星三代阮浩棕被指與何沛珈結束兩年情 親回現時關係：我地依然係好朋友

「東張女神」何沛珈與「星三代」阮浩棕一直傳出拍拖消息，不過二人一直未有對外承認戀人關係，僅表示「正在了解中」。近日，有傳媒指何沛珈與阮浩棕已分手，又指二人聚少離多，加上TVB現正執行禁愛令，導致二人分手收場。

何沛珈與阮浩棕均為TVB力捧小花及小生，有指二人拍拖一事一直被公司禁止，承受了不少壓力。近日，有傳媒指何沛珈與阮浩棕已分手，又指二人聚少離多，加上TVB現正執行禁愛令，導致二人結束兩年情，分手收場。對於二人目前的關係，阮浩棕回應《Yahoo娛樂圈》指：「我地依然係好朋友」。

廣告 廣告

阮浩棕曾於專訪中談及二人的關係，他覺得：「與她是一個很好的關係，好朋友、好的關係。的確之前有報導提及我們的緋聞，但我沒將此事（傳緋聞）看得很重，因為重點是我們兩個人如何看這件事。」

何沛珈

何沛珈

阮浩棕