星二代徐新洋誤射釘子 胡釋安、鹿希派嚇壞
[NOWnews今日新聞] 《Yahoo星二代很忙內》工作挑戰越來越艱困，鹿希派與徐新洋挑戰一日裝修工人，體恤裝修需要花大量體力，製作單位特地找來同樣是星二代的好友胡釋安前來助陣。而過程中，徐新洋因瞄不準讓釘子亂飛，鹿希派嚇得大喊：「新洋！你的釘子飛出來了！」對此徐新洋則表示自己應該流血了，好在脫下工作手套後發現只是輕微擦傷，說：「第一次拿釘槍，還好有手套，不然可能就會釘進去。」
曾修木工課程 胡釋安給鹿希派、徐新洋下馬威
節目開場前，胡釋安信心滿滿地表示，自己在大學時期曾修過木工課程，應該可以贏過兩位「前輩」，果然一上工就給鹿希派和徐新洋下馬威，胡釋安竟能獨自扛起厚重木板，驚人體力讓鹿希派看了超傻眼。面對生力軍加入，鹿希派認為人多好辦事，但講到後面忍不住顯露出暗黑面，說道：「觀眾朋友們可以看到更多新人，只要一比就知道我有多特別！」
工地驚魂 徐新洋誤射釘子受傷了
正式上工前必須先練習釘槍操作，未料徐新洋因瞄不準讓釘子亂飛，讓鹿希派嚇得大喊：「新洋！你的釘子飛出來了！」胡釋安聽聞立刻往後退三步，直呼太可怕。徐新洋倒是老神在在，還笑說自己應該流血了，好在脫下工作手套後發現只是輕微擦傷，說：「第一次拿釘槍，還好有手套，不然可能就會釘進去。」
裁切木頭時，胡釋安更是緊張，甚至隔著鏡頭都能看得出他的戒慎恐懼，胡釋安說：「我擔心沒有操作好，可能噴掉或者沒有注意到什麼讓手刮到。」經過一天工地洗禮，鹿希派說：「開餐廳每一天都是錢在跑，所以過去要裝修最好同一天把所有工班全部叫來，原來這個對師傅們來講是心很累的，因為彼此間會互相干擾，沒有到現場體驗過，真的不會發現這些實際職場細節。」
《Yahoo星二代很忙內》S2 EP9預告影片搶先看：https://youtu.be/R3mAol0gWnQ
完整節目內容將於 12/2（二）下午 1 點首播。
