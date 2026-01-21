Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【易賞錢】會員玩易賞錢家族夾公仔遊戲 第1.8億位會員贏總值逾$18,500專屬禮品包

為慶祝屈臣氏集團185周年，易賞錢將於1月24日(星期六)於屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏酒窖在又一城的分店舉辦驚喜派對，預告將向第1.8億位會員送上總值逾$18,500 的專屬禮品包，當中更包括185周年特別珍藏版禮券，大家只要以易賞錢會員身份購物，即有機會成為該名幸運兒！

「易賞錢家族」夾公仔機活動詳情

派對當日將推出限定「易賞錢家族」夾公仔機活動，於屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏酒窖的又一城門巿，買滿$185即可參加，憑單據即可在下午3時半起於該門市參加夾公仔活動，有機會贏走「易賞錢家族」成員—「易賞俠」、「Coin B 」、「屈仔」、「屈妹」、「佳蛋仔」或「聰豐B」公仔！活動期間四大品牌角色將現身與顧客互動，更有造星級人物唱歌助興。

指定門市及「易賞錢家族」分佈：

屈臣氏又一城店

「易賞錢家族」成員：屈仔 + 屈妹 + 易賞俠 + Coin B

百佳超級市場旗下TASTE又一城店、屈臣氏酒窖又一城店

「易賞錢家族」成員：佳蛋仔 + 易賞俠 + Coin B

豐澤又一城店

「易賞錢家族」成員：聰豐B + 易賞俠 + Coin B

日期：2026/01/24

地點：屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏酒窖的又一城門巿

