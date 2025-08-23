潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
昔護航老公性交易！韓歌手Lyn結束11年婚姻
[NOWnews今日新聞] 韓國歌手Lyn與M.C The Max主唱ISU（異秀）在2014年結婚，在兩人結婚前，男方於2009年爆出未成年性交易爭議，但Lyn婚後極力護愛，為ISU說話，沒想到結婚11年後，在今（23）日爆出離婚消息，雙方也隨後證實，讓外界都非常震驚表示：「曾經拼命護航，如今還是放生了」。
Lyn與ISU公司證實離婚消息 網友狂翻男方過往爭議
據韓媒報導，Lyn在結婚11年後離婚，並在最近完成了離婚手續。根據報導指出，兩人沒有任何法律上的紛爭，圓滿地完成手續。對此，Lyn與ISU的經紀公司325E&C也證實消息，「兩人在充分的對話與溝通後達成了共識，決定走向各自的道路，最近完成了離婚手續」，並透露離婚內情，「(離婚)不是任何一方的錯或責任，是在圓滿的商議後，才做出的決定。整理完法律關係後，將會以音樂方面的同事，為對方應援，繼續活動」。
而在離婚消息證實後，網友也翻出ISU在與Lyn結婚前，於2009年曾爆出3次與16歲未成年女性的性交易，雖然當時ISU表示不知道對方未成年，但承認性交易，因此法官認為他是初犯，以不起訴及起訴猶豫結案。雖然沒有被起訴，但還是重創他的演藝事業，直到2011年與Lyn結婚，也影響到妻子的名聲，不斷被網友批評。
而當時，Lyn極力維護丈夫，為ISU說話，還在2019年因贈送丈夫高價生日禮物，而公開與網友展開論戰，為丈夫的醜聞付出非常多，不料最終還是走向離婚，讓網友都無奈表示「為丈夫醜聞失去那麼多，最終還是走到這一步」、「當初為性交易事件拼命護航，還以為他們會白頭偕老」等。
Lyn唱紅多首韓劇OST 《來自星星的你》主題曲超經典
Lyn在2001年出道，不只發行過多個經典作品，也唱紅多首人氣韓劇的OST，像是《擁抱太陽的月亮》、《太陽的後裔》、《藍色海洋的傳說》等，都可以聽到她的聲音，其中，《來自星星的你》主題曲〈My Destiny〉更是傳唱度超高，直接成為韓劇經典OST之一。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
李亞鵬與王菲昔因錢離婚！欠債1.8億 為女兒成立醫院恐被查封
人氣網紅Akiyo宣布離婚！孕期遭背叛心碎 尪認：生完就不愛了
小薰聞大牙離婚錯愕！目前沒「婚」頭 看新《角頭》竟迷上黃騰浩
其他人也在看
曾餓到喝馬路積水！鄭星一爆紅仍兼職
[NOWnews今日新聞]韓國演員鄭星一早在2000年就出道，但一直都沒有遇到爆紅機會，直到在2022年底出演《黑暗榮耀》中朴涎鎮（林智妍 飾）的財閥老公河度領，才成功走進大眾視線，戲約也漸漸變多。但...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
女神也被育兒搞到崩潰！金泰希曝當媽壓力大
[NOWnews今日新聞]韓星金泰希被譽為韓國第一天然美女，以韓劇《天國的階梯》、《愛在哈佛》、《IRIS》、《我的公主》等劇走紅。2017年，女神與Rain結婚，婚後育有2名可愛的女兒，夫妻感情甜蜜...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
聲音沙啞無力強撐！沈玉琳血癌病倒前畫面曝
[NOWnews今日新聞]藝人沈玉琳日前證實罹患血癌，目前正在積極治療中，讓外界都非常擔心。而一直以來在節目中都面帶笑容的他，近日於Facebook發文透露在7月底錄製《11點熱吵店》時，就已經感到不...今日新聞 娛樂 ・ 2 小時前
接連有遊客在馬爾代夫溺亡 華使館提醒注意安全
【on.cc東網專訊】中國駐馬爾代夫大使館上周六（23日）發文提醒，近期接連發生中國遊客在馬爾代夫不幸溺亡案件，前往當地的中國旅客應把人身安全放在首位，選擇適合自己身體狀況、年齡的涉水活動。on.cc 東網 ・ 12 小時前
東京被捕捉遭酸老！蔡康永粉絲急澄清1關鍵
[NOWnews今日新聞]63歲藝人蔡康永近日在東京街頭被粉絲巧遇，蔡康永還主動詢問是否要合影，還親切與他們閒聊，相當寵粉。粉絲將照片上傳至社群後，立即引起網友熱烈討論，不少人直言蔡康永外貌顯得有些蒼...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
林家謙紅館騷舞蹈員跌落窿 舞蹈員安好並未受傷
唱作才子林家謙於紅館舉辦一連10場《White Summer》演唱會，並於19號晚正式開鑼，更有不少高空裝置與舞台效果。不過演唱會今晚發生意外，有舞蹈員在台上跳舞期間不慎墮入台底。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
