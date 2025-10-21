昔舉報子瑜台獨！62歲黃安定居中國近況曝光

▲62歲黃安（如圖）昔舉報子瑜台獨，而遭到台灣民眾怒批，而近年他移居中國，19日分享日常近況，但不料一張暴瘦臉凹的照片竟嚇壞粉絲。（圖／微博@黄安）

[NOWnews今日新聞] 62歲藝人黃安，近年轉往中國發展，多次發表親中言論，還曾在TWICE成員周子瑜出道時，指控她台獨，遭到大批台灣民眾怒批。而19日黃安在微博PO出近況照，竟暴瘦超多、臉還受到略顯凹陷，讓網友都嚇一跳，而他也透露自己在挑戰第2次40小時斷食。

黃安近日在微博分享日常生活，其中一張在火車上吃便當的照片意外引起熱議，只見他比起以往消瘦不少，臉頰也略顯凹陷，讓不少網友看到都嚇一大跳，關心表示「不要太瘦了」、「瘦太多了不好看」等。而黃安則透露暴瘦原因，因為上次做40小時斷食計畫時，感覺身體輕盈不少，所以想再次挑戰。

▲黃安PO近況照，暴瘦模樣嚇壞粉絲。（圖／微博@黄安）

黃安移居福州 親自否認台灣戶籍取消謠言

除此之外，黃安也分享移居福州大別墅的退休生活，「比起我曾在台北、北京的生活來講，的確簡單純粹很多很多。首先在工作上，我並不積極，同時也過氣了，但我無所謂，財富自由之後，多餘用不著的，我不願意再拿時間精力去兌換。人生爽過就可以了，別占著茅坑不拉屎」。

他也透露沒事的時候還是會回台灣老家探望親朋好友，對於網路盛傳遭取消台灣戶籍的謠言，黃安也做出回應：「當然沒有，憑什麽呀？老衲來去自由」。有網友詢問若兩岸統一，黃安會選擇長住福州，還是回台，黃安則表示到時候再看看，「但留在福州機會較大」，再度引發熱議。

黃安曾舉報子瑜台獨 TWICE因此10年沒來台開唱

黃安曾因舉報子瑜台獨，而遭到大批台灣民眾批評。據悉，在TWICE出道那年，子瑜登上韓綜《我的小電視》，並手拿中華民國國旗揮舞，台灣也對此進行報導，但不料被黃安舉報是台獨行為，引發中國網友的反台獨情緒，最終子瑜出面道歉，TWICE也因此近10年沒來台演出，直到今年才終於解禁，將在11月22日、23日連續2天登上高雄世運主唱館開唱。

資料來源：黃安微博

