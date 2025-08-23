昔護航老公性交易！韓歌手Lyn結束11年婚姻

▲韓歌手Lyn（如圖）在今（23）日爆出已結束11年婚姻，讓外界都非常震驚，還有網友挖出她過去曾極力護航老公ISU的未成年性交易，沒想到最終還是離婚收場，讓粉絲粉絲都不敢相信直呼：還是放生了。（圖／Lyn IG@lovelyn_i）

[NOWnews今日新聞] 韓國歌手Lyn與M.C The Max主唱ISU（異秀）在2014年結婚，在兩人結婚前，男方於2009年爆出未成年性交易爭議，但Lyn婚後極力護愛，為ISU說話，沒想到結婚11年後，在今（23）日爆出離婚消息，雙方也隨後證實，讓外界都非常震驚表示：「曾經拼命護航，如今還是放生了」。

據韓媒報導，Lyn在結婚11年後離婚，並在最近完成了離婚手續。根據報導指出，兩人沒有任何法律上的紛爭，圓滿地完成手續。對此，Lyn與ISU的經紀公司325E&C也證實消息，「兩人在充分的對話與溝通後達成了共識，決定走向各自的道路，最近完成了離婚手續」，並透露離婚內情，「(離婚)不是任何一方的錯或責任，是在圓滿的商議後，才做出的決定。整理完法律關係後，將會以音樂方面的同事，為對方應援，繼續活動」。

而在離婚消息證實後，網友也翻出ISU在與Lyn結婚前，於2009年曾爆出3次與16歲未成年女性的性交易，雖然當時ISU表示不知道對方未成年，但承認性交易，因此法官認為他是初犯，以不起訴及起訴猶豫結案。雖然沒有被起訴，但還是重創他的演藝事業，直到2011年與Lyn結婚，也影響到妻子的名聲，不斷被網友批評。

而當時，Lyn極力維護丈夫，為ISU說話，還在2019年因贈送丈夫高價生日禮物，而公開與網友展開論戰，為丈夫的醜聞付出非常多，不料最終還是走向離婚，讓網友都無奈表示「為丈夫醜聞失去那麼多，最終還是走到這一步」、「當初為性交易事件拼命護航，還以為他們會白頭偕老」等。

Lyn在2001年出道，不只發行過多個經典作品，也唱紅多首人氣韓劇的OST，像是《擁抱太陽的月亮》、《太陽的後裔》、《藍色海洋的傳說》等，都可以聽到她的聲音，其中，《來自星星的你》主題曲〈My Destiny〉更是傳唱度超高，直接成為韓劇經典OST之一。

