，最近3位主角對事件態度改為低調，有指粿粿和范姜離婚案會「轉私下協商」。粿粿在事件曝光後，曾上載近18分鐘的影片，表示家中開支大部分是由她負責，范姜工作室的錢東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《魔法壞女巫2》北美優先場破紀錄成為今年最高票房
【on.cc東網專訊】由美國流行天后Ariana Grande主演的話題作《魔法壞女巫：第二章》（Wicked:For Good）昨日北美等地開畫，票房報捷。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中日關係緊張 日本藝人在華公演等活動紛紛取消或延期
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中日關係緊張。日本《共同社》報道，日本藝人在華公演等活動相繼宣布取消或延期。創作歌手KOKIA原定本月19日在北京舉行的演唱會，以設備故障為由被取消。原計劃本月底在上海舉辦的前職業棒球選手五十嵐亮太等5人參與的棒球培訓活動及脫口秀，因日中關係惡化已被延期。前寶塚歌劇團花組的明星藝人高汐巴，以及偶像團體SITUASION原定12月在上海的公演，主辦方以考慮到安全或健康狀況為由宣布取消。內地傳媒報道，日本演員古川雄輝昨日在微博發文，確認原定12月6日舉辦的上海粉絲見面會，因不可避免原因取消，並向大家致歉。據上海國際喜劇節官方微信公眾號指，原定11月20日至22日在蘭心大戲院舉辦的上海國際喜劇節「吉本喜劇專場」，由於不可抗力原因取消。另據中國電影報微信公眾號消息，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等日本影片將暫緩上映，有關調整是對日本進口片綜合市場表現與中國觀眾情緒評估，而作出的審慎決策。另外，日本多名藝人紛紛對高市言論表達不滿。曾出演日本特攝劇《超人力霸王衛司》北斗星司的日本演員高峰圭二發文質問高市，不明白與中國開戰有什麼好處，強調認為維infocast ・ 1 天前
蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，透過5幕以「愛與城」為主題的AI短劇串聯全場。歌手、藝人輪流登場，屬「樂壇新人東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
墨西哥小姐奪環球小姐后冠 一掃辱罵衝突陰影
（法新社泰國暖武里21日電） 本屆環球小姐選美賽曾遭泰國主辦方辱罵而一度憤而離席的墨西哥佳麗波希（Fatima Bosch），今天贏得后冠。環球小姐比賽是全球4大選美賽之一，參賽者來自120多國。法新社 ・ 1 天前
黎明演唱會2026丨12.1優先購票 3月紅館開8場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
黎明將於明年3月於紅館舉行《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》，一連開Show八場，票價分$1380及$680兩種，門票發售詳情有待公布。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 5 小時前
D奶壯壯中門大開解放豪乳 「神秘小三角」若隱若現
【on.cc東網專訊】台灣樂天啦啦隊應援團團長壯壯（沈立心），忙工作之餘也不忘派軍糧，日前她在社交網上載多張照片，化上精緻妝容的她，換上白色掛頸Deep V上衣，中門大開，露出大半個胸部，飽滿D奶呼之欲出，而下身僅用白色薄紗布料圍住，「神秘小三角」若隱若現，火辣東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前