星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相

【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤人員求助，對方就表示：「妳是吳姍儒嗎？我們廣播妳的名字已經超過一個小時了」，她才驚悉不應該落機，立即奔往登機口，成功上機的她更被全機乘客拍掌歡迎，令她極度尷尬，坦言：「那是我此生最雷的旅遊經驗」。
