星二代高顏值閨蜜！陳奕迅愛女、甄子丹千金親密同框 完美遺傳明星爸媽基因

近日，陳奕迅18歲女兒陳康堤與甄子丹18歲女兒甄濟如的合照在網路上曝光。兩人不僅展現出高顏值，也延續了父母的明星氣質，親密互動更透露出好友間的好感情。

照片中，陳康堤與甄濟如肩並肩對鏡頭微笑。陳康堤打扮簡約，帶有母親徐濠縈的時尚感；甄濟如則兼具母親汪詩詩的優雅與父親甄子丹的俐落氣質。

在學業與才藝方面，兩人也各有亮點。陳康堤以優異成績考進香港名校拔萃女書院，專注於課業發展；甄濟如則自小熱愛音樂，15歲便以伯克利音樂學院為目標，近期成功錄取並獲得獎學金，她擅長鋼琴與吉他，歌聲清新動人。

雖然有「星二代」的身份，但兩人選擇了不同的道路：一位專注學業，一位朝專業音樂發展邁進。她們展現出的努力與自信，讓外界看見除了家庭背景之外，更值得肯定的個人實力。