金宇彬＋秀智《許願吧，精靈》來了！金牌編劇金銀淑新作今季必看
繼《任意依戀》之後金宇彬與秀智再次合作，推出新劇《許願吧，精靈》，日前釋出的預告片中看到，故事中充滿奇幻氣氛，加上金宇彬的長髮氛圍，男女主角的顏值與造型，更是令人過目不忘！金宇彬和秀智繼2016年合作《任意依戀》之後，再度合作，加上韓國金牌編劇金銀淑加持，叫人更加期待！劇集將於10月正式於Netflix 上架，日前首次釋出首波預告片。《許願吧，精靈》故事講述神秘的精靈自千年沉睡中甦醒，將為意外成為神燈主人的少女實現三個足以改變人生的願望。當精靈努力適應現代社會時，兩人也逐漸展開一段出乎意料的浪漫關係，發展成輕鬆甜蜜的戀愛故事。男女主角的個性有著強烈對比，金宇彬飾演的Genie 情緒化容易爆怒，，相反季智飾演的佳英卻自我封閉，無法表達自我。《許願吧，精靈》由韓劇女王金銀淑編劇，過去她創作的大《繼承者們》、《鬼怪》、《黑暗榮耀》都是經典劇集，導演則由《極限職業》的票房導演李炳憲、以及曾執導過《太陽的後裔》的安吉鎬共同執導。除了相隔9年再度合作的金宇彬以及秀智之外 ，還有安恩真、盧相鉉、高圭弼、李周英等配角，陣容華麗。就連宋慧喬也會於《許願吧，精靈》中客串一角！據指因為剛完成《黑暗榮耀》的宋ELLE.com.hk ・ 12 小時前
屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院
【on.cc東網專訊】今午(24日)1時17分，一名姓鄭(49歲)男子踩滑板車在屯門鳴琴路行人天橋斜路落斜時，懷疑失事撞向單車徑石壆，事主頭部受傷昏迷，由途人協助報案。救援人員接報到場，將事主送往屯門醫院治理，他其後回復清醒。警員經初步調查後，將案件列作「有人意on.cc 東網 ・ 10 小時前
沙特超級盃吉達艾阿里勝C朗所屬艾納斯 球迷：比賽精彩氣氛好
昨晚在香港大球場舉行的沙特超級盃，吉達艾阿里在法定時間，以2:2迫和葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度領軍的艾納斯，吉達艾阿里最終互射十二碼以5:3勝出。 有C朗拿度的球迷說賽果有點可惜，但比賽很精彩，現場氣氛也很好。香港電台-港聞 ・ 17 小時前
喜人業績激發投資者熱情 中國Z世代概念股再度飆升
【彭博】— 得益於強勁的業績和年輕消費者的旺盛需求，備受Z世代青睞的中國公司股價再度飆升。Bloomberg ・ 1 天前
《Heart Signal 2》李奎彬求婚 粉絲全暴動
[NOWnews今日新聞]韓國戀綜《HeartSignal2》自2018年播畢至今，其中一位來賓向女朋友求婚成功了！那就是節目中首爾大學畢業的李奎彬，2023年他宣布和模特兒女友安善美交往，經過了多年...今日新聞 娛樂 ・ 5 小時前
演唱會爆喜訊 BTS師弟團TXT全員續約了
[NOWnews今日新聞]BTS師弟團、韓國人氣男團TOMORROWXTOGETHER（TXT）昨（22）日透過經紀公司BigHitMusic正式宣布，全體5名成員然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱已完成...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
律師證脫罪 自由身比士利多人吼？
【Now Sports】馬歷比士利的律師聲稱，這名前底特律活塞射手不再是賭博案的調查對象，可以再回到自由市場與各支NBA球隊展開談判。「調查數月後，馬歷比士利（Malik Beasley）沒有受到指控，也不再是調查對象，」他的律師團隊告訴ESPN：「一項沒有起訴或定罪的指控，不應該給馬歷造成如此災難性的後果，這實際上與無罪推定原則背道而馳。」馬歷比士利在6月底遭到聯邦檢察官調查，導致他在自由球員市場的所有談判和報價叫停。消息人士還透露，活塞原本計劃向比士利提供一份為期3年價值4200萬美元的新合約，將這名28歲後衛帶回球隊，但在得知他捲入賭博案後，談判就此告吹。不過，過去幾周，據報有幾支球隊一直向比士利的經理人探聽其消息，以了解他何時可以重回自由市場進行談判。比士利上季全勤打足82場常規賽，並交出場均16.3分的數據，甚至以單季射入319球三分，打破活塞隊史紀錄，最終他也在年度第6人的角逐中排第2，僅輸給最終獲獎的波士頓塞爾特人射手彼頓畢查。now.com 體育 ・ 1 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
阿里收縮戰線！從六大集團縮編為四大業務
中國阿里巴巴集團 (9988.HK) (BABA) 業務結構再度出現變動，業務結構正式從「1+6+N」正式收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲 + AI」。鉅亨網 ・ 6 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前